La Corte Suprema de Estados Unidos anuló el 30 de junio de 2026 la orden de Donald Trump que buscaba restringir la ciudadanía por nacimiento, pero el presidente firmó el 6 de agosto una segunda que define categorías específicas de niños a los que el gobierno no reconocería como ciudadanos. A la fecha, esa nueva orden está bloqueada solo para un grupo de niños y una demanda colectiva presentada el 14 de octubre busca frenarla por completo.

Ciudadanía por nacimiento y el fallo de la Corte Suprema de EE.UU.

Según el fallo de la Corte Suprema, los niños nacidos en el país de padres con presencia irregular o temporal están sujetos a la jurisdicción de Estados Unidos y son ciudadanos al nacer.

Apenas horas después de que el máximo tribunal ratificara la vigencia de la ciudadanía por nacimiento, el presidente Donald Trump anunció que buscará revertir esta política mediante la aprobación de una nueva ley en el Congreso Fotomontaje realizado con IA (AP Foto/Julia Demaree Nikhinson)

La Corte confirmó el fallo del tribunal de distrito por seis votos contra tres: cinco jueces respaldaron el argumento constitucional del presidente de la Corte, John Roberts, y Brett Kavanaugh coincidió en el resultado por considerar que la orden contradice una ley federal.

Ese fallo declaró inconstitucional la Orden Ejecutiva 14160, firmada por Trump el 20 de enero de 2025.

Orden Ejecutiva 14418 y a quiénes alcanza en EE.UU.

Según el Registro Federal, la orden indica que ninguna agencia debe emitir ni aceptar documentos que reconozcan la ciudadanía de una persona cuando ninguno de sus padres es ciudadano y se cumple una de cuatro condiciones.

Las condiciones: que un padre sea enemigo extranjero (miembro de una organización terrorista designada) o empleado de un gobierno extranjero; que haya hecho una transacción comercial para que la madre dé a luz en el país, incluida la gestación subrogada, o cometido fraude para obtener la ciudadanía; o que el niño nazca en un territorio sin ley federal de ciudadanía.

Según la Casa Blanca, la Orden Ejecutiva 14419, firmada el mismo día, encarga a los secretarios de Estado y de Seguridad Nacional frenar el turismo de parto.

Demandas por la ciudadanía por nacimiento

Según el Proyecto de Apoyo para Solicitantes de Asilo (ASAP, por sus siglas en inglés), el 2 de septiembre la jueza de CASA v. Trump bloqueó la aplicación de la nueva orden contra los miembros de esa demanda colectiva.

contra los miembros de esa demanda colectiva. Esa clase incluye a muchos niños nacidos después del 19 de febrero de 2025.

El 14 de octubre, la organización presentó Blanca v. Trump, una demanda colectiva para detener la orden por completo, incluso para los niños nacidos antes de esa fecha.

La Corte Suprema de Estados Unidos anuló el 30 de junio de 2026 la orden de Donald Trump que buscaba restringir la ciudadanía por nacimiento Imagen ilustrativa creada con IA

Para tener en cuenta

La orden de agosto se refiere a personas nacidas en el país cuando ninguno de sus padres es ciudadano y se cumple una de las condiciones citadas.

Según ASAP, el bloqueo vigente alcanza solo a los miembros de la clase de CASA v. Trump. Blanca v. Trump busca ampliarlo.

ASAP recomienda considerar solicitar un pasaporte ahora si eres ciudadano estadounidense y ninguno de tus padres lo es, o si tienes un bebé nacido en el país de padres no ciudadanos.

ASAP indica que las solicitudes parecen procesarse con normalidad y que se puede pagar un trámite acelerado.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.