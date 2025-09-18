Más estadounidenses dicen que Israel ha "ido demasiado lejos" en Gaza, según sondeo AP-NORC

WASHINGTON (AP) — En un momento de creciente alarma internacional sobre la situación humanitaria en Gaza, más adultos en Estados Unidos ven la acción militar de Israel en el territorio palestino como excesiva en comparación con el inicio de la guerra, según una nueva encuesta.

Aproximadamente la mitad de los estadounidenses dicen que la respuesta militar de Israel en la Franja de Gaza ha "ido demasiado lejos", según la encuesta del Centro de Investigación de Asuntos Públicos de The Associated Press-NORC. Eso es un aumento desde noviembre de 2023, cuando el 40% dijo que la acción militar de Israel había ido demasiado lejos. Esa encuesta de AP-NORC se realizó poco después de que Hamas iniciara el conflicto lanzando un ataque el 7 de octubre de 2023 contra Israel, en el que milicianos mataron a unas 1200 personas y tomaron 251 rehenes.

Pero al mismo tiempo, los estadounidenses en general, particularmente los republicanos, son menos propensos a decir que negociar un alto el fuego debería ser una gran prioridad para el gobierno de Estados Unidos que hace apenas unos meses, cuando Estados Unidos mantenía conversaciones de alto el fuego con Hamas.

El cambio en las actitudes estadounidenses sobre las acciones de Israel se produce mientras Israel comienza una ofensiva terrestre ampliada en la ciudad de Gaza. Israel enfrenta un escrutinio internacional creciente sobre su conducta en Gaza, y un equipo de expertos independientes comisionados por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas anunció esta semana que ha concluido que Israel está cometiendo genocidio.

Israel ya ha destruido vastas áreas de Gaza, desplazado a alrededor del 90% de la población y causado una crisis humanitaria catastrófica, que ha llevado a los expertos a clasificar como hambruna la situación en la ciudad de Gaza. El número de muertos palestinos ha superado los 65.000, según el Ministerio de Salud de Gaza.

“El nivel de sufrimiento de mujeres y niños inocentes”, dijo Renee Hollier, de Lafayette, Luisiana, quien se describió a sí misma como una independiente política y madre de un niño pequeño. “Simplemente no hay justificación para que este tipo de sufrimiento continúe”.

Aumento bipartidista en la opinión de que Israel ha “ido demasiado lejos”

La encuesta mostró un aumento bipartidista en los estadounidenses que consideran que la respuesta militar de Israel ha "ido demasiado lejos".

Aproximadamente siete de cada 10 demócratas dicen esto ahora, en comparación con el 58% en noviembre de 2023 y aproximadamente la mitad de los independientes dicen lo mismo, en comparación con alrededor de cuatro de cada 10 en la encuesta anterior.

Los republicanos también han cambiado ligeramente, del 18% al 24%.

La preocupación por el exceso de Israel fue alta en enero de 2024, cuando el 50% de los adultos en Estados Unidos dijo que Israel había "ido demasiado lejos", pero eso disminuyó ligeramente a medida que continuaba la guerra.

Y el 45% de los adultos en Estados Unidos ahora dice que es "extremadamente" o "muy" importante que Estados Unidos proporcione ayuda humanitaria a los palestinos en Gaza, similar a las opiniones de los estadounidenses al comienzo de la guerra, pero un poco más que el 41% en marzo.

Miguel Martínez, de 55 años, de Miami, dijo que sigue siendo crítico para el gobierno republicano del presidente Donald Trump priorizar la ayuda humanitaria incluso mientras respalda el esfuerzo militar de Israel para derrotar a Hamás. Martínez apoya el objetivo de Israel de derrotar a Hamás, pero le preocupa que el conflicto se esté prolongando.

“No todos allí son el enemigo”, dijo Martínez, un republicano que dijo que aprueba en general el manejo del conflicto por parte de Trump. “Esas personas necesitan ayuda”.

Menos personas dicen que negociar un alto el fuego debería ser una gran prioridad para Estados Unidos

A pesar de la creciente opinión de que Israel se ha excedido, los estadounidenses son menos propensos a considerar que negociar un alto el fuego permanente entre Israel y Hamás es una gran prioridad que cuando el gobierno de Trump estaba muy involucrado en las negociaciones. Ese cambio a la baja es impulsado principalmente por los republicanos.

