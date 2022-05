Lotería: compró un boleto por 20 dólares y recibió un premio millonario

Ganar la lotería es el sueño de muchos, pero la realidad de pocos; Herbert Harris, de 30 años, fue uno de los afortunados que se llevó un premio millonario en Orlando, Florida, Estados Unidos, y con ello demostró que las esperanzas de volverse rico deben mantenerse hasta el último momento. Este hombre desafió a la suerte y compró un boleto de 20 dólares, sin imaginar que su vida cambiaría por completo, así lo informó el portal FOX 35. Su historia fue tan épica que de inmediato se volvió viral en las redes sociales.

Harris se llevó cinco millones de dólares a través del famoso juego norteamericano de rasca y gana, de la lotería llamada Gold Rush Limited. Se trata de un desafío muy conocido, que consta de frotar las superficies del boleto y el participante es premiado con la cantidad que logre descubrir. Al parecer, consiguió destapar todas las casillas de la plantilla sin obtener ninguna equis y así pudo cobrar su premio.

Un hombre de Orlando, Florida se ganó la lotería al invertir tan solo 20 dólares Pixabay

Una vez que la fortuna le sonrió, el hombre acudió de inmediato a la tienda de alimentos donde había comprado su ticket, Right Way Food Store, ubicada en la 6700 North Orange Blossom Trail, para así poder reclamar sus ganancias. Los medios locales de Orlando detallaron que el establecimiento también recibió una bonificación de dos mil dólares como comisión por haber vendido el boleto ganador. Finalmente, Harris aceptó obtener un pago global único de US$ 3.960.000 dólares.

El juego raspadito de Gold Rush Limited se lanzó en septiembre de 2021 y, hasta el momento, 32 personas han ganado los premios mayores de cinco millones de dólares. Otros 100 participantes han obtenido premios de un millón. También destacan beneficios con montos de US$3000, US$1000 y US$ 100.000 dólares.

Los rasca y gana son uno de los más populares dentro de la cartera de juegos de la Lotería, porque es muy fácil obtener una ganancia. El 75% de las ventas de boletos pertenecen a los raspaditos y generaron 1300 millones para el Fondo Fiduciario para la Mejora Educativa (EETF, por sus siglas en inglés), en el año fiscal 2020- 2021.

Los juegos de azar suelen ser una de las mayores oportunidades para que una persona se vuelva millonaria Pixabay

Otros ganadores en Florida

Al parecer, los originarios de Florida, Estados Unidos, llevan la suerte de los raspaditos en la sangre, pues no hace mucho una mujer también ganó la lotería y obtuvo la oportunidad de recibir dinero por el resto de su vida. Se trata de Yaimara Montes de Oca, una hispana de 32 años que reside en Miami y que rompió las barreras de la suerte con un boleto de cinco dólares.

Yaimara compró su ticket en Navarro Discount Pharmacy de Kendall, que correspondía a la campaña US$2500 A WEEK FOR LIFE. Es decir, que, cada semana y por el resto de su vida, la mujer podría recibir la cantidad de 2500 dólares.

Sin embargo, en ese momento tenía dos opciones: podía pedir el pago de US$2500 semanales de por vida o en una sola exhibición. Ella tomó la segunda opción: recibió un total de US$2.330.000 dólares, logrando convertirse en una latina millonaria. En un raspar, multiplicó sus cinco dólares.