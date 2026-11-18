El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (Uscis, por sus siglas en inglés) incorporó el apoyo económico prometido a beneficiarios de parole humanitario entre los factores que pueden pesar contra un residente permanente cuando solicita la ciudadanía. La disposición figura en el memorando PM-602-0201, del 4 de noviembre de 2026, que menciona de forma expresa los formularios I-134 e I-134A. Este último lo usaron quienes se comprometieron a sostener económicamente a beneficiarios del parole para cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos.

Qué exige el memorando del Uscis a quienes firmaron el formulario I-134A

El documento admite que ese formulario no genera una obligación legal de manutención, pero considera que el incumplimiento deliberado afecta la evaluación del buen carácter moral, un requisito para naturalizarse.

El Uscis incorporó el apoyo económico prometido a beneficiarios de parole humanitario entre los factores que pueden pesar contra un residente permanente cuando solicita la ciudadanía americana Imagen ilustrativa generada con IA

El memorando PM-602-0201 agrupa los formularios de apoyo financiero I-864, I-864EZ, I-864A, I-134 e I-134A. La diferencia entre ellos es jurídica. Según el texto, el I-134 y el I-134A no tienen una obligación de manutención establecida por ley. Aun así, quien los firma se compromete a sostener económicamente al beneficiario, y cualquier incumplimiento deliberado cuenta en su contra. El documento subraya los casos en que la persona patrocinada recibió beneficios públicos.

El memorando fija dos límites:

La recepción legal de beneficios públicos no impide por sí sola la naturalización.

no impide por sí sola la naturalización. Los oficiales deben hacer un análisis individual que pondere todos los factores relevantes.

La falta de apoyo a dependientes ya figuraba en el Manual de Políticas del Uscis como impedimento condicional, salvo que se acrediten circunstancias atenuantes. El nuevo texto extiende ese criterio a compromisos de patrocinio. Se suma al memorando PM-602-0188, con el que el Uscis volvió en agosto de 2025 a evaluar el buen carácter moral según la totalidad de las circunstancias.

Cuántas personas ingresaron con un patrocinador y qué período revisará el Uscis

Según la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés), 531.690 cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos ingresaron de forma legal con parole bajo ese programa, de acuerdo con los datos recopilados por el Economic Policy Institute.

Más de medio millón de cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos ingresaron a EE.UU. de forma legal con parole humanitario Freepik

Cada solicitante necesitaba un patrocinador en Estados Unidos que presentara el formulario I-134A. El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) canceló el programa en marzo de 2025. Según informó Bloomberg Law, la Corte Suprema autorizó al DHS a poner fin a esos permisos el 30 de mayo de ese año.

El 28 de enero de 2025, el Uscis anunció la pausa en la recepción del I-134A, según una alerta de la agencia. Por eso, los compromisos en juego corresponden a formularios presentados antes de esa fecha.

El solicitante debe demostrar buen carácter moral durante los cinco años previos a la solicitud, o tres en ciertos casos de matrimonio con un ciudadano estadounidense. Un ejemplo muestra el alcance: un residente que patrocinó a un beneficiario en 2023 y presenta el formulario N-400 en 2027 tendría los dos años habituales de parole dentro de esa ventana. Además, el Uscis puede considerar conductas anteriores cuando sean relevantes para juzgar el carácter actual.

Cuándo se aplicará el criterio en la entrevista de ciudadanía y cómo prepararse

El Uscis anunció que redactará nuevo contenido para su Manual de Políticas y guías para los oficiales. Una vez publicada esa guía, los oficiales interrogarán y examinarán a los solicitantes sobre estos temas. La agencia también prevé modificar el formulario N-400 para reunir información sobre responsabilidades financieras, manutención de dependientes y uso de beneficios públicos. Algunos medios afirman que la aplicación es inmediata. El texto oficial, sin embargo, vincula los interrogatorios a esa publicación, aunque los oficiales ya evalúan el buen carácter moral en cada entrevista.

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Para quienes firmaron un I-134A, el estudio Cohen, Tucker & Ades recomienda revisar cada formulario de patrocinio firmado en la última década y comprobar si las personas patrocinadas lograron autosuficiencia o accedieron a beneficios públicos. La firma también advierte que presentar la solicitud con discrepancias sin resolver puede derivar en una negativa y en una revisión de la residencia permanente.

El próximo paso será la publicación de la guía en el Manual de Políticas y de la versión revisada del formulario N-400. Esos documentos definirán qué preguntas enfrentarán los patrocinadores en la entrevista de naturalización.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.