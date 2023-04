Gastaron 15.000 dólares y construyeron la minicasa de sus sueños en Florida: “No necesitamos más”

escuchar

Una pareja decidió vivir de una manera fuera de lo tradicional y construyó su propia casa por 15.000 dólares. A pesar de que se trata de una vivienda pequeña, los dos consideraron que era una manera de ahorrar dinero, ya que tienen todo lo necesario para subsistir. Enamorados de su propiedad, muestran cómo es por dentro y hasta comparten algunos consejos clave para llegar a tener un hogar de ese tipo.

Rebekah y Robert Sofia construyeron su hogar con sus propias manos, dado que ella es diseñadora de interiores y él es ingeniero, según contaron a The Sun. Con sus habilidades, no tuvieron problemas para hacer el plan y después ejecutarlo en un terreno de Ocala, Florida. En un principio, creyeron que no lo lograrían, pero con el pasar del tiempo, el proyecto tomó forma hasta que se volvió la casa de sus sueños.

Así es la cocina de la minicasa @ms.frogg/Instagram

Ambos decidieron fabricar su espacio con tintes bohemios, que es lo que los hacía sentir más cómodos. Además, aun cuando la casa es portátil y está sobre dos ruedas, pudieron instalar un pequeño recibidor afuera con algunas sillas, para tomar el desayuno al aire libre, y con una hamaca para descansar. También tienen su propio pequeño jardín alrededor de la vivienda.

Respecto al interior, los Sofia se las ingeniaron para adecuar un espacio pequeño. Acondicionaron un altillo como dormitorio, que es una habitación situada en la parte más alta de la casa, una cocina, una sala de estar cómoda, un baño con piso de guijarros y hasta un horno para hacer pizza.

La minicasa está ubicada en Florida Cortesía Rebekah Sofia

Antes de su gran construcción, los esposos ya habían vivido en una casa de campo, donde se dieron cuenta de que “realmente disfrutaban la vida sencilla”. En su opinión, no necesitaban nada más que un techo donde dormir porque les gusta salir. “También pasamos mucho tiempo haciendo trabajo voluntario y queríamos más de eso. No dedicamos mucho a cosas que no son necesarias”, declaró Rebekah. Además, son grandes cosmopolitas, por lo que optaron por una minicasa para ahorrar dinero en limpieza y después poder utilizarla para sus viajes.

Cómo ahorraron

Si bien US$15.000 es una cantidad grande, la pareja pudo ahorrar un poco de dinero en la construcción y el diseño gracias a sus profesiones. Asimismo, sus seres queridos los apoyaron tanto con materia prima como con un espacio en donde instalar su vivienda rodante. “Solíamos ser dueños de una empresa de piedra de granito, por lo que teníamos piezas que pudimos reutilizar en nuestra casa”, dijo Rebekah.

La sala de estar de la pequeña casa @ms.frogg/Instagram

Un exjefe de Robert también les regaló algunas cosas que ya no necesitaba y les sirvieron para la construcción: “También tuvimos un señor amable para el que mi esposo hizo un trabajo, que era constructor, tenía cosas sobrantes de proyectos antiguos y dijo que podíamos usarlas”.

Por otro lado, consideraron que vivir en el terreno de una de las hermanas de la mujer les reducía todos los costos. No solo se ahorraban el alquiler, sino que también la cantidad que debían destinar a los servicios básicos era mínima: US$100 al mes.

