Adiós a la reapertura de la lotería de visas: un tribunal frenó la orden que obligaba a Marco Rubio a reactivar el programa

El Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito de Estados Unidos frenó la resolución judicial que obligaba al secretario de Estado, Marco Rubio, a reactivar el Programa de Visas de Diversidad. De esta manera, la decisión judicial suspende de forma inmediata la reapertura del sorteo anual de residencias permanentes para el año fiscal 2027.

Por qué el Noveno Circuito frenó la reapertura de la lotería de visas DV-2027

El panel de tres jueces dictaminó este jueves que la administración federal no tiene el deber de reactivar de inmediato el programa de inmigración. Los magistrados determinaron por unanimidad que el bufete privado Red Eagle Law no tiene la legitimación legal suficiente para litigar en el caso.

El fallo consideró que el bufete privado Red Eagle Law no tiene la legitimación para poder reactivar el programa Pixabay

El tribunal sostuvo que la ley federal de 1990 creó el Programa de Visas de Diversidad para fomentar la inmigración y no para generar ingresos a los bufetes privados. Por esa razón, los jueces concluyeron que el interés económico de la firma guarda apenas una relación marginal con los propósitos de la norma.

Según San Francisco Chronicle, los magistrados Margaret McKeown, Holly Thomas y Randy Smith aclararon que su fallo no respalda la cancelación del programa por parte del Departamento de Estado (DOS, por sus siglas en inglés). Sin embargo, la falta de legitimación jurídica del único demandante condujo a la desestimación formal de la acción.

Las fechas de inscripción de la DV-2027 que quedaron suspendidas tras el fallo judicial

La jueza federal Jinsook Ohta, del tribunal de San Diego, emitió el 14 de octubre una orden preliminar obligatoria contra Rubio. La magistrada consideró que el programa constituye un requisito legal y que la pérdida de ingresos otorgaba al bufete un interés suficiente para demandar.

La orden de la jueza Ohta instruía a las autoridades a notificar a los seleccionados antes del 19 de noviembre de 2026.

La resolución inicial que fue anulada exigía al DOS, comandado por Marco Rubio, publicar las fechas oficiales del registro antes de la medianoche del 15 de octubre en su sitio web KYLIE COOPER - POOL

La orden de la jueza Ohta instruía a las autoridades a notificar a los seleccionados antes del 19 de noviembre de 2026 y procesar solicitudes hasta agotar las visas disponibles. La cronología del litigio comenzó tras la decisión del gobierno federal de suspender la edición de la lotería correspondiente a este año fiscal.

Ante esa suspensión, la firma Red Eagle Law presentó la demanda en San Diego para forzar la continuidad del proceso. El DOS apeló la medida cautelar y obtuvo este 29 de octubre la suspensión de emergencia por apelación de la orden por parte del tribunal de segunda instancia.

Qué pasará con la lotería de visas DV-2027 y la nueva demanda contra Marco Rubio

El Programa de Visas de Diversidad asigna cada año hasta 55 mil permisos de residencia permanente a personas de países con bajas tasas de inmigración hacia EE.UU. Millones de postulantes de naciones como Camerún, Liberia y Qatar participan cada otoño en un sorteo donde el sistema preselecciona a cerca de 100 mil personas.

El programa funcionó durante la presidencia anterior de Donald Trump y mantuvo sus convocatorias ordinarias el año pasado. No obstante, un juez federal constató que la administración procesó las solicitudes de 2025 a un ritmo extremo de lentitud durante 2026.

El bufete de abogados Red Eagle Law festeja como una victoria la resolución judicial contra Marco Rubio

Rubio no ofreció explicaciones sobre los motivos que llevaron a cancelar la lotería de este año. Por su parte, el abogado Curtis Morrison, en representación de Red Eagle Law, manifestó que la firma prepara una nueva demanda judicial.