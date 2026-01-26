Noticias de Nueva York en vivo: tormenta invernal con escuelas cerradas y trabajo remoto y actualizaciones de hoy, lunes 26 de enero

El alcalde de la ciudad de Nueva York, Zohran Mamdani, advirtió el domingo que las escuelas públicas permanecen cerradas y que la instrucción continúa este lunes de forma remota. El demócrata destacó que se trata de una medida “necesaria para proteger a los neoyorquinos”, que impacta a 500 mil estudiantes y 1100 establecimientos.

Asimismo, la administración local informó que los programas extraescolares, así como también la educación para adultos, quedan suspendidos por el momento.