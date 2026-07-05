Nuevos controles migratorios: la medida oficial que tomará EE.UU. para ciertas personas con pasaporte extranjero

Luego de que la Corte Suprema de Estados Unidos rechazara la orden del presidente Donald Trump de restringir la ciudadanía por nacimiento, el Departamento de Justicia (DOJ, por sus siglas en inglés) ordenó endurecer las investigaciones de los llamados esquemas de turismo de parto. La medida implicará mayores controles para embarazadas con pasaporte extranjero.

El gobierno de EE.UU. busca frenar el turismo de parto

Colin McDonald, funcionario del DOJ, envió un mensaje a los empleados de la agencia para que prioricen las investigaciones y eviten que extranjeras ingresen a EE.UU. con el único objetivo de dar a luz y obtener la ciudadanía para sus hijos, según informó Reuters.

En el documento, el funcionario afirmó que las personas que participen en esquemas de turismo de nacimiento pueden ser acusadas penalmente en virtud de las leyes que prohíben el fraude de visas, el lavado de dinero, el robo de identidad y el fraude electrónico.

“El Departamento de Justicia protegerá celosamente la santidad de la ciudadanía estadounidense investigando y procesando a quienes exploten fraudulentamente nuestro sistema de inmigración”, se lee en el memorándum al que tuvo acceso Reuters.

Aunque no se mencionaron medidas concretas ni cambios sobre ningún trámite, el gobierno de Trump advirtió que le dará más importancia al tema y priorizará evitar estos fraudes.

El gobierno de EE.UU. asegura que el fallo de la Corte sobre la ciudadanía alienta el fraude

De acuerdo con el DOJ, la decisión de mantener el derecho a la ciudadanía por nacimiento fomenta el turismo de parto. Según la mirada de la administración Trump, las autoridades deben estar preparadas ante la posibilidad de que extranjeras embarazadas sin vínculos de larga data con EE.UU. ingresen al país solo para dar a luz.

En ese sentido, a través de su cuenta en Facebook, el DOJ advirtió: “Las estafas de turismo de maternidad explotan nuestras leyes de inmigración y, a menudo, violan nuestras leyes penales. El Departamento de Justicia priorizará el enjuiciamiento de estas estafas en todo el país”.

El Departamento de Justicia advirtió que irá en contra de quienes participen en esquemas de turismo de nacimiento Facebook The United States Department of Justice

El Departamento de Estado de EE.UU. investiga redes de turismo de nacimiento

El 10 de junio, en un comunicado, el Departamento de Estado alertó sobre esquemas fraudulentos de turismo de maternidad mediante permisos temporales para ingresar a EE.UU.: “Ningún extranjero puede obtener una visa de visitante con el propósito principal de adquirir la ciudadanía para un niño”.

Como parte de lo anterior, dio a conocer que una embajada estadounidense en África occidental descubrió una sofisticada red de turismo de parto en la que más de 100 ciudadanos extranjeros utilizaban documentos fraudulentos para obtener visas y así conseguir la ciudadanía estadounidense para los recién nacidos.

La administración Trump aseguró que busca combatir el turismo de parto en EE.UU. Freepik

También en Europa, una embajada identificó más de 400 casos sospechosos de turismo de maternidad en 2024. Los investigadores rastrearon al menos a seis empresas que asesoraban a los solicitantes sobre qué decir en su entrevista para la visa, gestionaban el alojamiento y organizaban los partos.

El anuncio de que se endurecerán los controles para extranjeras embarazadas que intenten ingresar a territorio estadounidense se dio después de que la Corte Suprema anulara la orden ejecutiva del presidente Trump sobre la ciudadanía por nacimiento.

En un fallo de seis contra tres, los jueces rechazaron la medida que buscaba impedir que los niños nacidos en EE.UU. con padres migrantes en ciertas condiciones se convirtieran automáticamente en ciudadanos.