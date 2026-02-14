Los más afortunados: estos son los estados donde es más probable ganar la lotería en EE.UU.

La lotería ocupa un lugar central en el sistema de juegos de azar de Estados Unidos. A lo largo de más de tres décadas de sorteos, los registros tanto de Powerball como de Mega Millions permitieron identificar los estados más frecuentes en donde se encontraron la mayoría de los ganadores.

Los estados con más ganadores del Powerball y Mega Millions en EE.UU.

Desde el inicio del Powerball en 1992 y del Mega Millions en 2002, se entregaron cientos de premios mayores en distintas jurisdicciones. Si bien cada boleto tiene la misma probabilidad de resultar ganador, independientemente del lugar donde se compre, las estadísticas muestran que ciertos estados registraron más jackpots que otros, una situación que suele explicarse por el volumen de ventas y la antigüedad de participación en estos juegos.

Un boleto de Powerball cuesta US$2 Jenny Kane - AP

En el caso de Powerball, que actualmente opera en 48 jurisdicciones, que incluyen 45 estados, el Distrito de Columbia, Puerto Rico y las Islas Vírgenes, se registraron cerca de 200 premios mayores. De acuerdo con la lotería, las máximas concentraciones se establecieron en los siguientes lugares:

Indiana: encabeza la lista con 39 ganadores del jackpot.

Missouri: 32 ganadores.

Minnesota: 22 ganadores.

Pennsylvania: 20 ganadores.

Wisconsin: 19 ganadores.

Kentucky: 19 ganadores.

Louisiana: 17 ganadores.

Florida: 17 ganadores.

California: 17 ganadores.

Arizona: 14 ganadores.

Por otra parte, Mega Millions, que se juega actualmente en 47 jurisdicciones, ha distribuido su premio mayor en 28 estados. De acuerdo con la lotería, los diez que registraron más ganadores fueron:

Nueva York: 43 ganadores.

California: 35 ganadores.

Nueva Jersey: 25 ganadores.

Ohio: 21 ganadores.

Michigan: 18 ganadores.

Georgia: 17 ganadores.

Illinois: 16 ganadores.

Texas: 15 ganadores.

Maryland: 11 ganadores.

Virginia: 10 ganadores.

La concentración de premios en estos estados no altera la mecánica del juego, pero sí refleja una mayor recurrencia estadística asociada al tamaño de sus mercados y a la participación constante en los sorteos.

Un boleto de Mega Millions cuesta US$5 Archivo

Los pozos históricos de las loterías de EE.UU.

Powerball y Mega Millions han sido responsables de algunos de los premios más grandes en la historia de los juegos de azar.

El récord absoluto corresponde al primero de ellos, con un pozo de US$2.040 millones ganado en California en noviembre de 2022. Este premio marcó un punto de referencia en la historia de la lotería estadounidense.

En el caso del Mega Millions, el mayor jackpot alcanzó los US$1.602 millones y salió en Florida en 2023. Este juego, además, según se detalla en su sitio web, se distingue por haber otorgado siete premios superiores a los US$1.000 millones en distintas jurisdicciones, un registro único en el sistema de loterías de EE.UU.

Los 10 jackpots más grandes entregados por Powerball:

US$2040 millones : 7 de noviembre de 2022, ganador de California.

: 7 de noviembre de 2022, ganador de California. US$1817 millones : 24 de diciembre de 2025, ganador de Arkansas.

: 24 de diciembre de 2025, ganador de Arkansas. US$1787 millones : 6 de septiembre de 2025, se repartió entre dos ganadores, uno en Misuri y otro en Texas.

: 6 de septiembre de 2025, se repartió entre dos ganadores, uno en Misuri y otro en Texas. US$1765 millones : 11 de octubre de 2023, ganador de California.

: 11 de octubre de 2023, ganador de California. US$1586 millones : 13 de enero de 2016, ganador de California, Florida y Tennessee.

: 13 de enero de 2016, ganador de California, Florida y Tennessee. US$1326 millones : 6 de abril de 2024, ganador de Oregón.

: 6 de abril de 2024, ganador de Oregón. US$1080 millones : 19 de julio de 2023, ganador de California.

: 19 de julio de 2023, ganador de California. US$842,4 millones : 1 de enero de 2024, ganador de Míchigan.

: 1 de enero de 2024, ganador de Míchigan. US$768,4 millones : 27 de marzo de 2019, ganador de Wisconsin.

: 27 de marzo de 2019, ganador de Wisconsin. US$758,7 millones: 23 de agosto de 2017, ganador de Massachusetts.

Los 10 mejores botes de Mega Millions:

US$1602 millones : 8 de agosto de 2023, ganador de Florida.

: 8 de agosto de 2023, ganador de Florida. US$1537 millones : 23 de octubre de 2018, ganador de Carolina del Sur.

: 23 de octubre de 2018, ganador de Carolina del Sur. US$1348 millones : 13 de enero de 2023, ganador de Maine.

: 13 de enero de 2023, ganador de Maine. US$1337 millones : 29 de julio de 2022, ganador de Illinois.

: 29 de julio de 2022, ganador de Illinois. US$1269 millones : 27 de diciembre de 2024, ganador de California.

: 27 de diciembre de 2024, ganador de California. US$1128 millones : 26 de marzo de 2024, ganador de Nueva Jersey.

: 26 de marzo de 2024, ganador de Nueva Jersey. US$1050 millones : 22 de enero de 2021, ganador de Michigan.

: 22 de enero de 2021, ganador de Michigan. US$983 millones : 14 de noviembre de 2025, ganador de Georgia.

: 14 de noviembre de 2025, ganador de Georgia. US$810 millones : 9 de octubre de 2024, ganador de Texas.

: 9 de octubre de 2024, ganador de Texas. US$656 millones: 30 de abril de 2012, ganadores de Illinois, Kansas y Maryland.

Estas dos loterías son las más populares en EE.UU. Imagen compuesta

Cómo funcionan Powerball y Mega Millions

Powerball y Mega Millions comparten el formato de sorteo multiestatal, pero presentan diferencias clave en su funcionamiento.

En el primero, los jugadores deben elegir cinco números del 1 al 69 y un número adicional, conocido como Powerball, del 1 al 26. Cada jugada cuesta US$2, con opciones adicionales que permiten multiplicar premios secundarios o participar en sorteos complementarios.

Las probabilidades de ganar cualquier premio en Powerball son de uno en 24,9 millones, mientras que la posibilidad de acertar el jackpot es de uno en 292,2 millones. Los sorteos se realizan tres veces por semana, lo que contribuye a la acumulación rápida de grandes pozos cuando no hay ganadores.

Mega Millions, por su parte, utiliza una matriz de cinco números del 1 al 70 y una Mega Ball dorada del 1 al 24. Desde 2025, el costo del boleto aumentó a US$5 e incorpora un multiplicador automático para premios menores. Los sorteos se realizan dos veces por semana y el premio mínimo quedó fijado en US$10.

Las probabilidades de obtener el premio mayor en el sorteo de Mega Millions son de una en 290 millones.