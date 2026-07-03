El momento en que agentes de la CBP usaron la maniobra de Heimlich y salvaron a un bebé

En el Aeropuerto Internacional Baltimore/Washington Thurgood Marshall (BWI), agentes del Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) salvaron la vida de un bebé. Su rápida actuación y su capacitación en primeros auxilios les permitieron identificar el problema y practicarle la maniobra de Heimlich a tiempo.

Personal de la CBP asistió a un niño que se ahogaba en el aeropuerto BWI

Mediante un comunicado, la CBP compartió que el viernes 26 de junio, cuatro agentes designados en el aeropuerto BWI identificaron una emergencia y actuaron con rapidez para salvar la vida de un pequeño que está por cumplir dos años.

Según el relato, el niño y sus padres, ciudadanos estadounidenses que regresaban de Alemania, se encontraban en la fila de inspección primaria de pasajeros cuando el bebé tuvo convulsiones. Tal como dicta el protocolo, un agente de la CBP solicitó asistencia médica de inmediato. Tras el llamado, un supervisor y un segundo oficial acudieron al lugar.

El supervisor de la agencia trasladó al niño a un área de inspección secundaria. Allí, él y un inspector agrícola se percataron de que el pequeño se estaba ahogando. Los agentes actuaron de inmediato, ya que, según el comunicado, la piel del niño comenzó a ponerse de un tono azulado.

El personal de la CBP inició maniobras de desobstrucción, incluida la de Heimlich. Tras una segunda serie de cinco golpes en la espalda, el niño vomitó y se despejaron sus vías respiratorias.

El niño trasladado a un hospital de Baltimore quedó estable tras la emergencia

Luego de que el niño pudo respirar nuevamente, los agentes de la CBP continuaron monitoreando su nivel de oxigenación y frecuencia cardíaca hasta que llegaron los servicios de emergencia.

El niño fue trasladado al hospital para monitorear su estado de salud Unsplas

El niño y su madre fueron trasladados al hospital local de Baltimore. Tiempo después se informó que el pequeño se encontraba en condición estable.

La CBP recordó que los agentes reciben capacitación constante en primeros auxilios comoreanimación cardiopulmonar (RCP), desfibrilador externo automático (DEA) y otras medidas inmediatas para salvar vidas. Gracias a ello, si algún viajero sufre una emergencia médica grave, tendrá más posibilidades de sobrevivir.

Maniobra de Heimlich: cómo actuar ante un atragantamiento en niños mayores de un año

La Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos explica que la maniobra de Heimlich es un procedimiento de primeros auxilios que se usa cuando una persona se está ahogando. Básicamente consiste en la compresión abdominal para ayudar a despejar las vías respiratorias.

La relevancia de conocer esta técnica es que, cuando una persona se está asfixiando el oxígeno no llega a los pulmones, lo que puede ocasionar daño cerebral en tan solo cuatro a seis minutos. Sin embargo, la maniobra no debe aplicarse mientras el afectado esté tosiendo con fuerza y pueda hablar.

Aplicar la maniobra de Heimlich a tiempo puede salvar la vida y evitar daño cerebral Pexels

Si la persona no puede respirar debido a que un alimento, juguete u otro objeto está obstruyendo su garganta o tráquea, entonces se deben seguir los siguientes pasos:

Colocarse detrás de la persona y rodear su cintura con los brazos.

Colocar el puño, con el pulgar hacia adentro, justo por encima del ombligo.

Sujetar el puño firmemente con la otra mano.

Realizar compresiones rápidas hacia arriba y hacia adentro con el puño cinco veces.

Comprobar si el objeto se desprendió.

Es posible que se deba repetir el procedimiento varias veces antes de lograr desalojar el objeto.

Cabe decir que la mayoría de los expertos no recomiendan realizar esta técnica en bebés menores de un año.