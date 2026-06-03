Solicitud de asilo: el plan del DHS que permitiría rechazar casos sin entrevista por la regla de un año

La administración Donald Trump evalúa un plan para rechazar solicitudes de asilo sin la necesidad de entrevistar a los aspirantes. El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (Uscis, por sus siglas en inglés) podría negar de forma acelerada ciertas solicitudes presentadas fuera del plazo legal de un año.

Cuál es el plazo de un año para solicitar asilo ante Uscis

La ley federal establece que, en general, una persona puede quedar impedida de obtener asilo si presenta el caso después de un año. Sin embargo, las normas de Uscis contemplan excepciones por circunstancias extraordinarias, como ciertos problemas médicos, estatus legal previo o situaciones de menores no acompañados.

Actualmente, la práctica tradicional en los casos afirmativos incluye una entrevista para evaluar el reclamo y posibles excepciones. No obstante, según informó CBS News, el plan que analiza el gobierno permitiría a los oficiales rechazar algunas solicitudes directamente al revisar la documentación, si determinan que se presentó fuera del plazo legal de un año.

Según la versión de un portavoz de Uscis, la medida es una de las opciones para controlar la acumulación de casos. La oficina adjudicó esta sobrecarga a las políticas fronterizas llevadas a cabo durante la administración del expresidente Joe Biden.

“Esto permitirá a Uscis evitar dedicar tiempo a solicitudes de asilo deficientes y remitirlas a procedimientos migratorios para que un juez las examine”, señaló el portavoz.

Impacto en los trámites de solicitud de asilo en 2026

Por su parte, grupos defensores de los derechos de los inmigrantes advierten que eliminar las entrevistas podría generar errores en la evaluación de los casos.

Conchita Cruz, codirectora ejecutiva del Proyecto de Defensa de los Solicitantes de Asilo, expresó su preocupación por la posibilidad de que algunas personas sean enviadas a procesos de deportación sin tener la oportunidad de explicar su situación.

Según Cruz, “el gobierno modificaría las normas que afectan a los inmigrantes que llevan años enfrentándose a un complejo proceso migratorio”. La abogada recordó que existen distintos motivos por los que una solicitud de asilo puede presentarse después del plazo de un año, como haber permanecido previamente en EE.UU. con una visa válida.

La mayoría de personas que llevan un año o más en EE.UU. no podrán solicitar asilo, sin importar los motivos Foto de freepik disponible en freepik

La ley estadounidense permite solicitar asilo a personas que ya se encuentran en el país norteamericano, independientemente de cómo hayan ingresado en primer lugar. Sin embargo, para obtener esta protección es necesario demostrar persecución.

Quienes reciben una respuesta favorable pueden permanecer en el territorio estadounidense de forma indefinida, mientras que quienes son rechazados están sujetos a enfrentar un proceso de deportación. Si el plan avanza, los solicitantes que presenten fuera del plazo de un año podrían enfrentar rechazos más rápidos y pasar directamente a corte migratoria.

El atraso de los casos de asilo en EE.UU.

CBS News detalló que la acumulación de causas afecta tanto a la oficina de Uscis como al sistema de justicia. Los datos de la oficina muestran un total de 1,5 millones de solicitudes pendientes ante Uscis. Por otro lado, en las cortes de justicia la cifra llega a 3,3 millones de casos pendientes en cortes migratorias, incluidos 2,3 millones relacionados con asilo.

Desde 2025, los retrasos se agravaron por despidos, reasignaciones internas y cambios en la composición del cuerpo de jueces, según CBS News. En este contexto, el gobierno estadounidense nombró a más de 140 jueces, pero los reportes destacan que no tienen formación en el área de migración en comparación con el grupo de años anteriores.

El Uscis tiene en estos momentos 1,5 millones de solicitudes de asilo en espera de aprobación Freepik

A su vez, los registros del centro de datos de la Universidad de Syracuse exponen un incremento en el número de rechazos en los casos. Durante el período de octubre de 2024 a septiembre de 2025, la cifra de denegaciones fue de 82.371. En febrero de 2026, los jueces concedieron alivio en una proporción muy baja de los casos completados; TRAC registró 492 concesiones de asilo ese mes. En 2024, el porcentaje de éxito era del 48%.