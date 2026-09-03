María Corina Machado denuncia el acuerdo petrolero entre Venezuela y Estados Unidos

CARACAS.– La líder opositora venezolana, María Corina Machado, dijo este jueves que comprende la “preocupación” de los venezolanos por el acuerdo petrolero alcanzado entre Estados Unidos y el gobierno interino de Delcy Rodríguez, aunque advirtió que el país “necesita mucho más que dinero” destinado únicamente a la industria petrolera.

En un video grabado desde el exilio y publicado en X, Machado sostuvo que el petróleo representa apenas una parte del enorme desafío de reconstrucción que enfrenta Venezuela y remarcó que el país “requiere inversiones colosales” en múltiples áreas.

“En un país con las dimensiones y la fragilidad institucional de Venezuela, ningún sector podría funcionar de manera aislada”, aseguró Machado, que salió de Venezuela de manera clandestina en diciembre para recibir el Premio Nobel de la Paz y vive actualmente en Panamá.

Venezolanos,

Mi mensaje para ustedes a propósito del acuerdo energético anunciado entre Estados Unidos y el régimen:https://t.co/eXZBrqpXHg pic.twitter.com/Sd3048Kwgk — María Corina Machado (@MariaCorinaYA) September 3, 2026

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció la semana pasada la firma de un “histórico” acuerdo con Venezuela que otorga a Washington el 20% de las gigantescas reservas petroleras venezolanas.

Según los términos anunciados, el convenio concede a Estados Unidos el control sobre 65.000 millones de barriles de crudo distribuidos en 17 campos en distintas regiones del país. Caracas, por su parte, estima que el entendimiento podría generar beneficios por 200.000 millones de dólares durante los próximos 25 años.

Machado reconoció el peso geopolítico de esos recursos, pero puso el foco en quién debe beneficiarse de ellos. “Todo eso le da a Venezuela un valor estratégico extraordinario tanto para la seguridad nacional de Estados Unidos como para la estabilidad del hemisferio. Pero el patrimonio de nuestro suelo no le pertenece a un régimen ilegítimo, le pertenece al pueblo venezolano”, afirmó.

Machado sostiene una bandera venezolana mientras sus seguidores se congregan en la Puerta del Sol de Madrid JAVIER SORIANO - AFP

“Los enemigos de Estados Unidos en Venezuela están hoy en Miraflores”, sostuvo Machado, en referencia al palacio de gobierno. Sin embargo, remarcó que justamente por el carácter estratégico de la relación bilateral es necesario extremar las condiciones en que se desarrollen esos acuerdos.

“Precisamente porque esta asociación entre Venezuela y Estados Unidos reviste un carácter estratégico para ambos países, todos necesitamos que las cosas se hagan bien”, afirmó. Según la dirigente opositora, los proyectos destinados a la reconstrucción del país deben apoyarse en una relación de “beneficio mutuo, ganar-ganar”.

Machado defendió así una asociación estrecha con Washington, aunque advirtió que debe desarrollarse “bajo los principios innegociables de transparencia absoluta, legalidad y eficiencia”. A su juicio, esas condiciones solo pueden garantizarse con “la legitimidad y la estabilidad que ofrece un gobierno serio y democrático”.

“Profunda preocupación”

La dirigente también buscó hacerse eco de las dudas que despertaron los recientes entendimientos petroleros. En su mensaje, dijo comprender la “profunda preocupación” de los venezolanos por las implicancias que estos acuerdos con Estados Unidos pueden tener para el futuro del país.

Un día histórico para Venezuela. 🇻🇪

El Secretario de Energía de EEUU, Chris Wright, acompañó la firma de importantes acuerdos con gigantes energéticos como Chevron y ENI para impulsar nuestra industria petrolera, pic.twitter.com/2P3p6y6Vo1 — Delcy Rodríguez (@delcyrodriguezv) September 3, 2026

“Sé lo que ustedes están sintiendo: tristeza, rabia y ese malestar tan repetido en nuestra historia porque alguien decida sobre lo nuestro, en nuestro nombre y sin contar con nosotros”, señaló.

