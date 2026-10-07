Mamdani desata una fuerte controversia con su mensaje por el aniversario del ataque de Hamas contra Israel

WASHINGTON.- “Devastador genocidio en curso en Gaza”, “crímenes de guerra”, “ocupación” y “apartheid”. El fuerte mensaje del alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, para recordar el tercer aniversario del sangriento ataque de Hamas en suelo israelí, con una condena a la ofensiva militar posterior contra el grupo terrorista en el enclave palestino, desató una ola de indignación en la comunidad judía y una fuerte controversia política.

En el texto que publicó esta mañana, Mamdani, el primer alcalde musulmán en la historia de la mayor metrópoli de Estados Unidos, señaló que era un día “profundamente doloroso” para muchos neoyorquinos, a tres años de “los horrendos crímenes de guerra del 7 de octubre” en los que Hamas asesinó a 1221 personas y secuestró a otras 251.

El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani. nycmayorsoffice

“Lloramos junto a nuestros muchos amigos y vecinos que aún cargan esa pérdida impensable”, señaló el alcalde, que luego denunció en duros términos la ofensiva de Israel contra el grupo terrorista palestino en Gaza. Su mensaje generó una rápida reacción de la comunidad judía, y muchos lo acusaron de restar importancia al ataque del 7 de octubre.

This day is profoundly painful for so many New Yorkers. It marks three years since the horrific war crimes of October 7. On that day, Hamas killed more than 1,100 Israelis and abducted 251 others. We grieve alongside our many friends and neighbors who still carry that unthinkable… — Mayor Zohran Kwame Mamdani (@NYCMayor) October 7, 2026

“Lo que intenta hacer es secuestrar el único día que tenemos para las víctimas y los sobrevivientes. Intenta apropiarse de la jornada para atacar a Israel”, fustigó el embajador de Israel ante la ONU, Danny Danon.

“Es como si el aniversario del 11 de Septiembre se convirtiera en un día de duelo por los terroristas de Al-Qaeda”, añadió el funcionario, antes de hacer hincapié en que Mamdani tiene previsto asistir a una vigilia en conmemoración del ataque esta noche y, luego, celebrar una reunión con neoyorquinos de origen palestino.

“Mamdani-ism” - an attempt to hijack the anniversary of October 7 and turn it into yet another propaganda attack against Israel.



It is like turning September 11 into a day of mourning for al-Qaeda terrorists.



We will not let this happen. We will remember those who were… https://t.co/lULp9yzVny pic.twitter.com/FT15Nh0RpA — Danny Danon 🇮🇱 דני דנון (@dannydanon) October 7, 2026

“Es peligroso y sofisticado. Asistirá a ambas ceremonias e intentará expresar que lamenta ambas pérdidas de vidas”, afirmó Danon.

“Alcalde Mamdani, ¿cuál fue la verdadera intención de su declaración? No pudo haber sido simplemente para expresar condolencias sinceras y recuerdo por el 7 de octubre de 2023, la masacre más mortífera de judíos desde el Holocausto. Si esa hubiera sido la intención, no habría utilizado este aniversario solemne para crear una equivalencia falsa y avanzar una agenda política completamente diferente”, advirtió el Centro Simon Wiesenthal, una institución dedicada a documentar sobre las víctimas del Holocausto y que lleva registros de los criminales de guerra nazis.

En su mensaje, Mamdani afirmó que “el sufrimiento no comenzó ni terminó ese día”, y que, en cambio, “continuó a través del devastador genocidio en curso del gobierno israelí en Gaza, en el que mató a más de 74.000 palestinos, incluyendo a más de 21.000 niños”.

“Ese sufrimiento se intensificó con cada bomba israelí lanzada sobre ambulancias esperando fuera de hospitales, cada ataque con drones dirigido a un edificio residencial o a un periodista, y cada envío de ayuda alimentaria rechazado en un cruce fronterizo”, continuó Mamdani, cuyas posturas sobre el conflicto entre Israel y Hamas fue uno de los temas más divisivos de su campaña a la alcaldía de Nueva York el año pasado.

El dirigente demócrata socialista, que en el último tiempo ganó notoriedad a nivel nacional y ha sido blanco recurrente de las críticas del presidente Donald Trump, dijo que los neoyorquinos “están lidiando con este duelo insoportable” mientras “los dólares en impuestos financian estos crímenes de guerra”, en referencia a la ayuda de Washington al gobierno del primer ministro Benjamin Netanyahu.

