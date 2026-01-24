Hábeas corpus: el recurso legal que puede invocar un inmigrante si es detenido por el ICE

El derecho estadounidense considera la figura del hábeas corpus, un recurso legal que permite a los detenidos cuestionar su arresto ante un tribunal. En estos casos, la autoridad debe justificar ante la corte la legalidad de la detención. Se trata de un proceso que suele ser usado por abogados de migrantes recluidos en centros del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).

Qué es el hábeas corpus y por qué es útil para muchos migrantes

De acuerdo con Brennan Center, el hábeas corpus se define como un derecho constitucional que faculta a aquel que se considera detenido de forma ilegítima por algún organismo del estado, solicitar a un juez que determine la legalidad de la privación de libertad. Busca resguardar la libertad física.

El habeas corpus permite a detenidos en Estados Unidos impugnar su arresto PaeGAG - Shutterstock

En la Constitución de Estados Unidos, el hábeas corpus está previsto en la Sección 9 del artículo I del texto. Estas son algunas claves del derecho:

La carga de la prueba recae enteramente en el gobierno , el cual debe demostrar que la detención es lícita. Si no lo logra, el individuo debe ser liberado.

, el cual debe demostrar que la detención es lícita. Si no lo logra, el individuo debe ser liberado. El recurso tiene alcance universal , por lo que está disponible tanto para ciudadanos como para extranjeros dentro del país norteamericano.

, por lo que está disponible tanto para dentro del país norteamericano. Dentro del sistema penal , el hábeas corpus suele usarse en detenciones estatales para reclamar que no se respetaron derechos constitucionales federales , como el acceso a un abogado o el debido proceso.

, el hábeas corpus para reclamar que no se respetaron , como el acceso a un abogado o el debido proceso. En el contexto migratorio , se utiliza para cuestionar detenciones prolongadas, condiciones inadmisibles o el uso de autoridades excepcionales de deportación fuera del código estándar.

, se utiliza para de deportación fuera del código estándar. Desde el segundo mandato de Donald Trump, aumentaron las detenciones del ICE, el hábeas corpus se utilizó múltiples veces para impugnar el uso de la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798.

Con respecto al último punto, los expertos destacan que distintas cortes declararon como inadmisible la invocación de esa legislación en tiempos de paz. Además, destacan dos grandes casos en los que migrantes se beneficiaron de presentaciones de hábeas corpus.

Migrantes detenidos por el ICE pueden cuestionar detenciones prolongadas o malas condiciones mediante un habeas corpus ICE

En primer lugar, resaltó que venezolanos acusados de pertenecer al Tren de Aragua pudieron impugnar su detención gracias a este recurso. Por otro lado, también permitió la liberación de estudiantes cuyo arresto se consideró una represalia inconstitucional por su discurso político.

¿Trump puede suspender el hábeas corpus para proteger las detenciones del ICE?

Aunque en el pasado el republicano amenazó con la posibilidad de suspender el hábeas corpus, la legislación no lo permite. Según indica el American Immigration Council, el presidente no tiene la autoridad para hacerlo.

La suspensión del recurso legal solamente la puede impulsar el Congreso y se reserva a casos donde la seguridad pública lo requiera por rebelión o invasión.

A lo largo de la historia de EE.UU., solo se anuló temporalmente el hábeas corpus en cuatro ocasiones. Todas ellas se dieron en períodos agitados para el país norteamericano, como la Guerra Civil o el ataque a Pearl Harbor, tal y como lo prevé el texto constitucional.

El habeas corpus solo se anuló cuatro veces a lo largo de la historia de EE.UU. Shutterstock - Shutterstock

La confusión de Kristi Noem con el hábeas corpus que generó críticas

Durante 2025, en medio de la amenaza de suspensión que había lanzado el gobierno de Trump, la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, se presentó en una audiencia ante el Senado.

Allí, la senadora demócrata Maggie Hassan le pidió a Noem que definiera el hábeas corpus. “Es un derecho constitucional que tiene el presidente para poder expulsar a personas de este país”, expresó.

La legisladora le indicó que su respuesta era incorrecta y le preguntó si apoyaba la aplicación del recurso legal. Ante esa intervención, Noem volvió a responder de forma errónea: “Apoyo el hábeas corpus. También reconozco que el presidente de EE.UU. tiene la autoridad, bajo la Constitución, para decidir si debe suspenderse o no”.