Pete Hegseth, secretario de Guerra de EE.UU.: “Jamás poseerán un arma nuclear”

La reciente tregua entre Estados Unidos e Irán abrió una ventana de incertidumbre en Medio Oriente, pero también dejó definiciones desde el Pentágono. En su primera aparición pública tras el anuncio del cese de hostilidades, el secretario de Guerra, Pete Hegseth, delineó el alcance del acuerdo y lanzó una advertencia que resume la postura de Washington: el régimen iraní no tendrá acceso a armamento nuclear.

Estados Unidos e Irán: Una tregua bajo vigilancia permanente

Según informó CBS News, el alto funcionario enfatizó que, pese al cese del fuego por dos semanas anunciado por el presidente Donald Trump, las fuerzas norteamericanas no se retirarán de la región. “Nos vamos a quedar”, afirmó Hegseth.

El titular del Pentágono explicó que este tipo de pausas no se consolidan de manera inmediata, por lo que el monitoreo será constante. En esa línea, sostuvo que Washington observará de cerca el comportamiento de Teherán y que existe preparación total ante cualquier eventual incumplimiento. La intención, señaló, es garantizar que los términos pactados se cumplan sin excepciones.

La tregua fue anunciada luego de que Trump comunicara la suspensión de los bombardeos sobre Irán durante un período de 14 días, al asegurar que Estados Unidos ya había alcanzado e incluso superado sus objetivos militares.

Al mismo tiempo, el presidente propuso condiciones: no se permitirá el enriquecimiento de uranio y se trabajará en la eliminación de material nuclear que está enterrado.

Según Hegseth, “Irán nunca tendrá un arma nuclear”

Uno de los ejes centrales del mensaje de Hegseth fue el futuro del programa nuclear iraní.

De acuerdo con The Hill, el secretario de Guerra aseguró que el acuerdo incluye compromisos concretos para eliminar cualquier capacidad nuclear del país persa. “Saben que este acuerdo significa que jamás poseerán un arma nuclear”, enfatizó.

Según declaraciones de Hegseth, el entendimiento actual garantiza que el régimen iraní jamás poseerá un arma nuclear Mark Schiefelbein - AP

Además, detalló que el material nuclear existente será retirado bajo supervisión y que las instalaciones estarán bajo vigilancia permanente. No obstante, desde el lado iraní no hubo confirmación pública de estos compromisos específicos.

La ofensiva “histórica” de Estados Unidos y sus consecuencias

El secretario de Guerra también aprovechó la conferencia para destacar los resultados de la operación militar estadounidense, denominada “Epic Fury”.

Según CBS News, Hegseth la describió como una “victoria histórica y abrumadora”; afirmó que las fuerzas estadounidenses lograron desmantelar gran parte del poder militar iraní en menos de 40 días.

Iraníes forman cadenas humanas en torno a centrales eléctricas

En términos concretos, señaló que la ofensiva dejó a Irán prácticamente incapacitado para sostener operaciones bélicas en el corto plazo.

“Desmantelamos uno de los ejércitos más grandes del mundo”, sostuvo, al tiempo que calificó al país de Medio Oriente como incapaz de defender su territorio, su población o sus intereses estratégicos frente al poder militar estadounidense.

Por su parte, el jefe del Estado Mayor Conjunto, Dan Caine, respaldó esta evaluación al indicar que los objetivos militares definidos por la Casa Blanca fueron alcanzados durante los 38 días de combates intensos.

The Hill agrega que la operación incluyó la destrucción de la base industrial de defensa iraní, con fábricas arrasadas y arsenales eliminados.