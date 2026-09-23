Adiós sueño americano: la regla de Trump que deja en un limbo a quienes entraron en la lotería de visas

Miles de extranjeros seleccionados en la lotería de visas de Estados Unidos enfrentan una carrera contrarreloj para completar sus trámites antes del 30 de septiembre. Aunque un juez federal ordenó al gobierno reanudar el procesamiento y la adjudicación de los casos del DV-2026 afectados por las suspensiones previas, el Departamento de Estado (DOS, por sus siglas en inglés) mantiene una pausa sobre la emisión de estas visas.

La pausa de Trump que afecta a los seleccionados del DV-2026

El Departamento de Estado mantiene actualmente una pausa en la emisión de visas correspondientes al Programa de Visas de Diversidad (DV). La medida fue adoptada mientras el gobierno revisa los procedimientos utilizados para investigar y verificar a los solicitantes.

La resolución judicial también alcanzó determinados pedidos tramitados dentro del país norteamericano Imagen ilustrativa generada con IA

La administración justificó la decisión por razones de seguridad nacional y seguridad pública. Según la guía oficial actualizada el 31 de agosto, la revisión busca detectar posibles vulnerabilidades y determinar si los mecanismos vigentes permiten establecer adecuadamente la identidad y elegibilidad de quienes fueron seleccionados.

La decisión se vinculó con el caso del sospechoso del tiroteo mortal en la Universidad Brown y del asesinato de un profesor del MIT, quien había ingresado a Estados Unidos a través del programa DV años antes.

El DOS señala que los solicitantes pueden presentar sus solicitudes y concurrir a las entrevistas consulares, mientras que las autoridades pueden continuar con la programación de citas. Sin embargo, bajo la directriz vigente, no se emiten visas de diversidad y no existen excepciones generales a esa pausa.

DV-2026: el fallo que ordenó reactivar los casos de la lotería de visas

La situación llegó a los tribunales federales a través de diferentes demandas presentadas por seleccionados cuyos expedientes habían quedado paralizados.

En una de ellas, Medani et al. v. Trump et al., el juez federal Edward J. Davila determinó el 28 de agosto que tres políticas que mantenían en suspenso las solicitudes debían quedar temporalmente sin efecto mientras continuaba el litigio.

El cierre del año fiscal amenaza con dejar expedientes pendientes sin posibilidad de continuar Freepik

El magistrado ordenó al DOS adoptar, en la medida de lo posible y de buena fe, las medidas razonables necesarias para reconsiderar las solicitudes rechazadas exclusivamente por las pausas anteriores y reanudar la tramitación ordinaria de los expedientes pendientes durante el tiempo restante del año fiscal.

La decisión también alcanzó al Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (Uscis, por sus siglas en inglés) respecto de determinadas solicitudes de ajuste de estatus pendientes.

A partir del fallo, el DOS informó que la suspensión establecida en diciembre de 2025 dejó de estar vigente desde el 28 de agosto. Sin embargo, anunció una nueva pausa en la emisión de todas las visas de diversidad, mientras realiza una revisión de sus protocolos de seguridad.

Por qué el 30 de septiembre es clave para los seleccionados del DV-2026

La selección en la lotería no equivale a recibir automáticamente una green card. El sorteo otorga la posibilidad de solicitar una visa de inmigrante, pero los elegidos todavía deben cumplir los requisitos, presentar documentos, superar controles de antecedentes y exámenes médicos y completar una entrevista.

En el caso del DV-2026, más de 20,8 millones de solicitudes calificadas participaron del proceso de selección. El programa contempla legalmente hasta 55.000 visas anuales, aunque para este ejercicio el límite efectivo se redujo a aproximadamente 52.101 visas por otras disposiciones legales.

El propio DOS había advertido a los seleccionados que debían avanzar rápidamente con sus solicitudes porque quienes no recibieran una visa o completaran el ajuste de estatus antes del 30 de septiembre no obtendrían ningún beneficio posterior derivado de su selección para el DV-2026.

La combinación entre ese vencimiento y la pausa vigente en la emisión es la que coloca a los expedientes pendientes en una situación especialmente incierta.

Familias del DV-2026 vendieron propiedades y dejaron empleos antes de la suspensión

La situación afectó a familias que reorganizaron sus vidas después de conocer que habían sido seleccionadas. De acuerdo con USA Today, algunos solicitantes vendieron propiedades y vehículos, dejaron empleos, utilizaron ahorros y gastaron miles de dólares en documentación, tarifas y exámenes médicos mientras avanzaban con el procedimiento.

Entre ellos aparece una familia rusa que había dejado Moscú y se había instalado en Buenos Aires antes de ser seleccionada. Después de avanzar con su entrevista consular y presentar la documentación requerida, su expediente quedó alcanzado por la suspensión.

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Una familia egipcia también vendió su casa y su automóvil y se mudó a una vivienda alquilada mientras preparaba su partida. Según el medio estadounidense, gastó alrededor de US$5000 entre documentos, estudios médicos y otros costos relacionados con el trámite.

Los casos forman parte de las demandas que cuestionaron las interrupciones del procesamiento.

Los abogados de los solicitantes sostienen que las demoras pueden provocar que los expedientes lleguen sin resolver al vencimiento del programa.

La administración, por su parte, aseguró ante los tribunales que el DOS actuó de buena fe y tomó medidas para cumplir las órdenes judiciales.