Aproximadamente la mitad de los adultos en Estados Unidos dicen que es "extremadamente" o "muy" importante, en comparación con el 59% en marzo, pero en línea con las opiniones del año pasado. Los republicanos han sido menos propensos a decir que es "extremadamente" o "muy" importante que Estados Unidos negocie un alto el fuego permanente desde principios de año, mientras que los demócratas no han cambiado.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ha dicho que el conflicto continuará hasta que Hamás sea eliminado y los rehenes restantes sean liberados del cautiverio. Hamás ha dicho que su ataque era una respuesta al bloqueo de más de una década sobre Gaza, las incursiones israelíes en ciudades de Cisjordania, el aumento de los ataques de colonos a palestinos y el crecimiento de los asentamientos.

En entrevistas, los estadounidenses de todo el espectro político se mostraron pesimistas sobre las perspectivas de que el gobierno de Trump medie en un alto el fuego duradero. Durante la campaña, Trump prometió poner fin rápidamente a la guerra entre Israel y Hamás, así como a la invasión rusa de Ucrania.

Ha tenido dificultades con ambos.

La aprobación del manejo del conflicto por parte de Trump ha disminuido ligeramente entre los adultos en Estados Unidos al 37%, en comparación con el 44% en marzo.

“Hay una actitud de todo o nada en ambos lados”, dijo Martínez sobre Israel y Hamás. “Cualquier resolución, cualquier alto el fuego, es difícil ver que sea algo más que temporal”.

Netanyahu aprobó la semana pasada un audaz ataque contra funcionarios de Hamás en Qatar, un emirato del Golfo, una operación que mató a seis personas pero que Hamás afirma no logró matar a ninguno de los líderes del grupo. El ataque también amenazó con desbaratar meses de diplomacia de alto el fuego mediada por Qatar, que ha servido como intermediario con Hamás.

Los demócratas son más propensos a priorizar las negociaciones sobre un Estado palestino independiente

Larry Kapenstein, de 71 años, un demócrata de Middletown, Pensilvania, dijo que está preocupado por las ramificaciones a largo plazo del conflicto para la economía de Israel y su posición en el mundo.

“Estoy del lado de Israel, y creo que tienen razón en esto, pero creo que Netanyahu ha llevado esto demasiado lejos”, dijo Kapenstein. “Tiene que haber una manera mejor”.

Aproximadamente tres de cada 10 adultos en Estados Unidos dijeron que es "extremadamente" o "muy" importante negociar el establecimiento de un estado palestino independiente, sin cambios desde enero de 2024, pero esa creencia es especialmente pronunciada entre los demócratas: aproximadamente la mitad ahora dice que esto es muy importante, en comparación con el 41% en 2024. Eso se compara con el 19% de los independientes y el 14% de los republicanos.

La Asamblea General de la ONU votó abrumadoramente la semana pasada para apoyar una solución de dos estados al conflicto entre Israel y Palestina y exhortar a Israel a comprometerse con la formación de un Estado palestino, algo a lo que Netanyahu se opuso con vehemencia. Estados Unidos fue uno de los diez países que votaron en contra.

El apoyo a la ayuda militar para Israel disminuye

La encuesta también encontró un apoyo ligeramente menor para la ayuda militar a Israel.

Aproximadamente dos de cada 10 adultos en Estados Unidos dijeron que es "extremadamente" o "muy" importante que Estados Unidos proporcione ayuda al ejército israelí para luchar contra Hamás, en comparación con el 36% al inicio de la guerra.

La disminución ha sido particularmente drástica entre los demócratas, del 30% al 15% ahora.

Lehks Wright, de 50 años, de Albany, Georgia, quien es independiente, dijo que es difícil justificar gastar miles de millones de dólares respaldando al ejército de Israel cuando el gobierno de Trump está pidiendo recortes drásticos en el gasto federal en atención médica y otros programas sociales.

“Si vas a decir que estamos en déficit y hay un exceso de gobierno, y no lo dudo, entonces recorta el gasto en otros países también”, dijo Wright.

La encuesta de AP-NORC de 1183 adultos se realizó del 11 al 15 de septiembre, utilizando una muestra extraída del Panel AmeriSpeak basado en probabilidad de NORC, que está diseñado para ser representativo de la población de Estados Unidos. El margen de error de muestreo para los adultos en general es de +- 3,8 puntos porcentuales.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.