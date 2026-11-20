Por disposición judicial, California está inpedido de aplicar determinadas disposiciones estatales a agentes y organismos federales, en un litigio sobre reglas de identificación y cubiertas faciales durante operativos. La orden alcanza a las autoridades federales, incluidos los agentes migratorios del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés).

Qué dice la orden judicial prohibitiva para California

La magistrada Christina A. Snyder firmó el 17 de noviembre una orden permanente que prohíbe aplicar a Estados Unidos y a sus agentes las secciones 7288 y 7289 del Código de Gobierno de California y las secciones 185.5 y 13654 del Código Penal.

La Justicia federal anuló definitivamente la ley de California que obligaba a los agentes del ICE a mostrar su identificación ICE

El texto judicial acepta una estipulación conjunta de las partes y desestima la acción con efecto definitivo, aunque el tribunal conserva jurisdicción para hacer cumplir la sentencia.

El Departamento de Justicia anunció el resultado el 19 de noviembre. El gobierno federal había argumentado que las normas interferían en sus operaciones y limitaban la capacidad de los agentes de proteger su identidad.

El fiscal general adjunto interino Jonathan D. Guynn sostuvo que la medida “protege tanto la supremacía de la ley federal como la seguridad de los agentes federales”. Esa es la posición del gobierno, no una conclusión independiente sobre cada operativo.

En octubre, el Noveno Circuito ordenó bloquear una disposición de identificación visible de la ley No Vigilantes Imagen generada con IA

Las medidas estatales respondían a inquietudes sobre la identificación de los agentes y la rendición de cuentas durante las redadas. La decisión no debe interpretarse como una prohibición general de que California regule cualquier asunto vinculado con inmigración: el documento enumera disposiciones y destinatarios concretos.

En octubre, LA NACION había informado que el Noveno Circuito ordenó bloquear una disposición de identificación visible de la ley No Vigilantes. La nueva orden de Snyder es una resolución permanente posterior que comprende las disposiciones indicadas en el expediente y pone fin a esa demanda tras la estipulación de las partes.

Es conocida como “La cazadora del ICE” y fue arrestada durante una redada en California

La noticia en pocas líneas

¿Qué decidió la jueza Snyder en California? Bloqueó permanentemente la aplicación de cuatro disposiciones estatales frente a autoridades federales.

¿Cuándo se firmó la orden sobre agentes federales? El 17 de noviembre de 2026; Justicia la anunció el 19.

¿Qué temas abarcan las normas de California? Incluyen requisitos de identificación y restricciones a cubiertas faciales.

¿La orden impide todas las leyes migratorias de California? No; el texto identifica disposiciones y destinatarios específicos.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.