Por qué el Pentágono someterá a militares de 30 años o más a pruebas anuales de testosterona: sus efectos en el rendimiento físico

El Departamento de Defensa de Estados Unidos (DOD, por sus siglas en inglés) anunció este miércoles 15 de julio que los militares de 30 años o más deberán someterse a pruebas anuales de testosterona como parte de sus exámenes médicos obligatorios. La medida busca detectar deficiencias hormonales que puedan afectar la preparación física y mental del personal en servicio.

Pruebas de testosterona en militares: qué busca la nueva política del Pentágono

Según informó Associated Press, el anuncio fue realizado por el secretario de Defensa, Pete Hegseth, quien explicó que los nuevos controles serán incorporados a las revisiones médicas de rutina del personal militar. Además, los integrantes menores de 30 años podrán solicitar voluntariamente el examen.

Pete Hegseth anunció que los militares de 30 años o más deberán realizarse pruebas anuales de testosterona como parte de los controles médicos del Pentágono

En un mensaje difundido en X, el funcionario sostuvo que la iniciativa apunta a mantener a las tropas “fuertes, resilientes y capaces” frente a las exigencias del servicio militar moderno.

El titular del Pentágono también aclaró que cualquier terapia de reemplazo hormonal será voluntaria y remarcó que la medida “no se trata de una mejora artificial del rendimiento”.

Testosterona baja: efectos sobre la fuerza, los músculos y la salud ósea

De acuerdo con la Cleveland Clinic, la testosterona es una hormona clave para el desarrollo muscular, la fuerza física, la densidad ósea y diversas funciones metabólicas del organismo.

Sus niveles suelen disminuir de manera natural con el paso de los años. De acuerdo con especialistas citados por Associated Press, una reducción puede estar relacionada con síntomas como:

Disminución de la masa muscular

Menor fuerza física

Fatiga persistente

Cambios de humor

Reducción del deseo sexual

Disfunción eréctil

Diversas investigaciones también concluyeron que la terapia de reemplazo hormonal puede contribuir a mejorar la fuerza muscular y la densidad ósea en determinados pacientes. Sin embargo, los beneficios son menos concluyentes en aspectos como la memoria, el bienestar general o la sensación de cansancio.

Expertos cuestionan los controles masivos de testosterona en las Fuerzas Armadas

El anuncio generó cuestionamientos tanto en el ámbito médico como en el político. Actualmente, las principales guías clínicas no recomiendan realizar análisis masivos de testosterona a toda la población. En la mayoría de los casos, los especialistas indican estudios cuando existen síntomas compatibles con una posible deficiencia hormonal y luego de confirmar niveles bajos mediante análisis de sangre.

Además, los expertos recuerdan que la medición puede resultar compleja porque las concentraciones hormonales fluctúan durante el día y suelen evaluarse por la mañana, cuando alcanzan sus niveles más altos.

La decisión también fue cuestionada por algunas dirigentes demócratas. La senadora Tammy Duckworth, veterana de la guerra de Irak, y la representante Chrissy Houlahan, exintegrante de la Fuerza Aérea, señalaron que las evaluaciones médicas deberían contemplar también aspectos específicos de la salud de las mujeres militares.

Navy SEALs: el caso de 2022 que impulsó controles sobre sustancias hormonales

Según AP, en los últimos años, algunas unidades de operaciones especiales, particularmente los Navy SEALs, quedaron bajo escrutinio por el uso de sustancias destinadas a potenciar la preparación física.

Tras la muerte de un aspirante durante un entrenamiento en 2022, se encontraron entre sus pertenencias sustancias que incluían testosterona y posteriormente implementó controles para identificar sustancias que favorecen el crecimiento muscular.