Buenas noticias para Florida en el pronóstico de la NOAA para esta temporada de huracanes 2026

La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA, por sus siglas en inglés) anticipó una temporada de huracanes 2026 del Atlántico con menor actividad que el promedio histórico, un dato relevante para Florida por su exposición costera. El informe estima una probabilidad del 55% de que el período esté por debajo de los niveles habituales.

Pronóstico NOAA 2026: cuántas tormentas y huracanes se esperan en el Atlántico

La temporada se desarrollará oficialmente entre el 1° de junio y el 30 de noviembre. Según las estimaciones del informe, podrían formarse entre ocho y 14 tormentas con nombre, de las cuales entre tres y seis alcanzarían categoría de huracán. Dentro de ese grupo, entre uno y tres podrían convertirse en huracanes mayores, es decir, de categoría 3 o superior.

El promedio histórico de la cuenca atlántica registra 14 tormentas con nombre, siete huracanes y tres sistemas de gran intensidad. La NOAA indicó además que el nivel de confianza de estas proyecciones alcanza el 70%.

“Con los modelos de pronóstico y las tecnologías de seguimiento más avanzadas, la NOAA y el Servicio Meteorológico Nacional están preparados para ofrecer pronósticos y alertas de tormentas en tiempo real”, precisó el secretario de Comercio de la NOAA, Howard Lutnick.

“Nuestros expertos están integrando herramientas de vanguardia para garantizar que las comunidades que se encuentran en la trayectoria de las tormentas reciban la información más temprana y precisa posible”, aseguró.

El Niño y huracanes: por qué la NOAA prevé menor actividad en el Atlántico

Los especialistas del Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés) consideran que la evolución de un fenómeno de El Niño fuerte durante el verano boreal reducirá las condiciones favorables para la formación de ciclones tropicales en el Atlántico.

El Niño modifica la circulación atmosférica y aumenta la cizalladura vertical del viento sobre el Caribe y el Atlántico tropical. Ese comportamiento genera corrientes intensas en niveles altos de la atmósfera que dificultan la organización y fortalecimiento de las tormentas.

Aunque las temperaturas del Atlántico y los vientos débiles podrían favorecer más actividad, la NOAA considera que el efecto inhibidor de El Niño tendría mayor peso en la actividad general de la temporada.

“Si bien el impacto de El Niño en la cuenca del Atlántico suele frenar la formación de huracanes, aún existe incertidumbre sobre cómo se desarrollará cada temporada”, señaló Ken Graham, director del NWS.

La probabilidad de la temporada de huracanes y el número de tormentas con nombre pronosticadas según el informe de la NOAA NOAA

NOAA suma inteligencia artificial y drones al seguimiento de huracanes en 2026

Las autoridades estadounidenses informaron que el seguimiento de tormentas contará este año con nuevas herramientas tecnológicas orientadas a mejorar la precisión de los pronósticos y las alertas tempranas. Entre las novedades se encuentra el uso de modelos meteorológicos basados en inteligencia artificial, junto con sistemas de aeronaves no tripuladas destinados a recolectar información dentro y alrededor de los ciclones.

“La rápida integración de tecnología avanzada por parte de la NOAA proporcionará información científica práctica para salvaguardar la vida y el sustento del pueblo estadounidense”, aseguró el administrador de la NOAA, Neil Jacobs.

Los expertos estiman que estos recursos podrían incrementar la exactitud de los pronósticos de intensidad. También se ampliará la cobertura de los mapas de inundaciones y se implementará una versión actualizada del cono de trayectoria utilizado por el Centro Nacional de Huracanes. El nuevo formato incluirá advertencias para regiones alejadas de la costa que puedan verse afectadas por lluvias intensas y vientos.

A pesar de pronosticar un menor número de ciclones, las autoridades enfatizan la importancia de la preparación temprana Joe Burbank - Orlando Sentinel

Florida ante la temporada de huracanes 2026: por qué el riesgo continúa pese al pronóstico

Pese al escenario de menor actividad, la NOAA insistió en que la preparación previa sigue siendo necesaria para los estados costeros, especialmente en zonas expuestas como Florida. “Es fundamental revisar su plan de preparación para huracanes ahora. Basta con una sola tormenta para que la temporada sea muy desastrosa”, aseguró Graham.

En años influenciados por El Niño, Florida sufrió huracanes de alto impacto, como Andrew en 1992 e Idalia en 2023. Las autoridades aclararon además que las proyecciones estacionales no permiten anticipar cuántas tormentas tocarán tierra ni qué regiones podrían verse afectadas, ya que esos escenarios dependen de patrones meteorológicos de corto plazo.