Confirmado por el DHS: más de un millón de casos de asilo corren riesgo de quedarse en un limbo migratorio

En línea con las políticas del presidente Donald Trump, el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS, por sus siglas en inglés) comenzó a implementar una nueva medida que coloca a más de un millón de casos en riesgo de quedarse en un limbo migratorio, según expertos. Con las recientes directrices, se eliminaron las entrevistas iniciales para los solicitantes de asilo afirmativo, por lo que estos expedientes pasarán directamente a la corte de inmigración.

El Uscis informó que podría enviar casos de asilo a la corte migratoria

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración ( Uscis , por sus siglas en inglés) reveló en un comunicado publicado el lunes 27 de julio los nuevos procedimientos que seguirán los oficiales.

, por sus siglas en inglés) reveló en un comunicado publicado el lunes 27 de julio los nuevos procedimientos que seguirán los oficiales. Bajo las nuevas directrices, la agencia podría enviar casi 1,5 millones de casos a la corte de inmigración, lo que los transformaría en procesos de deportación defensivos y los dejaría en un limbo legal, ya que solicitaron la protección con la norma anterior y ahora estarían en riesgo de expulsión.

Mediante la nueva norma, 1,5 millones de casos de asilo afirmativo podrían pasar a la corte de inmigración Fotomontaje editado con IA

“Durante demasiado tiempo, el sistema de asilo se ha utilizado indebidamente para dilatar los procesos y obtener permisos de trabajo, en lugar de para presentar solicitudes legítimas de protección”, declaró en primer lugar el director del Uscis, Joseph Edlow.

Cómo impacta la nueva norma anunciada por el DHS sobre los casos de asilo afirmativo

Actualmente, el procedimiento contempla la participación del Uscis y del Departamento de Justicia (DOJ, por sus siglas en inglés). Según el documento, la agencia encargada de procesar los trámites migratorios resuelve las solicitudes de asilo “afirmativas” para extranjeros que no están en proceso de deportación.

Por su parte, los jueces de inmigración se encargan de las peticiones “defensivas” para migrantes que están sujetos al procedimiento de remoción. El Uscis generalmente resuelve la solicitud o la remite a un juez de inmigración según el estatus migratorio de la persona, lo que en la práctica permite que un extranjero tenga una segunda oportunidad para obtener asilo.

Bajo la nueva directriz, los funcionarios del Uscis podrán remitir las solicitudes de asilo a la corte de inmigración sin entrevistar previamente al solicitante Imagen Ilustrativa generada con IA

Bajo la nueva regla, los oficiales del Uscis podrán remitir las solicitudes del beneficio a los jueces de inmigración sin entrevistar previamente al solicitante. Las autoridades sostienen que este cambio reducirá el tiempo que tardan los funcionarios en tomar una decisión sobre las solicitudes.

En esa línea, el objetivo declarado por el gobierno, entre otras motivaciones, es “disminuir la acumulación de solicitudes de asilo pendientes”. Sobre el final de los primeros tres meses del año fiscal 2026, el 31 de diciembre, el número de casos atrasados alcanzaba los 1.418.536.

Cuándo entra en vigor la nueva norma del DHS sobre solicitantes de asilo

Según informaron las autoridades en el comunicado de prensa, la nueva norma entra en vigor de inmediato. De acuerdo con el proceso establecido por la justicia, el Uscis aceptará comentarios del público y posteriormente emitirá una norma definitiva en respuesta a dichos comentarios.

Los cambios recientes en el permiso de trabajo anunciados por el Uscis

“La agencia está tratando de modificar y limitar el debido proceso para una persona que es elegible y que puede legalmente conseguir asilo a través de un oficial del Uscis”, advirtió Haim Vásquez, abogado de inmigración que ejerce en Dallas, Texas, en diálogo con Univision.

Asimismo, aclaró que la medida pronto podría ser objeto de litigios judiciales. “Está eliminando el proceso de asilo afirmativo por vía ejecutiva. Esto sin duda será demandado ante los tribunales de justicia”, afirmó.