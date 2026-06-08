Adiós permiso de trabajo: el limbo migratorio al que se suman miles de migrantes llegados en la infancia a EE.UU.
La espera genera incertidumbre sobre la situación migratoria y obliga a suspender actividades laborales mientras los trámites continúan pendientes
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Las demoras en la renovación de los permisos de trabajo asociados al programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés) impactan en miles de personas en Estados Unidos. Aunque numerosos beneficiarios presentan sus solicitudes con varios meses de anticipación, los tiempos de procesamiento superan en muchos casos los plazos previstos.
Demoras que impactan en distintos sectores laborales
La situación afecta directamente a quienes dependen de la autorización laboral para mantener sus empleos. Una vez vencido el documento, los trabajadores no pueden continuar con el desempeño de sus funciones hasta recibir la renovación correspondiente, lo que los deja sin ingresos durante períodos prolongados.
“Tramité mi renovación de DACA el 29 de noviembre del año pasado y ya van seis meses que estoy esperando”, contó a Telemundo Jennifer Ochoa, una beneficiaria originaria de Puebla, México, que llegó a EE.UU. con su madre cuando tenía cinco meses de edad.
Para muchos de los beneficiarios de DACA, la falta de respuesta administrativa implica quedar temporalmente sin autorización para trabajar y bajo la incertidumbre de cuál será el desenlace de su trámite. Las consecuencias de estos retrasos también se reflejaron en organismos públicos.
En Los Ángeles, algunos agentes de policía beneficiarios de DACA fueron colocados en licencia administrativa sin goce de sueldo luego de que expiraran sus permisos laborales mientras aguardaban la renovación.
“Acabo de entregar mi credencial, por la que tanto trabajé, y me puse del lado de mi gente de DACA”, dijo la oficial Ana Karen en su cuenta de Instagram.
Desde el Departamento de Policía de Los Ángeles señalaron a Telemundo que el número de empleados afectados representa una porción reducida de la plantilla y que las operaciones de la institución continúan con normalidad. Sin embargo, los agentes involucrados debieron interrumpir sus funciones hasta contar nuevamente con documentación vigente.
Qué pasa con los beneficiarios de DACA a la espera de sus renovaciones
Jennifer Ochoa, beneficiaria de DACA desde 2016, contó que la demora de su caso obligó a su empleador a colocarla en licencia administrativa. Como consecuencia, no pudo continuar con la profesión para la que se había preparado académicamente, vinculada a la atención de niños con necesidades especiales.
“Desde el 12 de marzo que no puedo trabajar. Ahora estoy esperando a que llegue mi permiso para que pueda continuar con mi carrera”, dijo Ochoa a Telemundo. " A veces estoy en mi casa y pues a veces uno se suelta a llorar por la frustración“, señaló.
Según su relato, la falta de definiciones genera preocupación tanto por la interrupción laboral como por la incertidumbre sobre el futuro migratorio. La espera también tiene efectos económicos y personales para quienes dependen de una respuesta que puede extenderse durante meses.
“Siento temor. Yo sé que ahorita están diciendo que DACA no es una forma de protección para deportación, pero creo lo que más me frustra es de que no pueda practicar mi carrera", agregó Ochoa.
Los tiempos de procesamiento del Uscis siguen en aumento
Los registros oficiales muestran que las solicitudes de autorización de empleo a través del formulario I-765, atraviesan períodos de resolución más extensos que en años anteriores. En las Operaciones de Centros de Servicio, donde se concentran numerosos expedientes, el 80% de los casos recientes fue completado en un plazo de hasta 13,5 meses.
En el National Benefits Center, ese mismo porcentaje se resolvió en alrededor de nueve meses. Asimismo, las renovaciones del beneficio DACA presentan demoras de hasta 3,5 meses, según el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (Uscis, por sus siglas en inglés).
Las autoridades aclaran que estos datos funcionan como referencias estadísticas y no representan una garantía para cada solicitante. Cada expediente puede requerir tiempos distintos según las características del caso y las verificaciones correspondientes.
El Uscis atribuye parte de las demoras a procedimientos de revisión más exhaustivos implementados para detectar posibles irregularidades y reforzar los controles dentro del sistema migratorio.
“Bajo el liderazgo del presidente Trump, Uscis está protegiendo al pueblo estadounidense”, dijo Zach Kahler, portavoz del Uscis, a Telemundo. “DACA no otorga ninguna forma de estatus legal en este país. Los extranjeros en situación ilegal que afirman ser beneficiarios de DACA no están automáticamente protegidos contra la deportación”, aseguró.
Qué ocurre con el estatus migratorio de los beneficiarios
DACA no concede residencia permanente ni otro estatus migratorio definitivo. El programa permite posponer acciones de deportación por períodos renovables de dos años y otorga acceso a permisos de trabajo mientras la protección se encuentre vigente.
Por ese motivo, cuando una renovación queda pendiente durante meses y la autorización laboral expira, los beneficiarios enfrentan un escenario de incertidumbre que afecta tanto su estabilidad económica como la continuidad de sus proyectos personales y profesionales.
“Lo que estamos viendo ahorita no es tanto un incremento en rechazos, sino simplemente retrasos. Se están enfocando más en revisar que no haya ningún tipo de fraude“, señaló Yunuem Trujillo, abogada de derechos laborales de Chirla, la organización líder en California.
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