Actualizaciones del Uscis: qué significa para los migrantes la nueva regla de asilo sin entrevista y directo al juez

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) puso en marcha una regla provisional que introduce cambios en el sistema de asilo afirmativo administrado por el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (Uscis, por sus siglas en inglés). La disposición autoriza que determinados expedientes sean enviados directamente a un juez de inmigración sin que el solicitante sea entrevistado previamente por un oficial de asilo.

Qué solicitantes de asilo pueden ser enviados por el Uscis ante un juez sin entrevista

La modificación forma parte de una estrategia para reducir el retraso acumulado de más de 1.4 millones de solicitudes. Según la nueva regulación, los funcionarios podrán revisar el contenido del expediente y, cuando este y las demás pruebas indiquen que el solicitante no sería elegible para el asilo o no ameritaría su concesión.

El DHS modifica los procedimientos para el asilo afirmativo y permite que ciertos casos sean remitidos directamente a una corte de inmigración sin una entrevista previa Unsplash

La medida alcanza principalmente a personas que no cuentan con otra base legal para permanecer en EE.UU. y cuyos expedientes muestran circunstancias que podrían impedir la aprobación del asilo por parte de Uscis. Entre ellas figuran:

Las solicitudes presentadas fuera del plazo legal de un año sin una excepción aplicable.

fuera del plazo legal de un año sin una excepción aplicable. La existencia de determinadas barreras establecidas por la ley.

Casos en los que la evidencia escrita no respalda la elegibilidad.

De acuerdo con las estimaciones oficiales, alrededor de 444.724 expedientes del retraso actual, cerca del 31% del total pendiente, podrían quedar sujetos a este procedimiento. El propósito es concentrar los recursos de la agencia en aquellas solicitudes que presentan posibilidades de ser aprobadas.

La nueva regulación también simplifica el contenido de las notificaciones enviadas a los solicitantes. En adelante, Uscis ya no tendrá la obligación de incluir un análisis detallado sobre la credibilidad del interesado cuando comunique la remisión del expediente a un juez de inmigración.

“Durante demasiado tiempo, el sistema de asilo se utilizó indebidamente para dilatar los procesos y obtener permisos de trabajo, en lugar de para presentar solicitudes legítimas de protección”, señaló el director del Uscis, Joseph Edlow, en un comunicado. “Este programa existe para proteger a las personas que realmente temen ser perseguidas, y esta norma contribuirá a garantizar que los recursos se destinen a la resolución oportuna de esas solicitudes”, agregó.

Esta medida busca reducir el rezago administrativo acumulado de más de 1.4 millones de solicitudes Freepik

Cómo afecta la nueva regla del Uscis a los casos de asilo pendientes

Para los migrantes con el trámite ya presentado, el expediente escrito adquiere un papel central. Como algunos casos podrán resolverse sin entrevista, toda la información que respalde la solicitud deberá estar incorporada desde el inicio o agregarse antes de que el oficial adopte una decisión.

La normativa también se aplica a expedientes que permanecen dentro del retraso acumulado y todavía no fueron citados para una entrevista. En esos casos, Uscis podrá revisar la documentación existente y decidir si corresponde mantener el trámite administrativo o remitirlo directamente a la corte de inmigración.

Ser enviado ante un juez no implica una orden automática de deportación. El solicitante puede renovar y sostener su petición de asilo ante el juez de inmigración y, además, puede solicitar ante el juez otras formas de protección o alivio migratorio para las que reúna los requisitos.

Formulario I-589: qué pruebas puede revisar el Uscis antes de la remisión

Con este nuevo procedimiento, el formulario I-589 y la documentación presentada junto con la solicitud adquieren mayor relevancia. Las autoridades recomiendan que las declaraciones sean completas y estén acompañadas por pruebas que respalden el temor de persecución por alguno de los motivos contemplados en la legislación estadounidense.

Quienes hayan presentado la solicitud después del límite de un año deberán aportar evidencia que justifique esa demora, ya sea mediante circunstancias extraordinarias o cambios relevantes ocurridos en su país de origen o en su situación personal. También resulta importante incorporar documentación relacionada con antecedentes penales, si existen, para demostrar que no constituyen un impedimento para acceder al asilo.

La regulación mantiene la posibilidad de complementar el expediente antes de que Uscis emita una decisión. Los inmigrantes pueden enviar documentación adicional de manera voluntaria y también responder, dentro de los plazos establecidos, a cualquier Solicitud de Evidencia (RFE, por sus siglas en inglés) que la agencia considere necesaria, aunque el organismo no está obligado a emitir una RFE antes de remitir un caso a la corte.

Desde cuándo rige la nueva regla de asilo del DHS y a qué casos se aplica

La nueva normativa entra en vigor el 28 de julio ya que se trata de una “regla final interina”, lo que significa que tiene validez legal desde el mismo día de su publicación oficial en el Registro Federal. Estas medidas se aplican no solo a las nuevas solicitudes, sino también a los casos de asilo afirmativo que ya están pendientes en el sistema y que aún no tienen una entrevista inicial programada.

Aunque la regulación ya está vigente, el gobierno abrió un plazo de 60 días (hasta el 28 de septiembre) para que el público presente comentarios por escrito sobre la normativa. El DHS justificó su entrada en vigor inmediata sin el periodo de notificación previo habitual para abordar la crisis de retrasos.