Adiós, green card: la administración Trump busca cancelar la residencia permanente de más de 40 ciudadanos

El Departamento de Justicia (DOJ, por sus siglas en inglés) anunció el pasado 5 de octubre la presentación de 40 demandas para revocar la ciudadanía de inmigrantes naturalizados. La administración Trump sostiene que los demandados obtuvieron el estatus de forma ilegal u ocultaron información relevante durante sus trámites.

En Florida: qué se sabe de los casos de desnaturalización

Yusmary Shirley Duran Mejía , colombiana de 47 años y residente en Hialeah, se naturalizó en 2018 . Un tribunal la condenó en 2020 por conspiración para lavar dinero .

, colombiana de 47 años y residente en Hialeah, . Un tribunal la condenó en 2020 por . Según el DOJ, Duran Mejía admitió durante el proceso penal que su participación en la actividad ilícita comenzó antes de obtener la ciudadanía .

admitió durante el proceso penal que su participación en la actividad ilícita . José Villarreal Ortiz , mexicano de 49 años, obtuvo la residencia al presentar a una tía estadounidense como su madre . La demanda se presentó el 1° de octubre en el Distrito Sur de Florida .

, mexicano de 49 años, obtuvo la residencia al . La demanda se presentó . Los otros tres casos son los de Ralph Nabavi (Irán), Arnouse Merlien (Haití) y Syed Mashood Ul Haque (Pakistán). Las acusaciones incluyen evasión tributaria, fraude con reembolsos fiscales y uso de identidades distintas para eludir una orden de deportación.

Jose Villarreal Ortiz, un mexicano de 49 años, obtuvo la green card tras presentar a una tía estadounidense como su madre Andrew Harnik - AP

Qué dice el Uscis sobre la revocación de ciudadanía

Según el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de EE.UU. ( Uscis , por sus siglas en inglés), la agencia trabajó con el DOJ para apuntar contra decenas de personas acusadas de delitos graves .

, por sus siglas en inglés), la agencia trabajó con el DOJ para . Se describen acusaciones de fraude migratorio , matrimonios fraudulentos, identidades falsas y espionaje a favor de China.

, matrimonios fraudulentos, identidades falsas y espionaje a favor de China. De acuerdo con el Uscis, la ciudadanía puede revocarse si se obtuvo de forma ilegal, ocultando hechos importantes o mediante mentiras.

Adiós, green card: cómo funciona el proceso de desnaturalización

Una condena posterior, por sí sola, no invalida la ciudadanía estadounidense.

En los procesos civiles, el gobierno debe presentar pruebas claras, inequívocas y convincentes ante un tribunal federal.

Según el manual del Uscis, incumplir un requisito de elegibilidad puede sustentar la revocación incluso sin engaño deliberado.

puede sustentar la revocación incluso sin engaño deliberado. La expansión responde a un memorando del 11 de junio de 2025 que convirtió estos procedimientos en una prioridad.

que convirtió estos procedimientos en una prioridad. Con relación a las 40 demandas presentadas por el DOJ, son solicitudes de revocación, no ciudadanías retiradas.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.