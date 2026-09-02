EE.UU. y Venezuela avanzan con la firma de acuerdos petroleros, pero Trump le baja la expectativa a una transición democrática

CARACAS.- El secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, y la mandataria encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, encabezaron este miércoles en el palacio presidencial de Miraflores la firma de un acuerdo petrolero entre los dos países que parecen más concentrados en buscar oxígeno económico que avanzar en una transición democrática tras la captura de Nicolás Maduro.

“Simplemente me parece que no están listos todavía. Es algo muy nuevo. Los sacamos de una dictadura y nos estamos llevando muy bien con el gobierno”, sentenció el presidente Donald Trump sobre la posibilidad de que se celebren elecciones, tras la firma de los acuerdos.

Los acuerdos firmados no están vinculados al controvertido acuerdo Caracas-Washington, que otorga a Estados Unidos acceso a 17 grandes yacimientos petrolíferos. La mayoría de los pactos, que involucran las empresas Chevron y Eni, se refieren a ampliaciones de proyectos que se han estado negociando con el Ministerio de Hidrocarburos de Venezuela y la estatal petrolea Pdvsa, como parte de la renegociación de decenas de contratos energéticos bajo una amplia reforma petrolera aprobada en enero.

La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, habla durante una reunión con el secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, en el palacio presidencial de Miraflores en Caracas, Venezuela, el miércoles 2 de septiembre de 2026. Pedro Mattey - AP

“Creo que los acuerdos que se firman el día de hoy, con miles de millones de dólares de inversión y finalmente muchísimos empleos creados, son esenciales para comenzar a traer la paz, las oportunidades y la prosperidad para todos”, declaró secretario de Energía estadounidense.

“Estamos intentando trabajar a lo que yo llamo la velocidad de Trump. El presidente Trump no quería un empujón ni una lenta evolución en la dirección correcta. Quería ver una transformación lo más rápida posible en Venezuela”, agregó Wright.

Las firmas representan el último esfuerzo de empresas privadas con una larga trayectoria en Venezuela para reactivar su industria petrolera, que actualmente produce alrededor de 1,25 millones de barriles diarios (bpd), muy por debajo de su pico de 3 millones de bpd alcanzado a finales de la década de 1990.

La mayoría de las grandes petroleras han evitado realizar grandes inversiones en el país durante años, retirándose tras la nacionalización de 2007. La industria también se ha visto afectada por la falta de inversión, la mala gestión y las sanciones impuestas por Estados Unidos, que ahora lidera un plan de inversión de 100.000 millones de dólares que, según funcionarios, duplicará la producción en los próximos años.

“El catalizador para transformar a Venezuela es la energía, el catalizador para mejorar las condiciones de vida de los estadounidenses en nuestro hemisferio y en todo el mundo es expandir de manera masiva la producción energética”, aseveró Wright.

El presidente ejecutivo de Chevron, Mike Wirth, también viajó a Caracas para la firma, en su primera visita al país.

El secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, pronuncia un discurso durante la firma de un acuerdo petrolero en el Palacio Presidencial de Miraflores, en Caracas, el 2 de septiembre de 2026. JUAN BARRETO - AFP

Otras empresas que firmaron acuerdos el miércoles incluyen a GE Vernova para una alianza clave en el sector eléctrico, la empresa energética Primavera para el desarrollo de áreas petroleras y la empresa de servicios petroleros Aspect Holdings, con sede en Denver, que participará en un proyecto de exploración.

Delcy Rodríguez expresó su agradecimiento al presidente Donald Trump por “todo el esfuerzo conjunto que su gobierno ha desplegado” para lograr acuerdos de “ganar-ganar”. Además, dijo que el desarrollo petrolero de Venezuela es esencial para la seguridad energética mundial y agregó que el acuerdo más importante firmado fue el de GE Vernova, porque garantizar un suministro eléctrico confiable es fundamental para la recuperación de toda la economía.

“Con los acuerdos que hemos firmado seguiremos avanzando para estabilizar y para restaurar la red eléctrica para este pueblo y para todos aquellos que quieran hacer negocios aquí”, dijo Roger Martella, director corporativo de GE Vernova.

El empresario venezolano Alejandro Betancourt, quien está a punto de cerrar un acuerdo sin precedentes que otorga a su empresa NABEP acceso a una quinta parte de las reservas petroleras totales del país, en asociación con una empresa estatal estadounidense, no estuvo presente en la reunión.

