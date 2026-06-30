Oficial y confirmado: la advertencia de la CBP para quienes cruzan la frontera desde México con mascotas

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés) emitió el pasado viernes un recordatorio para quienes vayan a cruzar la frontera desde México con sus perros. El organismo especificó que existen diversas medidas a tener en cuenta, las cuales también alcanzan a los animales de origen estadounidense que regresan tras un viaje por el exterior.

Requisitos del USDA para ingresar con perros a EE.UU. desde México

El Servicio de Inspección Sanitaria de Animales y Plantas (Aphis, por sus siglas en inglés) del Departamento de Agricultura de EE.UU. (USDA, por sus siglas en inglés) exige requisitos específicos para los perros que provienen de países donde está presente el gusano barrenador del Nuevo Mundo.

Según detalló el organismo en su web oficial, los perros podrán ingresar si se encuentran sanos y cuentan con un certificado sanitario oficial, emitido por un veterinario del gobierno o por un profesional autorizado en México.

El certificado debe acreditar dos aspectos:

Que el perro fue inspeccionado en busca de la plaga dentro de los cinco días previos al viaje.

Que está libre del gusano barrenador o, si fue detectado, que recibió tratamiento y permaneció en cuarentena hasta su recuperación.

Según el comunicado de la CBP, los agentes revisarán esta documentación e inspeccionarán a los animales en el punto de ingreso para proteger la salud pública.

Formulario de los CDC, microchip y edad mínima para perros que entran a EE.UU.

Además de las normas del USDA, las familias con mascotas deben cumplir con los requisitos de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) para evitar el ingreso de la rabia al país norteamericano.

Según el organismo, todos los perros que ingresen desde México deben contar con el CDC Dog Import Form, un formulario que se completa en línea antes del viaje.

La normativa de los CDC para impedir el ingreso de perros con rabia a EE.UU. Unsplash

Además, el animal debe cumplir tres condiciones básicas:

Tener al menos seis meses de edad.

Contar con microchip de identificación.

de identificación. Encontrarse clínicamente sano, sin heridas o lesiones.

Los CDC también disponen de la herramienta Dog Importation Navigator (Guía para la importación de perros) que permite conocer los requisitos según el país donde la mascota fue vacunada y los lugares que visitó en los últimos seis meses. Si el animal estuvo en una zona de alto riesgo de rabia y no tiene la vacunación correspondiente, no podrá ingresar a Estados Unidos.

Qué medidas exige APHIS para proteger al ganado en EE.UU.

Las autoridades también buscan evitar el ingreso de la fiebre aftosa. Según el APHIS del USDA, los perros que lleguen desde países donde existe esta enfermedad deben tener el pelaje y la cama completamente limpios, sin restos de tierra, heno o paja.

Además, una vez en EE.UU., el animal debe ser bañado de inmediato y mantenerse alejado del ganado durante cinco días. Aunque esta medida no requiere un certificado veterinario, es obligatoria para proteger la salud del sector ganadero.

La USDA advirtió sobre los peligros de la fiebre aftosa para el ganado Unsplash

Qué puede pasar en la frontera si un perro no cumple con las normas

La CBP advirtió que hará cumplir estrictamente estos requisitos en los puertos de entrada. Timothy Lacasse, director de Programas Agrícolas del organismo, afirmó que estas medidas buscan evitar el ingreso y la propagación de plagas y enfermedades que puedan afectar a las personas y al ganado.

En el caso de los perros que ingresan con fines comerciales, como venta o adopción, USDA exige requisitos adicionales. Además, los viajeros deben llevar la documentación veterinaria de sus mascotas para acreditar su estado de salud si las autoridades lo solicitan.

Según la CBP, quienes no cumplan con las normas del CDC o del USDA no podrán ingresar con sus perros a EE.UU.

Para conocer los requisitos y el estado de las plagas antes de viajar, el gobierno recomienda consultar el sitio oficial Screwworm.gov.