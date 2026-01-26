Noticias de Nueva York en vivo: tormenta invernal con escuelas cerradas y trabajo remoto y actualizaciones de hoy, lunes 26 de enero
Reportes al momento y cobertura en tiempo real de las novedades en la Gran Manzana: tormenta de nieve, leyes y otros sucesos que impactan en los residentes
Cómo operan las escuelas públicas de Nueva York este lunes ante la tormenta invernal
El alcalde de la ciudad de Nueva York, Zohran Mamdani, advirtió el domingo que las escuelas públicas permanecen cerradas y que la instrucción continúa este lunes de forma remota. El demócrata destacó que se trata de una medida “necesaria para proteger a los neoyorquinos”, que impacta a 500 mil estudiantes y 1100 establecimientos.
Asimismo, la administración local informó que los programas extraescolares, así como también la educación para adultos, quedan suspendidos por el momento.
La regla que deben seguir los propietarios de Nueva York durante la nevada
Las autoridades de la ciudad de Nueva York instaron a los propietarios de viviendas a retirar el hielo y la nieve de las veredas en la vía pública frente a sus unidades. A través de una publicación de X, señalaron que el objetivo es “crear un camino de al menos cuatro pies (1,2 metros) de ancho, incluido en los cruces de peatones, las paradas de autobús y las bocas de incendios”.
El Departamento de Saneamiento local (DSNY, por sus siglas en inglés) detalló que esas tareas deben realizarse cuatro horas después de que la nieve deje de caer si termina a las 7 y 17 hs.
El consejo de Kathy Hochul para quienes deban viajar en auto en medio del temporal
La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, pidió a los habitantes del estado que no utilicen las carreteras a menos que sea necesario mientras perdura el temporal. Para aquellos que deban salir en auto, les recomendó contar con un kit de primeros auxilios y tener cargado el celular.
En esa misma línea, la mandataria compartió un consejo “profesional” para salir de una zanja o atravesar nieve profunda: “Pongan arena para gatos justo debajo de las llantas. Así, cuando den marcha atrás, obtendrán un poco de tracción y podrán salir ustedes y su familia de una situación difícil”.
Cómo estará el clima en Nueva York este lunes 26 de enero de 2026
La ciudad de Nueva York tendrá este lunes 26 de enero de 2026 otro día crudo de invierno, con nieve y lluvia helada temprano y ambiente muy frío el resto de la jornada.
El pronóstico oficial del Servicio Meteorológico Nacional indica que por la mañana habrá hasta un 30% de probabilidad de nieve y lluvia engelante antes de las 8, con posibilidad de algunos copos aislados hasta alrededor de las 10, para luego pasar a un cielo nublado que irá despejando hacia condiciones mayormente soleadas.
La temperatura máxima rondará los 30 °F (‑1 °C), pero la sensación térmica se ubicará entre 15 y 20 °F (‑9 a ‑6 °C) por efecto de un viento del oeste de 6 a 10 mph, con ráfagas de hasta 23 mph.
Durante la noche del lunes, el cielo quedará mayormente despejado y el frío se intensificará: la mínima bajará a alrededor de 13 °F (‑11 °C), con valores de sensación térmica de entre 5 y 10 °F (‑15 a ‑12 °C) debido a un viento del oeste que soplará entre 9 y 14 mph.
Cualquier humedad residual en veredas y calles puede congelarse, por lo que las autoridades recomiendan precaución al circular a pie o en vehículo en las primeras horas de la noche y la madrugada siguiente.
Mirando hacia el martes 27, el patrón invernal se mantiene: el NWS prevé un día mayormente soleado, con una máxima cercana a 21 °F (‑6 °C) y sensación térmica entre 0 y 10 °F (‑18 a ‑12 °C), con viento del sudoeste de 8 a 10 mph.
Noticias en vivo de la ciudad de Nueva York
