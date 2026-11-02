Actualizaciones recientes del Uscis: TPS de los venezolanos y qué puede pasar en noviembre 2026

La Corte de Apelaciones del Noveno Circuito rechazó el pedido del gobierno de Donald Trump de mantener en pausa la orden que permitiría reactivar el Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) para un grupo de inmigrantes venezolanos. El fallo se conoció el 30 de octubre, pero a la fecha el beneficio no está restablecido. Si la Corte Suprema no interviene, la orden regirá desde el 6 de noviembre para el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) y el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (Uscis, por sus siglas en inglés).

Qué puede pasar con el TPS de los venezolanos el 6 de noviembre 2026

El tribunal mantuvo la orden de un juzgado de distrito que consideró ilegal la terminación del TPS dispuesta por la exsecretaria del DHS Kristi Noem.

De acuerdo con Telemundo 51, la National TPS Alliance explicó que el fallo abre la puerta a restablecer las protecciones cuando expire la suspensión.

Abogada de la Alianza Nacional TPS explica la decisión de la Corte Suprema sobre el TPS para Venezuela

“Ahora, si con esto el gobierno no apela o la Corte Suprema rechaza un pedido de emergencia del gobierno de mantener la pausa, entonces técnicamente se restablece el TPS”, señaló el abogado de inmigración José Guerrero.

o la Corte Suprema rechaza un pedido de emergencia del gobierno de mantener la pausa, entonces técnicamente se restablece el TPS”, señaló el abogado de inmigración José Guerrero. Si el gobierno recurre antes al máximo tribunal, los jueces pueden dictar otra suspensión.

El TPS venezolano en la Corte Suprema

En octubre de 2025, el máximo tribunal concedió un pedido de emergencia del gobierno para poner fin al TPS de más de 300.000 venezolanos, según un comunicado del DHS.

El 5 de octubre de 2026, la Corte anuló un fallo previo del Noveno Circuito y pidió revisarlo a la luz de otro caso, Mullin v. Doe, de acuerdo con el expediente judicial.

Cuánto tiempo duraría el TPS restablecido para venezolanos

Guerrero explicó que, por ley, el TPS se restablece automáticamente si el gobierno no anuncia una terminación con 60 días de anticipación.

Advirtió que no está claro si ese plazo corre desde el 2 de octubre o desde el 6 de noviembre.

El restablecimiento permitiría recuperar el permiso de trabajo y frenar las expulsiones si la justicia lo ratifica.

La National TPS Alliance denunció deportaciones, detenciones y separaciones familiares durante la suspensión.

Según el abogado de inmigración, Jesús Reyes, el TPS para venezolanos finalizó el próximo 2 de octubre a menos que ocurra una nueva extensión Imagen generada con IA

Actualizaciones recientes del TPS en EE.UU.

La fecha clave es el viernes 6 de noviembre de 2026, cuando vence la suspensión vigente.

Antes de ese día, el gobierno puede apelar y la Corte Suprema puede volver a suspender la orden.

Si no hay una nueva intervención, la orden regirá para el DHS y el Uscis mientras continúa el litigio.

Aun con el estatus restablecido, no está claro cuánto tiempo seguirían vigentes las protecciones. El litigio continúa y podría extenderse por años.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.