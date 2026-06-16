Nueva York, California y Nueva Jersey en la mira del ICE: los nuevos objetivos de Tom Homan

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) incrementará sus operativos en Nueva York, California, Nueva Jersey y Virginia, según anunció el “zar de la frontera”, Tom Homan. El funcionario federal argumentó que el envío masivo de fuerzas responde a la aprobación de leyes santuario en esas entidades.

Tom Homan anticipa un despliegue récord del ICE en Nueva York

El funcionario federal detalló que se efectuará un aumento histórico de personal del ICE en los cuatro estados en respuesta a las restricciones aprobadas por distintas autoridades estatales y locales. Durante una entrevista con Fox News, Homan lanzó una advertencia directa dirigida hacia las autoridades neoyorquinas por aprobar normativas de protección ciudadana.

“Habrá más agentes del ICE que nunca en la ciudad de Nueva York. Y esto es inminente. Acabo de revisar un plan operativo. No les voy a decir la fecha exacta, pero sucederá”, adelantó.

Sin embargo, según Univision Noticias, las advertencias del funcionario no se limitaron exclusivamente a este territorio. Por ejemplo, lanzó advertencias contra más zonas consideradas santuario, incluidos los estados de California, Nueva Jersey y Virginia.

En estos lugares también existen normativas que restringen la cooperación policial con el gobierno federal, por lo cual la administración busca imponer una mayor presencia de agentes federales encargados del control migratorio civil.

Qué establecen las nuevas leyes de Nueva York que limitan la cooperación con el ICE

El origen de este conflicto radica en un paquete legislativo firmado por la gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, que limita la asistencia de los gobiernos locales hacia las autoridades federales. Las nuevas reglas prohíben el uso de instalaciones estatales para fines migratorios y prohíben que los oficiales utilicen mascarillas durante los operativos en las calles.

En ese marco, Homan argumentó que estas medidas incrementan el peligro para los agentes federales y eliminan los mecanismos de detención que funcionaban previamente de manera coordinada.

Tras el inicio del Mundial 2026, organizaciones de defensa de inmigrantes de Nueva York y Nueva Jersey comenzaron a desplegar campañas informativas ante la llegada del ICE Imagen editada con IA / Unsplash

El funcionario insistió en que el uso de recursos propios se volverá la única vía para ejecutar las detenciones frente a la falta de colaboración local. “Estoy cumpliendo mi promesa. Vamos a enviar más agentes del ICE a Nueva York porque eliminaron las eficiencias de arrestos seguros en las cárceles del condado”, declaró el funcionario.

Kathy Hochul responde a Tom Homan y defiende las restricciones al ICE

La gobernadora del Estado Imperial, Hochul, defendió la legislación estatal. “Me enorgullece que hayamos aprobado una legislación pionera a nivel nacional para proteger a comunidades como Syracuse y otras de los abusos del ICE”, declaró en un comunicado oficial.

Asimismo, continuó: “Estas son medidas de sentido común para garantizar que las fuerzas del orden continúen colaborando con las fuerzas del orden federales para capturar a los delincuentes”.

Kathy Hochul respondió directamente a Tom Homan tras sus declaraciones sobre Nueva York Flickr govkathyhochul - Office of the Governor

Además, la mandataria demócrata enfatizó su intención de frenar el avance del ICE y los agentes federales. “Quiero asegurarme de que también le digamos a ICE que no queremos que entren en lugares sensibles, como lugares de culto, escuelas y centros de votación”, expresó.

Por último, hizo alusión a su normativa para prohibir las mascarillas. “También quiero dejar claro que no creemos que los agentes de ICE deban aterrorizar a las comunidades usando mascarillas. Es intimidante, es amenazante, y ningún otro agente del orden, ya sea local, estatal o federal, usa mascarillas”, consideró.