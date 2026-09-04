Marcha atrás del Pentágono con las pruebas de testosterona para militares que pedía Hegseth

El Pentágono retiró temporalmente las nuevas directrices sobre pruebas de testosterona destinadas a militares de 30 años o más, apenas un día después de publicarlas. El Departamento de Defensa (DOD, por sus siglas en inglés) prepara modificaciones al documento mientras continúan aplicándose las pautas provisionales que regían antes de la publicación de la nueva guía.

Por qué el Pentágono retiró las nuevas pruebas de testosterona

La entidad publicó el 2 de septiembre la denominada Clinical Guidance for Health and Human Performance Optimization, un documento que establecía cómo aplicar la nueva política de detección de deficiencia de testosterona durante las evaluaciones médicas de militares en servicio activo y de reserva.

El Pentágono buscaba implementar pruebas anuales de testosterona para evaluar el rendimiento físico de los militares mayores de 30 años Fotomontaje editado con IA

Al día siguiente, tanto el memorando como una declaración del portavoz del Pentágono, Sean Parnell, dejaron de estar disponibles en los sitios oficiales del DOD y de la Agencia de Salud de Defensa. Los enlaces dirigían a páginas de error.

Un funcionario estadounidense confirmó a Reuters que el borrador publicado el 2 de septiembre fue retirado temporalmente para introducir actualizaciones y aclaró que las directrices provisionales continúan vigentes.

La decisión no representa, por ahora, la cancelación de la política. El Departamento de Defensa mantiene el esquema provisional mientras revisa las instrucciones que establecían los procedimientos para evaluar posibles problemas hormonales.

Qué establecían las pruebas de testosterona para militares

Las directrices retiradas contemplaban mecanismos diferentes para hombres y mujeres. En los militares varones de 30 años o más, el proceso comenzaba con un cuestionario durante la evaluación médica.

A partir de las respuestas, los profesionales podían determinar si era necesario realizar un análisis de sangre para medir los niveles de testosterona.

La medida impulsada por Pete Hegseth

Si se detectaba una deficiencia y existía una indicación clínica, el protocolo contemplaba la posibilidad de utilizar terapia de reemplazo de testosterona. En los hombres menores de 30 años, las pruebas podían realizarse cuando existieran síntomas o indicios clínicos que justificaran una evaluación.

Para las mujeres, el procedimiento tenía otro enfoque. El cuestionario buscaba detectar posibles problemas relacionados con las hormonas y la disponibilidad de energía, incluida la deficiencia energética relativa en el deporte (RED-S, por sus siglas en inglés).

La guía también contemplaba la posibilidad de administrar testosterona a mujeres con trastorno de deseo sexual hipoactivo cuando existiera un malestar clínicamente importante.

Qué cuestionan los médicos sobre el cribado de testosterona

La política había generado cuestionamientos desde que el secretario de Defensa Pete Hegseth anunció el programa en julio. El objetivo declarado era identificar y tratar problemas hormonales y relacionados con la disponibilidad de energía para contribuir a la preparación de los miembros de las Fuerzas Armadas.

La principal crítica médica apunta a la falta de evidencia de que realizar un cribado generalizado de testosterona a hombres sin síntomas mejore por sí mismo su preparación.

Reuters señaló que la Endocrine Society desaconseja el cribado rutinario de hombres asintomáticos. Por su parte, la American Urological Association exige combinar niveles bajos con síntomas o signos para establecer el diagnóstico, aunque contempla pruebas en determinados grupos de riesgo.

Si se detectaba una deficiencia y existía una indicación clínica, el protocolo contemplaba la posibilidad de utilizar terapia de reemplazo de testosterona (AP Photo/Carolyn Kaster, File) Carolyn Kaster - AP

El médico Jason Goldman, especialista en medicina interna y expresidente del American College of Physicians, consideró que la terapia puede ser útil cuando existe una deficiencia diagnosticada correctamente, pero cuestionó su utilización en personas que no necesitan tratamiento.

“Tomar testosterona no te hará más masculino, más fuerte ni una persona más robusta. Así no funciona”, sostuvo Goldman a Reuters. Además, la calificó como “una mala política en todos los sentidos”.

El especialista también mencionó posibles efectos adversos del tratamiento innecesario, entre ellos:

Empeoramiento de la apnea del sueño.

Aumento de los glóbulos rojos.

Problemas cardiovasculares.

Infertilidad.

Posibilidad de agravar un cáncer de próstata no diagnosticado.

Pentágono: qué médicos respaldan la medida

La propuesta también recibió respaldo de algunos médicos. Helen Bernie, especialista en medicina sexual y reproductiva masculina de Indiana University, valoró la posibilidad de detectar problemas de salud relevantes mediante las evaluaciones.

Bernie destacó que las directrices retiradas contemplaban controles repetidos, la búsqueda de causas potencialmente reversibles y asesoramiento sobre fertilidad.