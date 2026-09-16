Adiós, TPS: el aviso del Uscis sobre el EAD de salvadoreños que se podría aplicar para miles de venezolanos en octubre 2026

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (Uscis, por sus siglas en inglés) informó que los beneficiarios salvadoreños del Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) mantienen su protección migratoria y autorización de empleo mientras no publique una determinación definitiva. El escenario guarda relación con los venezolanos, cuyos permisos laborales para determinados beneficiarios tienen como fecha clave el 2 de octubre.

Qué dijo el Uscis sobre el TPS de El Salvador

En el caso de El Salvador, el Uscis y el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) no comunicaron una decisión final sobre el programa antes del vencimiento del período correspondiente al 9 de septiembre. Ante esta situación, la agencia aclaró que los beneficiarios continúan protegidos.

“Se hará un anuncio sobre el TPS de El Salvador en el momento oportuno. Hasta que se realice dicho anuncio, los salvadoreños presentes en EE.UU. bajo el programa conservan su protección, incluyendo la autorización de trabajo”, aclaró la agencia en su sitio web.

De acuerdo con Associated Press, la falta de una determinación definitiva activa una extensión automática de seis meses, concretamente de 180 días. De esta manera, alrededor de 170.000 salvadoreños permanecen temporalmente amparados por el TPS.

TPS: por qué octubre es una fecha clave para venezolanos

El caso de Venezuela presenta un escenario diferente. Las designaciones del TPS correspondientes a 2021 y 2023 fueron canceladas, pero determinadas personas permanecen protegidas por una orden judicial que mantiene vigentes sus documentos migratorios y laborales hasta el 2 de octubre.

Según el sitio web del Uscis, la designación de 2023 fue objeto de una decisión del DHS para ponerle fin al considerar que Venezuela ya no reunía las condiciones requeridas. Posteriormente, el 3 de octubre de 2025, la Corte Suprema permitió que esa terminación comenzara a aplicarse de inmediato.

A pesar de las prórrogas anteriores, aún no se han formalizado nuevas directrices para los beneficiarios venezolanos Fotomontaje realizado con IA

En paralelo, el DHS estableció el fin de la designación de 2021 para el 7 de noviembre de 2025. Entre ambas designaciones, más de 615.000 venezolanos fueron alcanzados por la cancelación del TPS.

Qué venezolanos mantienen su permiso de trabajo EAD hasta octubre

La orden emitida el 30 de mayo de 2025 por la Corte de Distrito del Norte de California estableció una protección para determinados beneficiarios venezolanos. Las personas que se reinscribieron y recibieron el Documento de Autorización de Empleo (EAD, por sus siglas en inglés), formularios I-797 o I-94 con vencimiento el 2 de octubre pueden conservar su autorización laboral hasta esa fecha.

Por ese motivo, el 2 de octubre representa un punto de referencia para miles de venezolanos que todavía cuentan con documentación vinculada al TPS. La situación no equivale a una nueva designación del programa, sino a la protección derivada de la orden judicial mencionada.

Hasta el momento, el Uscis no emitió ningún aviso adicional con respecto a estos beneficiarios venezolanos. Al no contarse aún con un pronunciamiento gubernamental ni con un mecanismo claro de prórroga, este sector de la población afronta la inminente pérdida de su protección frente a la deportación y de sus permisos para trabajar legalmente en EE.UU.

Qué alternativas existen ante el fin del TPS

La pérdida o finalización del TPS no significa necesariamente que una persona quede sin opciones migratorias. El Uscis contempla distintas vías que pueden ser evaluadas de acuerdo con las circunstancias particulares de cada inmigrante.

Los salvadoreños mantendrán su estatus legal y permisos laborales vigentes hasta que se publique una decisión oficial definitiva Fotomontaje realizado con IA

Una posibilidad es determinar si existe elegibilidad para solicitar la green card bajo alguna de las categorías migratorias disponibles. Otra alternativa puede ser el asilo, siempre que se cumplan los requisitos establecidos y el plazo aplicable no haya vencido previamente.

El Uscis también recomienda revisar otras posibilidades migratorias mediante su herramienta para explorar opciones. Por ahora, tanto salvadoreños como venezolanos deben prestar atención a las fechas de sus documentos y a las decisiones oficiales.