La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, se reúne con el secretario de Energía de Estados Unidos, Christ Wright, en el Palacio Presidencial de Miraflores Juan Carlos - Prensa Miraflores DPA

La petrolera estadounidense Chevron planea invertir más de 7000 millones de dólares para duplicar con creces la producción de crudo en Venezuela, país miembro de ⁠la OPEP, hasta alcanzar aproximadamente 600.000 barriles diarios en los próximos cinco años.

La inversión forma parte de su estrategia de expansión de empresas conjuntas con Pdvsa, según anunció ‌el miércoles.

Wirth dijo que la compañía está comprometida no solo con estos proyectos, sino también con consolidar un siglo de progreso. La empresa ⁠ha mantenido una presencia constante en Venezuela incluso después de que otras grandes petroleras se retiraran tras la confiscación de ⁠activos durante el mandato del expresidente Hugo Chávez.

ENI, que comparte un proyecto de gas costa afuera con Repsol y un proyecto petrolero en aguas someras con PDVSA, se expandirá ahora a la gran área de petróleo pesado Junín 5 en la Faja Petrolífera del Orinoco, donde planea invertir 1500 millones de dólares, según fuentes de la industria.

Como parte del acuerdo, la actual empresa mixta de Eni con Pdvsa se transformará en un contrato de producción compartida a 25 años, informó la compañía en un comunicado.

El secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, estrecha la mano de la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, en el palacio presidencial de Miraflores en Caracas, Venezuela, el miércoles 2 de septiembre de 2026. Pedro Mattey - AP

“Lo que necesitamos ‌no es solo firmar papeles, necesitamos barriles”, dijo durante el evento el director ejecutivo de ENI, ​Claudio Descalzi, quien agregó que mañana comienza la perforación del primer pozo tras los acuerdos.

Junín 5 produce actualmente aproximadamente 12.000 barriles diarios, indicó Eni en el comunicado. El objetivo de todos sus proyectos es de 400.000 barriles diarios para finales de esta década.

Primavera, una empresa energética cofundada por el multimillonario Fred Ehrsam para invertir en Venezuela, que ha estado negociando al menos tres ‌áreas petroleras, no pudo ser contactada de inmediato para obtener comentarios.

Una mujer pasa junto a un tanque de almacenaje de la petrolera estatal venezolana, PDVSA, en Cabimas, Venezuela, el 1 de septiembre de 2026. Ariana Cubillos - AP

Transición a la democracia

En ese contexto, Trump rebajó las expectativas sobre una transición democrática. “Simplemente me parece que no están listos todavía. Es algo muy nuevo. Los sacamos de una dictadura y nos estamos llevando muy bien con el gobierno”, dijo Trump en referencia a la mandataria interina Rodríguez.

Por su parte, el secretario de Estado, Marco Rubio, declaró el miércoles que una nueva ronda de negociaciones entre el gobierno interino y la oposición en Venezuela se llevará a cabo dentro de unos diez días.

Una bomba de extracción de petróleo inactiva permanece en Cabimas, Venezuela, el miércoles 2 de septiembre de 2026. Ariana Cubillos - AP

“La próxima fase de estas conversaciones de transición, facilitadas por nosotros, tendrá lugar en unos 10 días”, afirmó Rubio a la emisora de radio de Fox News.

El gobierno interino y la oposición venezolana celebraron en agosto su primer ciclo de diálogo con miras a una transición política. Este diálogo, impulsado por Washington, tuvo lugar siete meses después de la captura de Maduro por el ejército estadounidense, tras más de un cuarto de siglo de poder chavista.

Hablando de la transición política, Rubio señaló que “no tomará tanto tiempo como en Europa del Este, pero a esa región le hicieron falta cuatro o cinco años para culminar su transición”.

“Aquí podemos lograrlo mucho más rápidamente. Estamos trabajando en ello sin descanso”, prosiguió el secretario de Estado estadounidense.

Pero “las elecciones democráticas no se reducen simplemente a la celebración de unos comicios”, advirtió.

Al hablar del acuerdo petrolero, subrayó que presentaría “ciertas ventajas a corto plazo, pero también garantiza que sean Estados Unidos -y no China, ni Rusia, ni Irán- quienes ocupen una posición estratégica frente al mayor productor de petróleo” del continente americano.

Agencias AFP, AP y Reuters