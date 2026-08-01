Nuevo millonario en Texas: se detuvo en una tienda, compró un raspadito y ganó un premio de siete cifras

El Departamento de Licencias y Regulación de Texas (TDLR, por sus siglas en inglés), que regula los juegos de lotería en la jurisdicción, anunció un nuevo ganador de un pozo millonario. El jugador se detuvo en una tienda en Corpus Christi, compró un boleto del juego raspadito y ganó un premio de siete cifras.

Se detuvo en una tienda, compró un raspadito y ganó un premio de siete cifras en Texas

La Texas Lottery anunció mediante un comunicado que un residente de Seguin reclamó un boleto ganador del primer premio por valor de un millón de dólares en el juego de taquilla 200X The Cash de la Lotería estatal.

El ganador compró el boleto de la lotería en la tienda Circle K #2740130, ubicada en Corpus Christi, en Texas Google Maps

El boleto fue adquirido en la tienda Circle K #2740130, ubicada en 6330 McArdle Road, en Corpus Christi. La persona ganadora, residente de Seguin, decidió mantener su identidad en reserva. Este fue el primero de los cuatro premios mayores de US$1 millón en ser reclamado dentro de la edición del juego.

Además, el jugador no es el único ganador. De acuerdo con los procedimientos establecidos por la comisión, por la venta del boleto, el minorista puede ser elegible para un bono de US$10.000 bajo el Programa de Bonos para Minoristas de la Lotería de Texas.

El jugador que se detuvo en la tienda ganó un premio de US$1 millón, en tanto el minorista podría obtener hasta US$10.000 por la venta del boleto Freepik

Cómo jugar al raspadito 200X The Cash en Texas

Para participar en el juego de raspadito “200X THE CASH” en Texas, es necesario primero comprar un boleto, que tiene un precio de US$20. La principal condición, según la lotería, es que la persona debe tener como mínimo 18 años de edad.

Luego, el jugador debe raspar la capa de látex para revelar un total de 66 símbolos de juego. Si alguno de sus números (YOUR NUMBERS) coincide con cualquiera de los números ganadores (WINNING NUMBERS), la persona gana el importe indicado para ese número. Además, el juego incluye símbolos especiales que multiplican el premio:

Símbolo “5X” : gana cinco veces la cantidad indicada.

: gana la cantidad indicada. Símbolo “10X” : gana 10 veces el número indicado.

: gana el número indicado. Símbolo “20X” : gana 20 veces el importe indicado.

: gana el importe indicado. Símbolo “200X”: gana 200 veces la suma indicada.

Para que un boleto sea válido, debe estar intacto y mostrar exactamente los 66 símbolos del raspadito, además de pasar otras pruebas de seguridad de la Lotería de Texas.

Qué premios entrega 200X The Cash

Según el portal oficial, hay más de US$115 millones en premios totales en este juego, y cada boleto otorga 30 oportunidades de ganar. Las probabilidades generales de ganar cualquier premio en el juego 200X The Cash son de 1 entre 3,41.

Los montos de las ganancias impresas varían de acuerdo con la emisión. El raspadito 200X The Cash ofrece premios que van desde US$20 hasta US$1 millón, con importes de US$10.000, US$20.000 y US$100 mil. La tabla general incluye recompensas intermedias y mayores, aunque la disponibilidad cambia a medida que los jugadores reclaman boletos ganadores.

Además, los montos de hasta US$500 pueden ser validados por minoristas autorizados, pero los de US$2000 o más deben reclamarse en un Centro de Reclamos de la Lotería de Texas.