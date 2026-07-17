Alerta en Nueva York: buscan al ganador de US$1 millón del Powerball antes del 6 de agosto

Los funcionarios de la lotería de Nueva York emitieron recientemente una alerta en la que instaron al ganador de un sorteo de Powerball por un millón de dólares a reclamar el premio pronto. De acuerdo con el mensaje, el jugador tiene tiempo para obtener el dinero hasta el próximo 6 de agosto o caducará el plazo establecido.

Los números ganadores del boleto de Powerball que se puede reclamar hasta el 6 de agosto

La lotería de Nueva York, dependiente de la Comisión de Juego estatal, publicó el 9 de julio un comunicado en el que advirtió que un boleto ganador de US$1 millón que aún no ha sido reclamado caducará el próximo mes.

El ganador del sorteo del Powerball por US$1 millón compró el boleto en Diamond News, Inc., ubicada en 631 2nd Avenue, Nueva York Imagen Ilustrativa generada con IA

De acuerdo con las autoridades, el billete del premio de Powerball se vendió en Diamond News, Inc., ubicada en 631 2nd Avenue, Nueva York, NY 10016. Los números del sorteo del 6 de agosto de 2025 que ganó el ticket fueron 15-27-43-45-53, con la bola roja 09.

El jugador acertó los cinco números y con esta combinación consiguió el segundo premio. Como el dinero se puede reclamar en el año posterior a que salieron sorteados los números, el ganador tiene tiempo para hacerlo hasta el próximo 6 de agosto.

La lotería recomendó a quien tenga el ticket ganador: firmar el reverso, guardarlo en un lugar seguro y comunicarse con el organismo al 518-388-3370 o visitar el sitio web oficial para obtener más información.

Cómo se reclaman los premios de la lotería en Nueva York

El portal oficial de la lotería indica que existen tres maneras diferentes de acuerdo con el monto del premio a reclamar:

US$600 o menos : cualquier punto de venta autorizado por los funcionarios, en un centro de atención al cliente, en un centro de reclamación de premios o por correo.

: cualquier punto de venta autorizado por los funcionarios, en un centro de atención al cliente, en un centro de reclamación de premios o por correo. De US$600 a US$249.999 : cualquier centro de atención al cliente de la lotería, en un centro de reclamación de premios o por correo.

: cualquier centro de atención al cliente de la lotería, en un centro de reclamación de premios o por correo. Grandes ganadores y pozos mayores: solo en un centro de atención al cliente de la lotería o por correo.

Cómo reclamar un premio en la Lotería de Nueva York

En algunos sitios, es necesario programar una cita, mientras que en otros se puede acudir sin aviso previo. Asimismo, las autoridades indican que los ganadores deben llevar el boleto, completar un formulario de reclamación y mostrar una identificación oficial válida.

Entre los documentos de identificación aceptables se incluyen:

Pasaporte estadounidense/extranjero

Licencia de conducir o identificación para no conductores

Permiso de aprendiz de conductor

Documento de identidad gubernamental

Certificado de naturalización

Certificado de ciudadanía

Tarjeta de residente permanente

Certificado de nacimiento y un documento de identidad con foto y nombre.

Identificación militar estadounidense

Tarjeta del Seguro Social o el certificado de identificación fiscal federal junto con uno de estos documentos:

Identificación de la ciudad de Nueva York



Tarjeta de identificación de beneficios del estado de Nueva York



Tarjeta MetroCard de tarifa reducida de la MTA

Lotería de Nueva York: cómo se juega al Powerball

En el Estado Imperial, las personas pueden participar del Powerball, que se juega los lunes, miércoles y sábados a las 22.59 hs (hora del Este). El costo de los boletos es de US$2 por una jugada más US$1 si se utiliza la función PowerPlay y US$1 si se hace un juego doble, que permite participar en un sorteo aparte.

El Powerball se sortea todos los lunes, miércoles y sábados en EE.UU. Fotomontaje realizado con IA (Powerball)

Para jugar, se deben elegir cinco números del 1 al 69 y un número del 1 al 26 para la bola roja. Para ganar el premio mayor, el jugador tiene que acertar los seis números del boleto con la combinación sorteada.