La ley antimigrante firmada por Greg Abbott que beneficia al ICE en Texas desde enero 2026

Una nueva ley de Texas beneficia al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés). Según lo que establece la SB 8, firmada por Greg Abbott, ahora varios condados tienen la obligación de colaborar con la dependencia federal mediante un acuerdo 287(g). En caso de no hacerlo, se exponen a sanciones.

La SB 8 obliga a los sheriffs de condados de Texas a colaborar con el ICE

Según lo establece el texto de la norma, que entró en vigor el 1° de enero, algunas jurisdicciones del Estado de la Estrella Solitaria están obligadas a solicitar a la agencia migratoria su incorporación a un acuerdo de cooperación.

La norma entró en vigor el 1° de enero JIM WATSON� - POOL�

Las claves de la ley son:

Todos los departamentos policiales de condados que tengan una cárcel , ya sea que la administren directamente o mediante un privado, deben solicitar un acuerdo 287(g) al ICE .

, ya sea que la administren directamente o mediante un privado, . Los sheriffs tienen hasta el 1° de diciembre para pedir la participación en el programa.

para pedir la participación en el programa. En caso de rechazo por parte de la entidad federal, el condado debe presentar pruebas al estado de que presentó la solicitud . Además, debe volver a aplicar al menos una vez por año.

. Además, debe volver a aplicar al menos una vez por año. Para que un contrato entre un condado de Texas y el ICE sea válido, debe establecer claramente: el alcance de la autoridad delegada, la duración del compromiso y las limitaciones para hacer cumplir las leyes migratorias.

La SB 8 de Texas establece financiamiento para los condados que colaboren con el ICE

Además de marcar la obligación de que los condados presten su cooperación a la agencia federal, la ley firmada por Abbott también indica que Texas se encargará de enviar fondos con este fin.

La ley de Texas tiene la firma del gobernador Greg Abbott y comenzó a regir en enero Facebook Greg Abbott - Facebook Greg Abbott

Algunas de las claves sobre este ítem son:

El Estado cubrirá los fondos no reembolsados por el gobierno federal mediante un programa destinado a ese fin.

mediante un programa destinado a ese fin. Las subvenciones varían según la cantidad de habitantes de cada condado, con un mínimo de 80.000 dólares y un máximo de US$140 mil para jurisdicciones con al menos un millón de habitantes.

de cada condado, con un mínimo de 80.000 dólares y un máximo de US$140 mil para jurisdicciones con al menos un millón de habitantes. Este dinero debe usarse en el plazo de los dos años desde que se entregó y tiene que ser obligatoriamente destinado a gastos relacionados con la colaboración con el ICE.

desde que se entregó y tiene que ser obligatoriamente destinado a gastos relacionados con la colaboración con el ICE. Los fondos son complementarios al presupuesto de seguridad aprobado, el cual no se puede recortar con la excusa del dinero extra que envía el gobierno de Texas.

Qué pasa si un condado de Texas incumple la SB 8 y no solicita un acuerdo con el ICE

Según lo que indica la SB 8, los sheriffs que no cumplan se enfrentan a una demanda civil por parte del procurador general de Texas. Esta debe presentarse dentro de un tribunal del distrito en cuestión para tener validez.

Los condados de Texas que estén obligados por la SB 8 y no colaboren con el ICE enfrentarán una demanda civil Flickr/ICE - Flickr/ICE

En lo que respecta a sanciones, no hay castigos específicos establecidos, más allá de la obligación de pagar el costo de honorarios y otros gastos legales que se desprendan de la demanda que presente Texas.

Sin embargo, en caso de que la Justicia considere que hay un incumplimiento, el departamento policial se verá obligado a cumplir con la ley.