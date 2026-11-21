El secretario de Estado, Marco Rubio, supera por 16 puntos al vicepresidente JD Vance en la preferencia de los votantes republicanos para la candidatura presidencial de 2028, según una encuesta reciente.

Qué muestra la encuesta de Emerson College sobre la interna republicana de 2028

La encuesta fue realizada por Emerson College entre el 14 y el 16 de noviembre y publicada el jueves 19.Ante una pregunta abierta, sin lista de nombres, el 36% de quienes planean votar en las primarias del partido mencionó a Rubio y el 20% eligió a Vance. Hace un año, en la misma pregunta, el vicepresidente ganaba 54% a 6%. Ninguno de los dos anunció una postulación, y otros sondeos recientes todavía ubican a Vance en primer lugar.

El sondeo midió la preferencia de dos maneras. Primero pidió un nombre de forma espontánea y luego ofreció una lista de aspirantes. Rubio quedó adelante en ambos casos.

Pregunta abierta: Rubio 36%, Vance 20% , y 7% cada uno para Ron DeSantis, Thomas Massie y Donald Trump, a quien la Constitución le impide un tercer mandato.

, y 7% cada uno para Ron DeSantis, Thomas Massie y Donald Trump, a quien la Constitución le impide un tercer mandato. Pregunta con lista: Rubio 44%, Vance 24%, DeSantis 9% y Donald Trump Jr. 6%.

Emerson entrevistó a 1000 votantes, con un margen de error de 3 puntos. La encuestadora advierte que los subgrupos, como el de votantes de primarias republicanas, tienen márgenes más amplios. Según la ficha técnica, además, el cuestionario se ofreció únicamente en inglés, por lo que no incluye a votantes que solo podían responder en español.

Por qué el resultado no define la candidatura republicana para 2028

Otras encuestas posteriores a las elecciones de medio término muestran lo contrario. De acuerdo con New York Post, Echelon Insights ubicó a Vance 14 puntos por encima de Rubio en un relevamiento del 12 al 16 de noviembre. Economist/YouGov y Rasmussen Reports también lo colocaron primero.

Vance dijo que decidirá su futuro político el año próximo. Según Axios, citado por el mismo diario, podría no anunciarlo hasta fines de la primavera boreal de 2027. Rubio declaró a Vanity Fair en 2025 que, si el vicepresidente se postula, “sería una de las primeras personas en apoyarlo”.

El cambio ocurre mientras el Partido Republicano pierde apoyo en la opinión pública. Según Emerson, la imagen desfavorable de los republicanos subió 12 puntos en un año, hasta 56%.

Qué representa una eventual candidatura de Rubio para los votantes hispanos

Rubio es hijo de inmigrantes cubanos y fue senador por Florida. Desde septiembre ocupa de forma permanente el cargo de asesor de Seguridad Nacional, además de la Secretaría de Estado, informó Colorado Politics. Si se postulara y ganara la interna, sería el primer latino en encabezar la fórmula presidencial de uno de los dos grandes partidos.

Un sondeo de HispanicsVote.org entre hispanos registrados en Florida, publicado por Newsweek, midió su atractivo en ese electorado. Entre 351 republicanos hispanos consultados del 14 al 18 de octubre, Rubio obtuvo 57%, DeSantis 25% y Vance 10%.

El 93% de esos republicanos apoyó un camino a la ciudadanía para indocumentados con años en el país, impuestos pagados y sin antecedentes graves.

para indocumentados con años en el país, impuestos pagados y sin antecedentes graves. El 61% dijo que estaría mucho más motivado para votar si Rubio fuera el candidato.

Ese respaldo conecta con un antecedente de Rubio. En 2013 integró la “Banda de los Ocho”, el grupo bipartidista de senadores que redactó una reforma migratoria con vía a la ciudadanía, aprobada por el Senado y abandonada en la Cámara de Representantes. Del lado demócrata, el senador Rubén Gallego advirtió, según CBS News, que su partido enfrentaría problemas si Rubio fuera el candidato.

La próxima definición depende de Vance. Hasta que el vicepresidente anuncie si buscará la candidatura, Rubio mantiene su compromiso público de no competir contra él.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.