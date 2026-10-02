El Uscis es claro con la ciudadanía americana: “Se podrán iniciar procedimientos para revocar la naturalización”

La ciudadanía estadounidense obtenida mediante naturalización puede quedar sujeta a un procedimiento de revocación cuando las autoridades determinan que se cumplen determinadas causales previstas por la legislación. El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (Uscis, por sus siglas en inglés) contempla este mecanismo dentro de sus políticas.

Cuándo el Uscis puede impulsar la revocación de la ciudadanía estadounidense

La revocación de la naturalización, también denominada desnaturalización, no constituye una decisión administrativa inmediata. El procedimiento puede desarrollarse por una vía civil o penal y requiere la intervención de una Corte de Distrito Federal.

Para revocar una ciudadanía, el Estado debe exigir evidencia clara y contundente en el ámbito civil o demostrar culpabilidad más allá de toda duda razonable en el ámbito penal X (antes Twitter) @USCIS

“Para la revocación penal de la naturalización, la carga de la prueba es la misma que para cualquier otro caso penal: prueba más allá de toda duda razonable”, explicó el Uscis en su sitio web. “Existe un plazo de prescripción de diez años para la desnaturalización penal”, detalló.

Entre las situaciones contempladas para una revocación se encuentran:

La obtención ilegal de la ciudadanía

Declaraciones falsas

Ocultamiento de información relevante durante el proceso

También existen otras causales específicas, entre ellas figuran:

Determinadas afiliaciones a organizaciones prohibidas dentro del período establecido por la ley

Ciertos casos de personas que obtuvieron la ciudadanía a través de su servicio militar y posteriormente fueron separadas de las Fuerzas Armadas bajo condiciones no honorables antes de completar el tiempo requerido

En los procedimientos civiles, el Departamento de Justicia (DOJ, por sus siglas en inglés) puede presentar una demanda a partir de una remisión del Uscis. Para obtener una resolución favorable, el gobierno debe presentar evidencia clara, convincente e inequívoca.

Esta vía no tiene un plazo máximo de prescripción después de la naturalización. La vía penal puede iniciarse con la presentación de cargos por fraude de naturalización. Si existe una condena bajo 18 U.S.C. §1425, el tribunal debe revocar la naturalización.

El estatus de ciudadanía se anula retroactivamente a la fecha original del proceso, se cancela el certificado correspondiente y el afectado regresa a su condición migratoria previa Freepik

La diferencia entre revocar la naturalización y cancelar un certificado

Otra cuestión contemplada por las normas del Uscis es la diferencia entre perder la ciudadanía y dejar sin efecto un certificado:

La revocación afecta directamente el estatus jurídico de ciudadano de una persona que completó el proceso de naturalización.

afecta directamente el estatus jurídico de ciudadano de una persona que completó el proceso de naturalización. La cancelación de un certificado se refiere al documento cuando este fue obtenido de manera fraudulenta o ilegal por alguien que nunca completó legalmente ese procedimiento.

“Si una persona presentó legalmente un formulario N-400 y completó todo el proceso hasta prestar Juramento de Lealtad, pero el certificado se obtuvo ilegalmente, mediante la ocultación de información relevante o mediante falsedad deliberada, se podrán iniciar procedimientos para revocar la naturalización”, explicó el Uscis. “Una vez revocada, el tribunal también anula el certificado de naturalización”, señaló.

Por lo tanto, la cancelación del certificado puede realizarse mediante una acción administrativa del Uscis. En cambio, la revocación de la naturalización requiere una demanda y una resolución judicial.

Cuando un tribunal ordena la revocación, sus efectos se retrotraen hasta la fecha en que se produjo la naturalización. Como consecuencia, se cancela el certificado correspondiente y la persona vuelve al estatus migratorio que tenía antes de obtener la ciudadanía.

Qué casos pueden ser priorizados por el Uscis

La información oficial señala que el Uscis puede remitir determinados expedientes al ICE y, cuando corresponde, al DOJ. Entre las prioridades aparecen asuntos relacionados con seguridad nacional, como terrorismo, espionaje o transferencia ilegal de tecnología, bienes o información sensible.

También se incluyen investigaciones por delitos graves que representen una amenaza para la seguridad pública, además de casos relacionados con tortura, genocidio, crímenes de guerra, ejecuciones extrajudiciales, persecución, reclutamiento de niños soldados, mutilación genital femenina o violaciones graves de la libertad religiosa.

Las categorías abarcan además vínculos con pandillas, organizaciones criminales transnacionales y carteles de narcotráfico, así como personas identificadas mediante alertas activas de Interpol. El Uscis también puede prestar atención a delitos graves que no fueron informados durante el trámite de naturalización.