Ya es oficial: la fecha exacta del primer eclipse total de luna en Estados Unidos en 2026

El eclipse total de luna es uno de los eventos astronómicos más esperados de 2026. La también llamada Luna de Sangre, ocupará el cielo nocturno por última vez en al menos dos años, ya que el próximo evento de su tipo tendrá lugar en la víspera de Año Nuevo, en diciembre de 2028.

Cuándo será el primer eclipse total de luna en 2026

La Luna de Sangre, llamada así por su dramática tonalidad rojiza, tendrá lugar la madrugada del 3 de marzo de 2026, y será visible en Estados Unidos y otras partes de América del Norte.

La Luna de Sangre de 2026 se registrará el próximo 3 de marzo y será visible en EE.UU. y otras partes del mundo (ARCHIVO) (Fuente: Pixabay)

El eclipse lunar tendrá una duración aproximada de 58 minutos en su fase total, aunque el fenómeno completo, incluidas las fases de penumbra y parcial, durará 5 horas con 38 minutos, de acuerdo con Space.

La Luna de Sangre será visible en el oeste de Norteamérica, Australia, Nueva Zelanda, Asia Oriental y el Pacífico. Aunque ocurrirá al mismo tiempo, las condiciones de observación cambiarán de acuerdo con el clima y la posición del satélite en el horizonte.

Se calculó que el primer eclipse total de luna de 2026 inicie a las 3.44 hs y concluya a las 9.22 hs (tiempo del Este), con su fase total entre las 6.04 hs y las 7.02 hs (tiempo del Este).

Consejos de la NASA para ver la Luna de Sangre 2026

La NASA explica que un eclipse lunar total es un espectáculo único que se produce cuando el Sol, la Tierra y la Luna se alinean de tal manera que el satélite atraviesa la sombra del planeta.

La Luna se sitúa dentro de la umbra, parte más oscura de la sombra de la Tierra, esto hace que tome una tonalidad rojiza o marrón cobriza, lo que genera un gran espectáculo visual.

Para observar el eclipse lunar total no es necesario ningún filtro especial, pero los telescopios pueden mejorar la experiencia (ARCHIVO-Foto: Leonel Garza)

Aunque no es necesario ningún equipo especial para observar la Luna de Sangre, ya que puede apreciarse a simple vista, los prismáticos y telescopios pueden realzar el color rojo de la luna y generar mejores experiencias.

Algunas otras recomendaciones son buscar un lugar oscuro, despejado, y lejos de las luces brillantes o de los grandes edificios, prescindir de filtros especiales, ya que es un fenómeno seguro de observar, abrigarse bien y posicionarse en un lugar cómodo.

La Luna de Sangre se verá al dirigir la mirada hacia el horizonte occidental (donde se pondrá). La NASA y otros observatorios pueden transmitir en vivo el eclipse, para aquellos a quienes las condiciones del clima no les permitan observarlo.

Calendario de fenómenos astronómicos en 2026

Durante 2026 habrá decenas de eventos astronómicos dignos de admirar, de acuerdo con Starwalk, el calendario destaca que durante la primera mitad de 2026 se registrarán:

En 2026 se registrarán diversos fenómenos astronómicos dignos de admirar (Pexels/Fernando Bordet)