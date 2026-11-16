Abogados coinciden en que inmigrantes podrían ser estafados ante posible reforma migratoria: “Deben verificar licencias”

Abogados advirtieron que la expectativa de una reforma migratoria abre la puerta a estafas a inmigrantes: personas que prometen un estatus legal rápido a cambio de dinero. Recomendaron verificar las licencias de quien ofrece servicios legales antes de pagar.

En qué etapa está el debate sobre la reforma migratoria

La alerta surge sin una ley aprobada: legisladores demócratas impulsan proyectos de legalización tras ganar el Congreso en las elecciones de noviembre, pero el presidente Donald Trump dijo el 9 de noviembre que no habrá amnistía.

Un proyecto de la congresista MAría Elvira Salazar propone una reforma “pragmática y bipartidista” del sistema migratorio Instagram de maelvirasalazar

Los demócratas recuperaron la Cámara de Representantes y el Senado. El senador demócrata Ruben Gallego estimó que el Senado podría reunir 60 votos para algún tipo de reforma en la próxima legislatura, ya sea en un solo proyecto o por etapas.

Consultado sobre la receptividad de la Casa Blanca a los permisos de trabajo para inmigrantes de larga data, Gallego no respondió de forma directa.

AP recordó que Trump conserva el poder de veto y que la última vez que el Congreso estuvo cerca de aprobar una reforma integral fue en 2013, cuando el Senado la aprobó y la Cámara no. El secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, también rechazó cualquier amnistía, según esa agencia.

La referencia histórica es la ley de 1986, que el presidente Ronald Reagan firmó el 6 de noviembre, según el Migration Policy Institute. Casi 2,7 millones de personas obtuvieron residencia por sus programas de legalización, de acuerdo con Pew Research Center.

Quién puede dar asesoría migratoria y cómo verificar licencias

La Comisión Federal de Comercio (FTC, por sus siglas en inglés) señala que las estafas prosperan cuando cambios importantes generan confusión. Advierte además que en Estados Unidos los notarios no son abogados ni pueden dar asesoría legal.

Así fue la audiencia del panel de jueces que decidirá el futuro del DACA

Solo abogados especializados y representantes acreditados pueden ayudar con trámites migratorios. Estas son las pautas oficiales:

Un abogado debe tener licencia vigente, que puede confirmarse en el colegio de abogados del estado, según una guía de Nueva Jersey.

Un representante acreditado trabaja para una organización reconocida por el Departamento de Justicia, cuyo listado incluía 946 organizaciones al 9 de febrero de 2026.

Los formularios oficiales del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (Uscis, por sus siglas en inglés) son gratuitos, y quien cobra por ellos es un estafador, según la FTC.

Nadie puede garantizar una residencia ni acceso especial a un proceso reservado.

No deben firmarse formularios en blanco ni con datos falsos.

Las denuncias se presentan en el sitio de denuncias de fraude de la FTC.

Qué recomiendan los abogados mientras no exista un programa de legalización

Según el reporte de Univision, los expertos aconsejaron no entregar dinero sin certeza sobre el servicio y buscar información en canales oficiales. También sugirieron reunir papeles que acrediten años de residencia, como declaraciones de impuestos de los últimos cuatro o cinco años y documentos de la vivienda.

Abogados coinciden en que inmigrantes podrían ser estafados ante posible reforma migratoria Jacquelyn Martin - AP

Como ninguna ley está vigente, no existen requisitos oficiales que determinen qué pruebas se exigirán a futuro. Cualquier oferta que prometa un cupo o un lugar en una lista previa a la aprobación de una norma carece de respaldo oficial.

El nuevo Congreso se instalará el 3 de enero. Gallego dijo que su partido ya discute cómo avanzar con un proyecto para los Dreamers, inmigrantes llevados al país de niños, antes de que termine 2026,

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.