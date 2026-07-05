Es oficial: qué dijo Trump del voto por correo y cómo se aplicaría en las elecciones 2026 de EE.UU.

El presidente Donald Trump instó a aprobar el “Save America Act” durante su discurso por el 250.° aniversario por el Día de la Independencia. Esta iniciativa exige la identificación de todos los votantes y la suspensión del voto por correo.

Qué se sabe de los dichos de Trump sobre el voto por correo

Trump mencionó la normativa durante su discurso en el National Mall el pasado 4 de julio. Allí, aseguró que con la aprobación del “Save America Act” se mantendría la “nación de ganadores” en Estados Unidos.

“Nuestro país ha regresado y queremos que siga siendo grande. Esto lo haremos aprobando el Save America Act”, dijo con los aplausos de sus seguidores de fondo.

De aprobarse la normativa, Trump confirmó que el voto por correo sería suspendido salvo en algunas excepciones como:

Enfermedades

Viajes

Discapacidades

Despliegue militar

“Ya no habrá trampas en las elecciones, es algo muy sencillo”, señaló sobre la suspensión del voto por correo.

El estatus actual del “Save America Act”

El proyecto de ley se encuentra actualmente en el Senado. De acuerdo con el sitio web del Congreso, su último movimiento ocurrió el 29 de enero de este año, cuando fue remitido al Comité de Reglas y Administración.

Durante este año, Trump desplegó diferentes estrategias para el avance con el proyecto. Entre las medidas que impulsó figuran:

Exigir que el Senado elimine o evite el filibusterismo parlamentario para aprobar la ley.

para aprobar la ley. Amenazar con no reabrir el Departamento de Seguridad Nacional si la iniciativa no prospera.

el Departamento de Seguridad Nacional si la iniciativa no prospera. Anunciar un bloqueo legislativo al asegurar que no firmaría otros proyectos de ley hasta conseguir la aprobación del SAVE Act.

de ley hasta conseguir la aprobación del SAVE Act. Solicitar que la propuesta sea incorporada dentro de un paquete legislativo más amplio de reconciliación presupuestaria.

El "Save America Act" fue remitido al Comité de Reglas y Administración en enero de este año ap - AP

Pese a esto, el senador Thom Tillis (republicano por Carolina del Norte) aseguró que no había tiempo suficiente para que entrara en vigor antes de las próximas elecciones de mitad de mandato este 2026.

“A menos que hagan el trabajo necesario para conseguir los 60 votos, saben que está muerto, así que todo esto es una farsa”, dijo Tillis en diálogo con News & Observer.

Cómo registrarse en las elecciones federales en caso de aprobarse el Save America Act

El Save America Act está vinculado al registro de votantes en elecciones federales. De acuerdo con Axios, los ciudadanos estadounidenses deberían presentar documentación oficial para votar, como el pasaporte estadounidense o el certificado de nacimiento.

Con el pasaporte estadounidense, se puede ingresar a la mayoría de países de América Latina (Web/Freepik)

De esta forma, se prevé impedir la participación de personas sin ciudadanía en las elecciones federales. “Solo los ciudadanos estadounidenses deberían decidir sobre las elecciones”, afirmó la Casa Blanca.