El presidente Donald Trump y el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani. Captura de video

“Tres años después [del ataque de Hamas], debemos rechazar aceptar un mundo en el que la ocupación y el apartheid continúen, donde los crímenes de guerra se encuentren con la impunidad, y nuestro gobierno federal continúe su complicidad con cada envío de armas. Para honrar a los muertos, debemos luchar por un mundo en el que cada persona pueda vivir con libertad, seguridad y dignidad”, completó el alcalde.

Reacciones

“El 7 de octubre es un día para recordar la masacre más mortífera de judíos desde el Holocausto. Para Mamdani, que representa a la mayor población judía fuera de Israel, usar este día de duelo para impulsar su agenda extremista antiisraelí disminuye la gravedad del día y falta al respeto de las víctimas”, criticó en la red X el grupo Mayoría Demócrata por Israel.

Jonathan Greenblatt, director ejecutivo de la Liga Antidifamación (ADL, por sus siglas en inglés), emitió una dura respuesta a Mamdani, en la que notó que “ni una sola vez menciona a los ‘judíos’”.

.@NYCMayor, not once do you say “Jews.” On Oct. 7, Hamas-led attackers murdered civilians, committed sexual violence, mutilated bodies and took hostages. You are weaponizing a day meant for mourning the worst massacre of Jews since the Holocaust to recycle your usual antizionist… https://t.co/wUQt8iniRA — Jonathan Greenblatt (@JGreenblattADL) October 7, 2026

“Usted está instrumentalizando un día destinado a llorar la peor masacre de judíos desde el Holocausto para reciclar sus habituales argumentos antisionistas. La ciudad con la mayor población judía fuera de Israel merece un alcalde capaz de honrar a los fallecidos sin explotarlos”, publicó en sus redes sociales.

Por su parte, el cónsul general de Israel en Nueva York, Ofir Akunis, calificó el mensaje del alcalde como “una vergüenza, una ignominia y un insulto a la memoria de quienes fueron asesinados el 7 de octubre”.

“Aún no es demasiado tarde para asistir esta noche a la proyección de las imágenes del 7 de octubre y ver con sus propios ojos, por primera vez, a los monstruos a los que usted apoya”, señaló Akunis, en referencia al evento en el que se espera la presencia del alcalde.

La activista Laura Loomer, muy cercana a Trump y que ganó prominencia en los círculos políticos de la extrema derecha norteamericana, calificó de “predecible” el mensaje de Mamdani, y lo acusó de ser “un jihadista a ultranza que normaliza el asesinato de no musulmanes por el bien de impulsar una intifada global”.

El veterano exgobernador demócrata de Nueva York Andrew Cuomo, que el año pasado perdió las primarias partidarias a la alcaldía contra Mamdani y que luego compitió como candidato independiente, también fue muy crítico de su mensaje.

October 7 should be sacred.



It is a day to remember the innocent lives taken by Hamas butchers, the hostages ripped from their families and held captive for months on end, and the deadliest attack on the Jewish people since the Holocaust.



Yet even today, @NYCMayor cannot put… — Andrew Cuomo (@andrewcuomo) October 7, 2026

“Mamdani no puede dejar de lado su obsesión ideológica con Israel el tiempo suficiente para simplemente permitir que los judíos lloren. En un momento de creciente antisemitismo, las palabras importan, y la retórica tiene consecuencias en el mundo real. Hay otros 364 días para la política. Hoy, recuerda a las víctimas. Condena a Hamas. Apoya a la comunidad judía. No debería ser difícil”, señaló en X.

Utterly disgraceful.



Comrade Mamdani effectively declares a day of mourning for the Hamas terrorists who lost their lives raping & murdering innocent civilians. https://t.co/mVogCnQPwB — Ted Cruz (@tedcruz) October 7, 2026

“Absolutamente vergonzoso. El camarada Mamdani declara efectivamente un día de luto por los terroristas de Hamas que perdieron la vida violando y asesinando a civiles inocentes”, fustigó el senador republicano Ted Cruz (Texas).

La prensa israelí también se hizo eco del mensaje de Mamdani con sus críticas a la ofensiva contra Hamas en Gaza. “La mayor parte del comunicado se centra en Israel, acusando al Estado judío de genocidio y apartheid”, remarcó el diario The Times of Israel.