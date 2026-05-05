El limbo de los llegados en la infancia: las renovaciones DACA tardan hasta 122 días y los migrantes pierden empleos

Miles de beneficiarios del programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés) enfrentan retrasos en sus renovaciones en Estados Unidos, lo que provoca la pérdida de empleos y dificultades para mantener documentos básicos como licencias de conducir.

Retrasos en DACA que afectan el empleo y estabilidad de Dreamers

Los tiempos de procesamiento de este programa que protege a los migrantes que llegaron en la infancia a EE.UU. pasaron de 15 días a más de 120 en algunos casos. Según el gobierno, las demoras se deben a controles más estrictos, mientras crece el temor por el arresto de los beneficiarios, informó Telemundo.

El medio citado retomó el caso de Melani Candia, quien es beneficiaria DACA y vive en Florida. Desde 2012, renovó su permiso de trabajo cada año sin contratiempos. Sin embargo, en esta ocasión la respuesta se demoró y para ella tuvo un gran impacto: perdió su trabajo, su licencia de conducir y ahora teme ser detenida.

Según datos del Servicio de Ciudadanía e Inmigración (Uscis, por sus siglas en inglés), el tiempo de espera se disparó de apenas 15 días en el año fiscal 2025 a un promedio de 70 días entre octubre de 2025 y febrero de 2026. Para abril de este año, los plazos ya alcanzaban los 122 días, informó The Nevada Independent.

Los dreamers enfrentan retrasos en sus renovaciones de DACA Fotomontaje realizado con IA

¿Por qué hay retrasos en el Uscis para las renovaciones de DACA?

De acuerdo con Zach Kahler, portavoz del Uscis, bajo el liderazgo del presidente Trump la agencia implementa “procesos de evaluación y verificación más exhaustivos” para todos los extranjeros, lo que prolonga los tiempos de procesamiento y lleva a estos migrantes a un limbo legal.

También espera una resolución Elsa Sánchez, una madre soltera que trabaja en la industria tecnológica en Atlanta y que lleva cinco meses en espera de una resolución.

Luego de que su permiso venció en abril, su empresa la puso en licencia sin goce de sueldo, lo que impactó en su dinámica familiar y en el financiamiento de la educación de su hijo universitario: “Estoy ahorrando hasta el último centavo”, compartió Sánchez a Univision.

¿Los beneficiarios DACA están en peligro de deportación?

Durante los primeros 11 meses de 2025, más de 250 beneficiarios DACA fueron arrestados y 86 deportados, según cifras del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), citadas por The Nevada Independent.

Para solicitar la consideración de DACA, como solicitud inicial o para renovación, se debe presentar el Formulario I-821D ante el Uscis Freepik - Freepik

Al respecto, Kahler dijo que aunque la mayoría de las detenciones se vinculan con antecedentes penales, nadie está exento: “Cualquier extranjero indocumentado que sea beneficiario de DACA puede ser objeto de arresto y deportación por diversos motivos”.

A esto se suma una reciente decisión de la Junta de Apelaciones de Inmigración, que determinó que el programa no es suficiente para lograr frenar una orden de detención. Actualmente hay más de 500.000 jóvenes inmigrantes con DACA, conocidos como Dreamers, en EE.UU.