“Me siento triste”: la desilusión del nene que esperó por horas a Messi en la puerta del entrenamiento

escuchar

Este domingo, Lionel Messi fue presentado en el Inter Miami como su flamante figura. De manera accidentada, el siete veces ganador del Balón de Oro tuvo una bienvenida pasada por agua, postergada por una lluvia torrencial y, también, con algunos problemas de transmisión. En cualquier caso, La Pulga ya es, oficialmente, jugador del conjunto de Florida.

Sin embargo, la Messimanía no cesa y los fanáticos de todo el mundo se acercan al astro para conseguir, aunque sea, un autógrafo de su parte. Tal fue el caso de un chico guatemalteco, que junto a su padre se acercaron al centro de entrenamiento del Inter Miami con el objetivo de que el capitán de la selección argentina les deje un recuerdo.

Padre e hijo fueron entrevistados por el periodista de ESPN, Martín Arévalo, quien reparó en esta tierna familia. En ese sentido, su diálogo con el niño fue, absolutamente, desopilante. “Miren lo que es esta ternura. ¿Cómo andás? ¿Cómo te llamás?”, le consultó el cronista a este chico, que desde su semblante, se vio algo alicaído. En efecto, lo estaba por un motivo muy particular.

La locura por Messi en Miami fue total (Photo by CHANDAN KHANNA / AFP) CHANDAN KHANNA - AFP

“Edwin. Me siento un poquito triste, porque me voy en dos días, y quiero que Messi me firme estos tacos. ¡Que me los firme Messi, por favor!”, exclamó, frente a las cámaras de la TV argentina, este niño a quien le colgaban alrededor de su cuello dos botines de color naranja. Aquellos que deseaba Leo les autografiara.

Para darle ánimo, Arévalo le dijo al chico, aún desesperanzado: “Estuviste cerquita, igual”. “Me vine corriendo desde allá, pero no llegué a tiempo”, replicó, ofuscado, el tierno nene.

"Me siento triste porque me voy en dos días y quiero que Messi me firme estos tacos...". Edwin es un pequeño fanático de Leo y está esperando en la puerta del predio de Inter de Miami desde las 6:30 AM por una firma de la Pulga. ¿Le cumplirá el sueño el 10?



📺 #ESPNenStarPlus pic.twitter.com/V1PM76c4FS — SportsCenter (@SC_ESPN) July 17, 2023

Luego, el periodista le consultó por la odisea de la familia para acercarse al futbolista campeón del mundo. “¿A qué hora llegaste hoy?”, le preguntó, en ese sentido, Arévalo. “A las 6 de la mañana. Me levanté a las cinco y media”, detalló el chico, quizás, con la esperanza de que Messi lo escuche y se compadeciera de su esfuerzo.

“Nos levantamos desde las cinco y media y llevamos dos días buscando a Messi y todavía nada”, confirmó su padre, un rato más tarde, con una sonrisa en la cara. Acto seguido, ambos mostraron el cartel que habían llevado para que el rosarino los viera: Messi, firmame los tacos por favor, vengo desde Nicaragua, GOAT.

Con todo, Edwin se mostró esperanzado de llamar la atención de Messi. El propio Arévalo lo alentó en esa dirección, con una analogía entre la vida del propio futbolista argentino y la suya: “Vos quedate tranquilo que cosas buenas van a pasar. Hay que luchar por los sueños; mirá Messi, en el final de su carrera ganó el Mundial: ¿por qué vos mañana antes de irte no vas a conseguir la firma?”, le dijo el cronista, en modo arenga.

La proclama de Arévalo, aún así, pareció no convencer del todo al chico, quien se retiró con su papá, con la expectativa de, mañana, volverse a su tierra con el premio más codiciado: la firma de Lionel Messi.

LA NACION