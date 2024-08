Nueva ley en Massachusetts: buscan eliminar los términos “madre” y “padre”

Escuchar

La Ley de Paternidad de Massachusetts se presenta con el objetivo de garantizar la “igualdad de paternidad legal”. El proyecto se aprobó la semana pasada en el Senado y busca proteger los derechos de padres de familias diversas y LGTBQ. Con ese fin, exige el reemplazo de términos de género como “padre” y “madre” por otros más inclusivos, como “persona que dio a luz”.

Esta legislación busca también derribar parámetros identitarios que complican la situación de estos tipos de familia. Algunos de ellos son el estado civil, la identidad de género o la orientación sexual de la persona. Además, plantea no tener en cuenta las circunstancias de nacimiento, ya sea si el bebé es resultado de reproducción asistida o gestación subrogada.

Controversia en Massachusetts frente al proyecto de “igualdad de paternidad”

La decisión generó diversas reacciones en las redes sociales. El senador estatal demócrata Julian Cyr, principal patrocinador del proyecto de ley, celebró la aprobación con un posteo. “Las familias LGBTQ+ como la mía enfrentan excesivos y costosos obstáculos para garantizar que nuestros hijos tengan seguridad legal en la paternidad”, escribió en su cuenta de X (ex Twitter).

Los políticos demócratas, Maura Healey y Julian Cyr, aplaudieron la decisión del Senado CNN

La gobernadora de Massachusetts, Maura Healey, expresó su postura respecto de la ley en abril de este año. “Estamos orgullosos de ser líderes y pioneros a nivel nacional en materia de igualdad LGBTQ+, pero tenemos que seguir actualizándonos”, dijo la política demócrata en comunicación con el Boston Globe.

El LGBTQ Legal Advocate & Defenders elogió los resultados de la votación en su sitio web. Este organismo trabaja en la promoción de políticas públicas y la defensa legal en problemáticas relacionadas con la identidad de género y la orientación sexual. Tras la aprobación, publicó un artículo donde agradece a los legisladores y el apoyo de diferentes organismos como el Ayuntamiento de Boston o el Semanario de abogados de Massachusetts.

Por el contrario, las redes sociales de “Libs of TikTok” plasmaron el descontento del conservadurismo estadounidense. Este imperio online tiene más de 3 millones de seguidores solo en X. Su directora es Chaya Raichik, una mujer cuya figura es una de las más influyentes dentro de esta corriente.

Raichik no está interesada en formar parte de la política. Ella cree que las redes sociales son fundamentales en la “lucha contra la ideología de extrema izquierda”. En las últimas semanas, volvió a ser foco de polémicas por una frase en uno de sus Tik-Toks. “Cuando la ideología de género se erradique de nuestra sociedad, no tendré más contenido y cerraré mi cuenta”, dijo Raichik y agregó que no cree que ocurra pronto porque la “izquierda está loca”.

La tiktoker y la deportista utilizaron sus redes sociales para manifestarse en contra del proyecto Fox News

La exnadadora, Riley Gaines, también se mostró molesta con la decisión y subió un posteo a su cuenta de X. “Siempre se trató de corromper el lenguaje, destruir la familia y quitarnos nuestros derechos y libertades”, publicó la atleta estadounidense.

Con posturas a favor y en contra, la ley aguarda la firma de la gobernadora Maura Healey. De concretarse, Massachusetts se unirá a Connecticut, Maine, New Hampshire, Rhode Island y Vermont como un nuevo estado que aprueba una ley de igualdad de paternidad.

LA NACION