Ganó US$3 millones con un raspadito de la lotería de Nueva York, pero se llevó una sorpresa: cuánto dinero recibió

En un juego de raspadito de la lotería de Nueva York, un residente del condado de Fulton se llevó el premio mayor de 3 millones de dólares. Una vez que se descontaron las retenciones obligatorias de impuestos, el ganador recibió 1,3 millones.

Ganó 3 millones de dólares en la lotería de Nueva York, pero le dieron menos de la mitad

De acuerdo con información publicada por la Comisión de Juegos del Estado de Nueva York, Daniel Nellis, de Caroga Lake, compró un boleto de rasca y gana de “$3.000.000 Max Multiplier” en una sucursal de Stewart’s Shops, ubicada en 1-19 E Maine Street, en Johnstown.

El boleto ganador se compró en la tienda Stewart's Shops ubicada en Johnstown, Nueva York Google Maps

A pesar de ganar el premio mayor, tras las retenciones obligatorias, Nellis recibió un único pago global de US$1.328.043. El motivo es que en Nueva York se tienen que pagar diversos impuestos si se obtienen premios de lotería.

Las autoridades señalaron que, con la entrega de dicha recompensa, todos los premios mayores del sorteo ya fueron reclamados. Sin embargo, boletos con otros montos aún no fueron cobrados y el plazo para hacerlo se extiende hasta el 21 de mayo de 2027.

Cuáles son los impuestos que se deben pagar al ganar la lotería en EE.UU.

La compañía de preparación de impuestos H&R recordó que el gobierno federal de Estados Unidos grava los premios, galardones, sorteos, rifas y loterías, debido a que se consideran como ingresos ordinarios sin importar la cantidad. Además, también se aplican impuestos a nivel estatal y local, a menos que las leyes dicten lo contrario.

Los ganadores de la lotería deben reportar sus premios ante el Servicio de Impuestos Internos (IRS, por sus siglas en inglés) en su declaración anual. En el formulario W-2G, en la casilla 1, o ganancias declarables, se deben incluir los premios y otras ganancias obtenidas mediante apuestas, rifas o sorteos.

La recomendación de los especialistas es buscar asesoría para cubrir adecuadamente los impuestos debido a que, explica TaxAct, si bien el IRS retiene automáticamente el 24% de las ganancias, el resto debe declararse de acuerdo con las leyes estatales y locales.

La carga impositiva total por un premio de la lotería varía de acuerdo con diversas circunstancias; en algunos casos puede llegar a superar el 45%. Específicamente en Nueva York, además del impuesto federal, se retiene automáticamente el 10,9%.

Cómo son los premios de la lotería que otorgó US$3 millones en Nueva York

Aunque todos los premios mayores de US$3 millones ya fueron reclamados, el juego de raspadito $3.000.000 MAX MULTIPLIER todavía tiene varios boletos ganadores con distintos montos a entregar. Los billetes para participar tienen un costo de US$10.

Todos los premios mayores del sorteo $3,000,000 MAX MULTIPLIER ya fueron entregados Lotería de Nueva York

El juego consiste en encontrar alguno de los números ganadores que se encuentran en la parte superior del boleto en la zona de rascado, en donde aparecen los multiplicadores que permiten aumentar el monto a ganar.

Según las autoridades de la lotería de Nueva York, las probabilidades generales de ganar son de una en 4,27. El monto mínimo a recibir como ganador son US$10, es decir, lo que cuesta el boleto.

Los siguientes premios son de US$20, US$25, US$50, US$100, US$250, US$500, US$2000 y US$5000.