Agentes del FDNS: qué deben hacer los empleados con visas de trabajo si el Uscis visita sus domicilios ahora

Los empleados extranjeros que desarrollan sus tareas de forma remota bajo determinadas visas de trabajo en Estados Unidos pueden recibir la visita de funcionarios del Servicio de Ciudadanía e Inmigración (Uscis, por sus siglas en inglés). Estas inspecciones buscan corroborar que los datos incluidos en las peticiones migratorias se ajustan a las condiciones reales de empleo.

Qué debe hacer un trabajador al recibir una visita del Uscis

Las visitas suelen ser efectuadas por la Dirección de Detección de Fraude y Seguridad Nacional (FDNS, por sus siglas en inglés). Esta unidad se encarga de verificar información relacionada con empleadores y trabajadores patrocinados bajo distintas categorías migratorias.

Los agentes del Uscis pueden presentarse sin aviso previo durante horarios laborales habituales para consultar a migrantes por su visa de trabajo Imagen ilustrativa generada con IA

Cuando la residencia figura como lugar autorizado de trabajo, los inspectores pueden acudir al domicilio para confirmar aspectos vinculados con el puesto, las funciones desempeñadas y la relación laboral declarada ante las autoridades.

Las inspecciones generalmente se realizan sin aviso previo y durante la jornada laboral. Ante la llegada de un funcionario, el empleado puede solicitar la identificación oficial y las credenciales correspondientes antes de iniciar cualquier conversación.

“Si un empleado no coopera con una visita a sus instalaciones, esto puede ser motivo para que el gobierno rechace una solicitud o revoque la autorización”, explicó Eileen Lohmann, socia del bufete de abogados BAL, especializado en inmigración, a HR Dive. En ese sentido, es fundamental estar listo: “Por lo tanto, es importante estar preparado para estas visitas y contar con un procedimiento para responder”.

Felipe Jiménez, un abogado asociado de la firma Reddy Neumann Brown PC, también recomendó informar de inmediato a la empresa patrocinadora, al área de recursos humanos o al representante migratorio encargado del caso. De esta manera, el empleador puede brindar orientación y responder a eventuales requerimientos posteriores.

La comunicación rápida con la compañía puede ser clave porque muchas de las consultas realizadas durante la inspección están relacionadas con datos incluidos en la solicitud presentada por el empleador.

“Si bien los agentes pueden hacer preguntas sobre el trabajo en curso, los empleados no deben revelar información confidencial ni infringir las políticas de la empresa al respecto”, advirtió Jiménez.

Derechos sobre el ingreso a la vivienda para empleados con visas de trabajo

En la mayoría de los casos, los funcionarios no cuentan con una orden judicial que les permita ingresar por la fuerza a una residencia privada. Por ese motivo, el trabajador puede decidir si autoriza o no el acceso al inmueble, aunque negarse a cooperar puede derivar en la denegación o revocación de la petición migratoria desde que una regla de 2024 hizo obligatoria la cooperación con estas inspecciones.

Si el ingreso es aceptado voluntariamente, el inspector puede solicitar observar el espacio utilizado para desarrollar las tareas laborales con el fin de verificar que el trabajo remoto se realiza desde la ubicación declarada. El objetivo de esto es confirmar que existe una actividad compatible con la información presentada ante Uscis y que el beneficiario desempeña las funciones asociadas a la visa otorgada.

El Uscis selecciona peticiones al azar para confirmar que la información proporcionada en la solicitud es verídica Wilfredo Lee - AP

“El empleado debe saber a quién contactar en caso de una visita a su domicilio, ya sea el empleador, su supervisor u otra persona. Asimismo, debe estar preparado para documentar lo ocurrido durante la visita”, señaló Lohmann.

Información que pueden solicitar los inspectores del Uscis en una visita al domicilio

Durante la visita, el empleado puede ser consultado sobre datos básicos relacionados con su situación laboral. Entre ellos suelen figurar:

Nombre de la empresa

Cargo ocupado

Fecha de contratación

Salario vigente

Supervisor directo

Cómo presentar la solicitud para la visa de trabajo ante Uscis en EE.UU.

También pueden formular preguntas sobre las responsabilidades cotidianas, proyectos asignados y actividades desarrolladas dentro de la organización. En caso de no conocer una respuesta específica, los especialistas recomiendan indicarlo de forma directa en lugar de proporcionar información aproximada.

Las inconsistencias pueden generar verificaciones adicionales por parte de las autoridades migratorias. “Los principios clave son sencillos: mantener la profesionalidad, responder con veracidad y evitar especulaciones“, señaló Jiménez en el sitio web de la firma Reddy Neumann Brown PC.

Por qué el Uscis hace visitas domiciliarias

Las verificaciones en viviendas son frecuentes cuando los beneficiarios trabajan bajo modalidades remotas o híbridas y utilizan su residencia como lugar de prestación de servicios. Además de los controles aleatorios, el Uscis puede seleccionar determinados casos para revisiones específicas basadas en factores de análisis interno.

Estas inspecciones pueden aplicarse a categorías migratorias como H-1B, L-1, H-2A, H-2B, trabajadores religiosos y algunos procesos de inmigración basados en vínculos familiares. El propósito principal de la visita es comprobar que el empleado trabaja para la empresa patrocinadora, desempeña las funciones informadas y recibe la remuneración declarada.

Cuando Uscis no logra confirmar esos datos o encuentra obstáculos para realizar la verificación, la agencia puede solicitar información adicional al empleador o revisar nuevamente el caso.