Machado sostuvo que el “verdadero alcance” del acuerdo todavía no está claro y planteó una serie de interrogantes sobre sus condiciones y beneficiarios. “¿Quién firma? ¿Qué es realmente lo que se firma? ¿Quién pone el dinero? ¿Quién da las garantías? ¿Cómo beneficia esto a los venezolanos?”, enumeró.

“Con absoluta razón, esto ha generado una profunda preocupación por las implicaciones que tiene para el futuro de nuestro país”, añadió.

Las críticas al entendimiento petrolero también obligaron a Washington a salir a defender sus términos. El secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, negó que su país esté “robando” el petróleo venezolano y aseguró que los recursos seguirán perteneciendo a Venezuela.

El secretario de Energía Chris Wright se reúne con la presidenta designada de Venezuela, Delcy Rodríguez, en el palacio presidencial Miraflores en Caracas Pedro Mattey - AP

“He visto esos titulares: ‘Estamos robando el petróleo venezolano’. ¡Por supuesto, eso no es cierto en absoluto! Los recursos, el petróleo de Venezuela, pertenecen efectivamente al pueblo venezolano”, declaró Wright el miércoles ante periodistas en Caracas.

Según explicó, las compañías privadas serán las encargadas de aportar el capital necesario para aumentar la producción, mientras que “los beneficios, las regalías y los impuestos” permanecerán en Venezuela. Wright formuló esas declaraciones al término de una visita al país para la firma de acuerdos vinculados con los sectores petrolero y eléctrico.

“Lo único que estamos haciendo es tomar un recurso subterráneo ocioso que no está haciendo nada por el pueblo venezolano y aportar el dinero y la tecnología para desarrollarlo, de modo que beneficie a Venezuela y beneficie al mundo”, afirmó. El funcionario señaló además que los convenios contemplan “esquemas de reparto de ingresos por la producción”.

“No están listos”

Las dudas de Machado sobre los acuerdos se producen, además, en un momento de incertidumbre sobre el papel que tendrá la dirigente opositora en la transición política venezolana.

Machado ha prometido regresar al país, aunque especialistas advierten que Washington no vería con buenos ojos, por ahora, su retorno. En agosto comenzó en Caracas un diálogo entre el gobierno interino y un sector de la oposición, auspiciado por Estados Unidos y orientado a avanzar hacia una transición democrática, pero la dirigente no fue convocada a la mesa de negociación.

Una bomba de extracción de petróleo inactiva permanece en Cabimas, Venezuela Ariana Cubillos - AP

El escenario se volvió aún más incierto esta semana. Tras la firma en Caracas de acuerdos con multinacionales petroleras como Chevron y Eni, tanto Trump como la presidenta interina, Delcy Rodríguez, coincidieron en señalar que Venezuela todavía no está preparada para celebrar elecciones.

“Simplemente no me parece que estén listos todavía. Es algo muy nuevo. Los sacamos de una dictadura y nos estamos llevando muy bien con el gobierno”, dijo Trump el miércoles, al justificar la decisión de no acelerar por ahora un calendario electoral.

En la misma línea, Rodríguez aseguró que “habrá” elecciones cuando “Venezuela esté preparada”, aunque evitó fijar plazos. “Yo no fijo fecha”, afirmó la mandataria interina, que desde que asumió el poder gobierna bajo una fuerte presión de Washington.

Las declaraciones vuelven a poner el foco sobre el incierto calendario de la transición venezolana y sobre el lugar que ocupará Machado en ese proceso. Su mensaje fue difundido ocho meses después de la captura de Nicolás Maduro en un operativo militar estadounidense.

La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, habla durante una reunión con el secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, en el palacio presidencial de Miraflores en Caracas Pedro Mattey - AP

“Estados Unidos es el socio principal que Venezuela necesita para desarrollar plenamente su valor estratégico”, afirmó Machado en el video publicado en X.

La dirigente aludió así al enorme potencial energético del país, que posee las mayores reservas probadas de petróleo del mundo, con más de 300.000 millones de barriles. Sin embargo, su producción continúa muy por debajo de ese potencial tras años de falta de inversión, deterioro de la infraestructura, sanciones y corrupción.

Agencias AP, AFP y Reuters