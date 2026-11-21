Las encuestas sobre Kamala Harris y JD Vance para la elección presidencial de 2028 los ubican entre los aspirantes mejor posicionados de sus partidos, aunque ninguno de los dos tiene un liderazgo consolidado. Entre los sondeos nacionales publicados del 12 al 19 de noviembre de 2026 y compilados por RealClearPolling, la exvicepresidenta encabeza dos de las tres mediciones de la interna demócrata. El actual vicepresidente lidera tres de las cuatro de la republicana. Ninguno confirmó su postulación, y las cifras llegan después de las elecciones legislativas del 3 de noviembre, en las que el Partido Republicano sufrió amplias derrotas.

Quién lidera las internas demócrata y republicana en los sondeos de noviembre

Del lado demócrata, Harris aparece primera en la encuesta de Echelon Insights del 17 de noviembre, con 19%, seguida por el exsecretario de Transporte Pete Buttigieg, con 15%. En el sondeo de Economist/YouGov del 12 de noviembre obtuvo 18%, frente al 15% del senador por Georgia Jon Ossoff.

Las encuestas entre JD Vance y Kamala Harris

La medición de Emerson College, realizada del 14 al 16 de noviembre entre 1000 votantes, dio a Ossoff 17% y a Harris 16%. La diferencia está dentro del margen de error de tres puntos.

En el campo republicano, la distancia entre las encuestadoras resulta mayor:

Echelon Insights ubicó a Vance con 40% , frente al 26% del secretario de Estado, Marco Rubio .

, frente al del secretario de Estado, . Emerson College dio a Rubio 44% y a Vance 24%, en una pregunta con lista cerrada de candidatos.

En febrero, la misma encuestadora asignaba a Vance un 52% de apoyo, según declaró su director ejecutivo, Spencer Kimball. La encuesta de Reuters/Ipsos midió otra variable: el 45% de los votantes republicanos calificó a Rubio como un candidato excelente, contra el 43% de Vance. Entre los demócratas, Ossoff y Buttigieg recibieron esa calificación del 29%, y Harris, del 23%.

Cómo le iría a Harris frente a Vance en un enfrentamiento directo

El último cara a cara entre ambos difundido por Emerson se realizó el 16 y 17 de agosto. Harris obtuvo 49% y Vance 45% entre 1000 votantes probables. En esa misma encuesta, Rubio superaba a Harris por 48% a 43%. Entre los sondeos de noviembre compilados por RealClearPolling no figura una nueva medición de ese duelo.

Kamala Harris lidera las encuestas demócratas en noviembre de 2026 AP Foto/Angelina Katsanis

Ninguno de los dos definió su futuro. Harris sostuvo en una entrevista con The Nation, republicada por The Washington Post, que aún no decidió si volverá a competir. Vance dijo a Fox News que tomará esa decisión durante el próximo año, según informó CNBC. Personas cercanas al vicepresidente contaron a CNN que evaluó seriamente no presentarse tras los resultados legislativos. Rubio, por su parte, afirmó que no buscará la nominación si Vance se postula, según ABC News.

Qué muestran las encuestas sobre el voto latino rumbo a 2028

Las legislativas modificaron el punto de partida en el electorado hispano. Según la encuesta a boca de urna de NBC News, el 62% de los votantes latinos apoyó a candidatos demócratas a la Cámara de Representantes. En 2024, Harris había obtenido el 51% de ese segmento. Los republicanos bajaron del 46% que logró Trump al 35%.

El último cara a cara entre Harris y Vance, difundido por Emerson, se realizó el 16 y 17 de agost, donde Harris obtuvo 49% y Vance 45% BRENDAN SMIALOWSKI - AFP

Un relevamiento de la firma SSRS para varios medios, entre ellos AP, estimó un giro de 21 puntos de los latinos hacia los demócratas respecto de 2024. Esa variación no anticipa por sí sola el comportamiento de ese electorado en una elección presidencial con candidatos todavía indefinidos.

Las mediciones de Emerson también difieren en un aspecto relevante para esta audiencia:

La encuesta de noviembre se ofreció en inglés y en español.

La de agosto, que incluyó el cara a cara Harris-Vance, se realizó solo en inglés.

En el sondeo de noviembre, el 57% de los consultados señaló el costo de vida como la principal prioridad para el nuevo Congreso. Ese tema encabezó también las preocupaciones de los votantes latinos en las legislativas, según el sondeo de NBC News. La elección presidencial está prevista para el 7 de noviembre de 2028, y la decisión de Vance sobre su candidatura, anunciada para 2027, será el primer factor que ordene la competencia republicana.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.