¿Adiós al habeas corpus? El recurso que limitaría a migrantes detenidos para aumentar las deportaciones del ICE

La posibilidad de limitar una herramienta legal utilizada por migrantes detenidos por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) volvió a generar preocupación entre organizaciones de derechos civiles y expertos constitucionales. Se trata del habeas corpus, una garantía que permite a los jueces revisar si una persona permanece detenida de manera legal en Estados Unidos y que suele utilizarse para cuestionar arrestos o procesos de deportación.

¿Qué es el habeas corpus y para qué sirve este recurso?

Según una investigación publicada por The New York Times, funcionarios de la Casa Blanca debatieron la posibilidad de restringir este recurso para ciertos inmigrantes indocumentados como parte de los esfuerzos para acelerar las deportaciones impulsadas por la administración de Donald Trump.

Sin embargo, especialistas sostienen que el gobierno federal no puede suspender este derecho por decisión propia.

Esta garantía constitucional protege a las personas contra detenciones ilegales o arbitrarias. Además, permite que un juez determine si una persona está privada de su libertad de manera legal.

Si alguien considera que una detención no tiene fundamento jurídico, puede presentar una petición ante un tribunal para que la autoridad responsable explique las razones del arresto. Si el juez concluye que no existe una base legal válida, puede ordenar la liberación del detenido.

Amanda Tyler, profesora de Derecho Constitucional de la Universidad de California en Berkeley, explicó a The New York Times que constituye una de las bases fundamentales del sistema jurídico estadounidense porque permite a los tribunales defender la libertad individual.

¿Por qué preocupa a los migrantes detenidos por ICE?

De acuerdo con la investigación, memorandos internos elaborados en 2025 muestran que algunos funcionarios analizaron restringir el acceso a esta protección para ciertos inmigrantes indocumentados con el objetivo de agilizar los procesos de deportación.

La propuesta fue impulsada por Stephen Miller, uno de los principales asesores de Trump en materia migratoria y de las figuras más influyentes detrás de la estrategia de deportaciones masivas promovida por la actual administración.

Muchos migrantes recuperan la libertad luego de que se presentara un hábeas corpus y se autorizara el pago de una fianza judicial ICE

Para abogados especializados en inmigración, cualquier limitación podría reducir una de las principales herramientas legales disponibles para cuestionar la legalidad de una detención o de un proceso de expulsión.

Además, la Corte Suprema ha determinado que los inmigrantes pueden impugnar determinadas decisiones migratorias mediante dicho recurso, por lo que tiene un papel relevante dentro del sistema judicial estadounidense.

¿Puede Trump suspender el habeas corpus?

Especialistas consultados por The New York Times señalaron que la Constitución de Estados Unidos establece que la suspensión del habeas corpus solo puede producirse en circunstancias extraordinarias, como casos de rebelión o invasión en los que la seguridad pública esté amenazada. Además, la facultad corresponde al Congreso y no al Poder Ejecutivo.

Stephen Miller sostuvo anteriormente que la inmigración irregular podría considerarse una “invasión”, una interpretación que permitiría justificar medidas excepcionales. Sin embargo, al menos tres jueces federales rechazaron ese argumento y concluyeron que la inmigración ilegal no cumple con los requisitos constitucionales necesarios para suspender este derecho.

Stephen Miller ha sido apodado el "arquitecto" de la política migratoria de Trump Getty Images/BBC Mundo

De acuerdo con The New York Times, a lo largo de la historia, el habeas corpus fue suspendido en muy pocas ocasiones a nivel federal:

1861: durante la Guerra Civil, por decisión del presidente Abraham Lincoln .

durante la Guerra Civil, por decisión del presidente . 1863: el Congreso autorizó formalmente la medida en medio del conflicto.

el Congreso autorizó formalmente la medida en medio del conflicto. Reconstrucción: se utilizó para combatir la violencia del Ku Klux Klan .

se utilizó para combatir la violencia del . 1905: en Filipinas, cuando era un territorio estadounidense y enfrentaba una rebelión contra las fuerzas norteamericanas.

en Filipinas, cuando era un territorio estadounidense y enfrentaba una rebelión contra las fuerzas norteamericanas. 1941: en Hawái, después del ataque japonés a Pearl Harbor.

Por ahora, no existe ninguna suspensión vigente ni una decisión formal para eliminar este recurso.