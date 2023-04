MET Gala 2023: las celebridades a las que vistió Karl Lagerfeld, el gran protagonista de esta edición

escuchar

La MET Gala 2023 se llevará a cabo este 1° de mayo en el Museo Metropolitano de Nueva York. Este año el protagonista será Karl Lagerfeld. La temática del evento más esperado en el mundo de la moda será rendirle homenaje al diseñador alemán, quien en vida ganó popularidad gracias a su trabajo en marcas de lujo como Chanel y Fendi. A lo largo de su trayectoria, Lagerfeld vistió a celebridades como Penélope Cruz, Vanessa Paradis y hasta la propia organizadora de la gala benéfica, Anna Wintour.

Si bien en esta edición no se sabe todavía quiénes llevaran sus diseños, los invitados deberán vestir atuendos que hagan referencia y homenajeen su trabajo. El código de vestimenta es, precisamente, ese: “En honor a Karl”.

Kristen Stewart

Kristen fue una de las musas favoritas de Lagerfeld. No solo la vistió en varias ocasiones, sino que la actriz también participó en algunos cortometrajes donde interpretó a Mademoiselle Coco Chanel, según reseña la revista Hola!

Kristen Stewart y Karl Lagerfeld: el modisto la considera una verdadera musa

Además, en múltiples alfombras se la ha visto usar diseños de Chanel.

Kristen Stewart eligió un vestido de Chanel y lució el pelo para el costado, como más le gusta Getty images/AFP y Reuters

Cara Delevingne

La actriz Cara Delevingne utilizó un traje de Chanel monocromático plateado en la MET Gala 2017, que incluso combinó con su cabeza de una manera muy original. En ese entonces se había tenido que rapar y optó por pintarse el cuero cabelludo de color plateado.

El atuendo de Cara Delevingne usó en la MET Gala 2017

La modelo fue una de las musas más conocidas de Lagerfeld, que formó parte importante en sus desfiles.

Karl Lagerfeld, Cara Delevigne en el último desfile de Chanel Haute Couture Corbis

Anna Wintour

La directora de Vogue, Anna Wintour, quien también es la anfitriona de la MET Gala, ya ha vestido atuendos de Lagerfeld en múltiples ocasiones. Una de ellas fue en la MET de 2010, cuando el tema fue American Woman: Fashioning a National Identity.

Anna Wintour con sus características gafas AP

Dakota Johnson

En la lista de las musas del diseñador también está Dakota Johnson. La actriz estadounidense ya ha asistido a diferentes ediciones del evento de moda, pero en 2015 fue cuando decidió ponerse un mini dress de Chanel. Esa vez la temática era China: Through The Looking Glass.

Dakota Johnson también está en la lista de las musas del diseñador Archivo

Vanessa Paradis y Lily-Rose Depp

Lily-Rose Depp, hija de Johnny Depp, y su mamá, Vanessa Paradis, han sido embajadoras de Chanel por varios años. Así que no es de sorprender que en muchas ocasiones se les haya visto con alguna creación de Lagerfeld.

Lily Rose, la hija de Johnny Depp y Vanessa Paradis

Penélope Cruz

En la gala de 2019, Cruz portó un vestido totalmente negro, adornado con la tradicional flor de la firma como aplicación en el pecho.

La actriz española con un diseño de Chanel, de 1995 AFP

¿A qué hora es la MET Gala 2023 y cómo verla en vivo?

La MET Gala, que contará con la presencia de importantes figuras como Penélope Cruz, Roger Federer y Michaela Coel, se llevará a cabo dentro del Templo de Dendur, en el museo ubicado en la Fifth Avenue. Podrá seguirse a través de las plataformas digitales de la revista Vogue: su portal web y sus redes sociales. En Estados Unidos, la emisión comenzará a las 18.30 (hora del este) mientras que en Argentina, a las 19.30 hs. Por otro lado, quienes tengan servicio de cable, también tendrán la oportunidad de disfrutar de este homenaje a la moda en el canal E! Entertainment.

