Jefe del DHS sobre inmigrantes con más de 10 años en USA: “Puedan convertirse tal vez en ciudadanos o residentes permanentes”

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) dejó abierta la posibilidad de que un grupo de inmigrantes latinos llegados de niños a Estados Unidos acceda a la residencia permanente. El secretario Markwayne Mullin dijo el 9 de noviembre que una reforma con ese alcance para los beneficiarios de la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA) le corresponde al Congreso.

Qué dijo Mullin sobre residencia permanente para beneficiarios de DACA

Habló con periodistas al margen de una conferencia sobre drones en Maryland.

Afirmó que, si se busca una reforma que permita a estas personas convertirse quizás en residentes permanentes, eso corresponde al Congreso.

Aclaró que no conversó con Trump sobre cambiar la política vigente.

El secretario del DHS confirmó una propuesta de reforma migratoria que podría dar la green card a latinos llegados en la infancia a EE.UU. KEVIN DIETSCH - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Mullin sostuvo que la administración no permitirá una amnistía.

Contó que muchos demócratas lo llamaron para trabajar en una ley migratoria. Según dijo, Trump le indicó que empiece a trabajar con ellos y que se reúnan en algún momento.

Un día antes, Trump había dicho en una entrevista para el programa 60 Minutes que se podría negociar un acuerdo para quienes llevan 10 o 15 años en el país. La Casa Blanca no precisó qué incluiría. La referencia a los años de residencia corresponde a Trump, no a Mullin.

Cuántos latinos llegaron en la infancia y qué protección ofrece EE.UU.

DACA otorga protección temporal contra la deportación y permiso de trabajo, pero no estatus legal ni camino a la ciudadanía.

A marzo de 2026 había unos 455.200 beneficiarios activos, y 81,2 % nació en México, según datos del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de EE.UU. (Uscis, por sus siglas en inglés) recopilados por USAFacts.

Por decisiones judiciales, Uscis no procesa solicitudes iniciales nuevas del programa.

El secretario del DHS confirmó una propuesta de reforma migratoria que podría dar la green card a latinos llegados en la infancia a EE.UU. @secretarymullin

Qué sigue en el Congreso de EE.UU. para el estatus legal de DACA

El próximo Congreso deberá decidir si impulsa el estatus permanente en un proyecto propio o dentro de un acuerdo migratorio más amplio.

Desde las elecciones, Trump ascendió a Stephen Miller, principal arquitecto de su ofensiva migratoria, como jefe de gabinete. Eso generó dudas sobre cómo será la cooperación con los demócratas.

Llegados en la infancia y residencia permanente en EE.UU.

Hoy DACA no da residencia permanente ni ciudadanía.

Mullin no detalló requisitos, plazos ni quiénes calificarían para un eventual estatus permanente.

La decisión corresponde al Congreso, y el secretario descartó una amnistía.

Según Mullin, la política vigente sobre DACA no cambió.

Trump mencionó un posible acuerdo para quienes llevan 10 o 15 años en el país, pero no se conocen detalles.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.