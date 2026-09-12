Actualizaciones del Uscis hoy: nuevas reglas del TPS y formularios obligatorios para la green card en septiembre 2026

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (Uscis, por sus siglas en inglés) formalizó las normas sobre la inadmisibilidad por carga pública que entrarán en vigor el 18 de septiembre. La medida oficial establece modificaciones en la evaluación de solicitudes de green card y ajusta las pautas a programas de protección temporal.

La nueva regla de carga pública del Uscis desde el 18 de septiembre

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) determinó la rescisión de la reglamentación sobre carga pública promulgada en el año 2022. La nueva norma administrativa entrará en vigor el 18 de septiembre de 2026 para todas las solicitudes de ajuste de estatus.

A partir del 18 de septiembre, el Uscis implementará una nueva normativa para evaluar si los solicitantes de residencia permanente podrían convertirse en una carga pública Imagen creada con IA

La disposición, publicada en el Registro Federal, elimina las definiciones restrictivas previas y devuelve a los oficiales de inmigración la facultad discrecional para evaluar la totalidad de las circunstancias de cada solicitante. Bajo este esquema regulatorio, las autoridades analizarán el uso actual o pasado de cualquier beneficio público probado según ingresos recibidos a partir de la fecha de entrada en vigor.

Con base en eso, los funcionarios del Uscis definirán si el solicitante es o puede ser considerado o no bajo el factor de “carga pública”. La normativa busca asegurar la autosuficiencia económica de todos los extranjeros que buscan la residencia permanente en el país norteamericano.

Los evaluadores examinarán los factores de edad, salud, estatus familiar, activos, recursos financieros, educación y habilidades de los aspirantes.

Cómo afecta la nueva regla de carga pública al trámite de green card

La entrada en vigor de la norma implica la actualización del Formulario I-485 para tramitar la residencia permanente. Esto quiere decir que la agencia solo aceptará los formularios con fecha de edición del 18 de septiembre.

De igual modo, la reglamentación modifica la administración de las fianzas de carga pública mediante los formularios I-945 e I-356. La normativa establece que la recepción de cualquier beneficio público probado según ingresos es causa de incumplimiento de la fianza otorgada.

La regla se aplicará a las solicitudes de green card presentadas en o después del 18 de septiembre Imagen ilustrativa generada con IA

Por su parte, el formulario I-864 de declaración de apoyo financiero aún es de carácter obligatorio para la mayoría de los trámites de la categoría familiar. Sin embargo, la nueva regla elimina la consideración favorable presuntiva de este documento en el análisis integral del caso.

El abogado de inmigración Angel Leal explica en qué consiste el cambio de la carga pública para solicitudes de green card ante el Uscis

TPS de El Salvador: el Uscis no lo extendió pero sigue vigente

Cerca de 200.000 inmigrantes procedentes de El Salvador enfrentan una situación de incertidumbre legal tras el vencimiento de sus permisos de trabajo por el Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) el 9 de septiembre.

Los migrantes salvadoreños mantienen el TPS mientras EE.UU. resuelve sobre su continuidad o terminación Imagen creada con IA

Debido a que no se emitió ninguna declaración oficial antes de que venciera dicho límite, el DHS informó en una declaración a ABC News que permite la permanencia temporal de los beneficiarios en el país norteamericano mientras el gobierno federal evalúa el futuro del programa.

Sin embargo, los abogados de inmigración advierten que la falta de renovación de las autorizaciones de empleo impide el trabajo legal en el territorio estadounidense. La legislación federal contempla una extensión automática del TPS por seis meses cuando la autoridad no emite un anuncio formal de cancelación o prórroga.

La comunidad salvadoreña cuenta con la designación del TPS desde 2001 a raíz de dos terremotos en su país de origen. Durante la administración Trump, el gobierno federal finalizó las protecciones para más de un millón de personas originarias de 13 países.