El Pentágono exigirá pruebas de testosterona a sus militares mayores de 30 años

WASHINGTON.– El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, anunció el miércoles un nuevo programa de detección de “deficiencia de testosterona” entre las tropas, al calificarlo como necesario para permitirles operar en su “mejor nivel absoluto”.

Hegseth indicó que las nuevas pruebas se realizarán anualmente como parte de los exámenes médicos obligatorios que el personal militar de 30 años o más debe someterse, aunque el tratamiento será voluntario. Los menores de 30 años podrán ofrecerse como voluntarios para hacerse la prueba.

The High-T Department of War. pic.twitter.com/hlAUq3j2cD — Secretary of War Pete Hegseth (@SecWar) July 15, 2026

“Está científicamente bien establecido que, a medida que envejecemos, los niveles de testosterona caen de forma natural“, aclara Hegseth en el video publicado en su cuenta en X, acompañado del texto “el Departamento de Guerra de Alta Tecnología”.

"No se trata de una mejora artificial; es sobre restaurar y optimizar las capacidades naturales, proteger la longevidad, y asegurar que tienen la base biológica necesaria para sostener la batalla", continúa el jefe del Pentágono.

En su mensaje, Hegseth usa términos de género neutro en inglés y se refiere simplemente como las tropas, sin especificar si el examen y la opción de tratamiento abarcará también a las mujeres, cuyos niveles de testosterona disminuyen igualmente con la edad.

Donald Trump habla junto a Pete Hegseth durante la Cumbre de Defensa e Innovación de Pensilvania en el Colegio de Guerra del Ejército de Estados Unidos, en Carlisle, Pensilvania SAUL LOEB - AFP

La medida llega mientras otros funcionarios del gobierno del presidente norteamericano, Donald Trump, han empezado a abogar por que los hombres tengan un acceso más fácil a terapias de reemplazo de testosterona, pero el mensaje de Hegseth y de otros mezcla ciencia conocida sobre la hormona con afirmaciones más amplias y menos sustentadas.

Al ser consultado sobre qué condiciones buscaba abordar Hegseth con la nueva política por la agencia AP, el Pentágono remitió a las declaraciones del funcionario en el video, en el que habló de mantener a las tropas “fuertes, resilientes y capaces” y de que las exigencias del campo de batalla moderno requieren “máxima preparación psicológica y mental”.

El Pentágono no ofreció condiciones o enfermedades específicas a las que apunte la política.

Polémicas por el uso artificial de la hormona

En los últimos años, las tropas norteamericanas de operaciones especiales –y en particular los Navy SEALs– han estado bajo escrutinio por su uso de testosterona y sustancias similares para mejorar el rendimiento.

La muerte de un aspirante a SEAL durante un entrenamiento en 2022 llevó al hallazgo de sustancias en su poder, incluida testosterona, y reveló un consumo de drogas mucho más extendido en el programa de élite de lo que se había reconocido previamente.

Un frasco de cipionato de testosterona en Columbus, Ohio, Estados Unidos Carolyn Kaster - AP

Un año después de la muerte del aspirante, la Marina aseguró que iniciaría un programa de pruebas antidrogas para detectar “cualquier sustancia hormonal, química o farmacológicamente relacionada con la testosterona, que promueva el crecimiento muscular”.

El Pentágono no respondió a preguntas sobre qué investigaciones o estudios académicos sustentaban la medida. Tampoco indicó si las militares mujeres podrían someterse a pruebas por disminución de estrógeno al entrar en la perimenopausia.

Los niveles de testosterona en los hombres disminuyen de forma natural con la edad y desde hace tiempo se han vinculado con problemas como disfunción eréctil, baja libido, cambios de ánimo y aumento de peso. Pero los expertos han debatido durante años cómo diagnosticar esos problemas y si deberían tratarse reemplazando la hormona.

Soldados del Ejército norteamericano esperan a la llegada de Pete Hegseth a la frontera entre México y Estados Unidos, en Sunland Park, Nuevo México Andres Leighton - FR171260 AP

El anuncio de Hegseth se produce mientras el secretario de Salud, Robert F. Kennedy Jr., y otros funcionarios del gobierno de Trump avanzan para facilitar que los médicos receten testosterona. El mes pasado, la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) propuso flexibilizar los límites de prescripción de geles, pastillas, parches e inyecciones de testosterona.

La etiqueta actual de la FDA especifica que los medicamentos son solo para hombres con hipogonadismo, una condición médica que provoca niveles drásticamente bajos de testosterona.

Pero muchos influenciadores y defensores del movimiento de Kennedy “Make America Healthy Again” (Hacer a Estados Unidos Saludable de Nuevo) promocionan la testosterona como una forma de verse más joven, desarrollar músculo y mantenerse mentalmente lúcido, aunque esos usos no son aceptados por la mayoría de los expertos médicos.

Pete Hegseth es informado por soldados del Ejército norteamericano durante una visita a la frontera entre Estados Unidos y México, en Sunland Park, Nuevo México Andres Leighton - FR171260 AP

Aun así, estudios recientes han reforzado el argumento a favor de los beneficios de la testosterona, para ciertas condiciones, al tiempo que han disipado preocupaciones sobre su seguridad, en particular las relacionadas con la seguridad cardiovascular.

El año pasado, la FDA retiró de los fármacos una advertencia destacada en recuadro sobre posibles riesgos de infarto y accidente cerebrovascular.

Por separado, una serie de estudios de los Institutos Nacionales de Salud en hombres mayores encontró que tomar testosterona mejoró la disfunción eréctil, la libido y otras medidas sexuales, y tuvo un efecto pequeño en el estado de ánimo. Pero hubo poca o ninguna mejoría en otras medidas como la fatiga, la memoria o el bienestar general.

Ejército de Estados Unidos X: @NationalGuard

Otros estudios han mostrado posibles mejoras en el desarrollo muscular, la fuerza y la densidad ósea.

Sin embargo, las guías médicas actuales por lo general recomiendan no realizar pruebas generalizadas de niveles de testosterona.

Normalmente, se aconseja a los médicos hablar sobre la terapia con testosterona con hombres que presentan síntomas preocupantes y niveles bajos documentados de la hormona en dos análisis de sangre separados.

Las pruebas de testosterona son difíciles porque los niveles de la hormona fluctúan a lo largo del día. Las mediciones precisas suelen realizarse por la mañana, después de ayunar.

Agencias AP y AFP