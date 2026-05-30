Espera de 122 días, empleos perdidos y el ICE en la puerta: la crisis del DACA en 2026

Miles de beneficiarios del Programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés) perdieron sus empleos o quedaron suspendidos en 2026 porque el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (Uscis) suele tardar más de cuatro meses en renovar sus permisos. Durante el año fiscal 2025, las renovaciones se procesaban en alrededor de 15 días. Para abril de 2026, el promedio llegó a 122 días, y algunos casos superaron los seis meses de espera.

Qué pasa con el empleo cuando el permiso de trabajo vence antes de que llegue la respuesta del Uscis

Cuando el Documento de Autorización de Empleo (EAD) vence, las empresas deben retirar al trabajador de sus funciones para cumplir con la legislación migratoria. El impacto llega a hospitales, escuelas y empresas privadas de todo el país.

Diana tiene 27 años, llegó a Estados Unidos a los cuatro y se graduó en contabilidad. En febrero obtuvo un trabajo en un hospital de Carolina del Norte. Su permiso expiró en marzo y, pese a haber iniciado la renovación en enero, perdió el puesto sin recibir respuesta del Uscis a tiempo.

“Mandé los papeles en enero. Se me venció en marzo y todavía estoy en el proceso de espera. He llamado al USCIS, pero no me contestan el número, nadie me contesta, me cuelgan la llamada”, relató a Univision.

Fernando trabajaba en una prisión en Phoenix. Presentó la renovación con cuatro meses de anticipación pero quedó fuera de su empleo al expirar su autorización laboral. Desde entonces busca trabajo en construcción y enfrenta dificultades para cubrir alquiler, alimentos y servicios básicos. “Económicamente me está afectando mucho porque ahora mis hijas están sin seguro de salud”, dijo el padre de tres menores.

Si las huellas originales son de baja calidad técnica o fueron tomadas hace muchos años, el Uscis podría enviar una notificación de nueva cita biométrica Imagen ilustrativa generada con IA

El Uscis recomendó iniciar el trámite entre 120 y 150 días antes del vencimiento. Numerosos solicitantes que siguieron ese plazo igualmente quedaron sin autorización laboral porque los tiempos actuales superan ese margen.

Por qué el Uscis tarda más: las verificaciones del FBI que paralizaron miles de expedientes

Las demoras están vinculadas a nuevas revisiones de seguridad y procesos de verificación adicionales. Entre ellos, un sistema de control conectado con bases de datos del FBI que obligó a reenviar huellas dactilares en miles de expedientes pendientes.

El Uscis recomendó iniciar el trámite entre 120 y 150 días antes del vencimiento Imagen ilustrada con IA

El Uscis no ha fijado plazos para normalizar los tiempos de procesamiento ni ha anunciado medidas de alivio para quienes perdieron el empleo durante la espera.

Cuántos dreamers fueron arrestados o deportados mientras esperaban la renovación

Durante los primeros 11 meses de 2025, más de 250 beneficiarios de DACA fueron arrestados por agentes del ICE y 86 terminaron deportados. DACA no otorga residencia permanente ni protección definitiva frente a la deportación, y cuando el permiso vence los beneficiarios quedan expuestos a procedimientos migratorios.

Para acceder al programa, los solicitantes deben cumplir requisitos específicos, presentar documentación y renovar periódicamente la autorización. Ese ciclo de renovación, que durante años fue rutinario, se convirtió en 2026 en el principal factor de vulnerabilidad para los aproximadamente 530.000 dreamers activos en el país.

Durante los primeros 11 meses de 2025, más de 250 beneficiarios de DACA fueron arrestados por agentes del ICE Flickr/ICE - Flickr/ICE

El futuro del programa depende también de las cortes federales: varios casos en distintos circuitos judiciales mantienen abierta la discusión sobre la legalidad de DACA. Las próximas audiencias determinarán si el programa puede seguir aceptando nuevas solicitudes o si quedará restringido solo a renovaciones.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.