Actualizaciones recientes del Uscis: la regla que beneficia a venezolanos y cubanos que esperan asilo en EE.UU.

Miles de venezolanos y cubanos podrían verse beneficiados por un fallo emitido el 5 de junio por una corte federal de Rhode Island que anuló varias políticas del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (Uscis, por sus siglas en inglés). La sentencia derogó una pausa general sobre asilo afirmativo y otras políticas que congelaban beneficios migratorios para personas de 39 países, entre ellos Venezuela y Cuba.

Fallo contra el Uscis: qué políticas migratorias quedaron anuladas

La medida judicial fue adoptada por el juez federal John J. McConnell Jr., del Tribunal de Distrito de Rhode Island, quien concluyó que las restricciones impuestas por la agencia carecían de sustento legal suficiente y no se ajustaban a las disposiciones establecidas por la legislación federal.

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El fallo cuestionó una serie de medidas internas que habían frenado el procesamiento de beneficios migratorios para ciudadanos de países incluidos en las restricciones impulsadas durante la administración de Donald Trump.

En uno de los pasajes centrales de la resolución, McConnell sostuvo que el Uscis excedió las facultades que le otorga la ley. “Al promulgar sus últimas políticas de inmigración, el organismo reclama una autoridad legal y reglamentaria que no posee; toma decisiones sin las explicaciones razonadas que debe proporcionar; actúa sin tener en cuenta los intereses de confianza de los solicitantes que debe considerar; y justifica sus acciones con pretextos de ‘seguridad nacional’ que enmascaran sentimientos antiinmigrantes”, escribió el magistrado.

El juez también señaló que la autoridad presidencial prevista en la Sección 212(f) de la ley migratoria permite restringir la entrada de extranjeros a Estados Unidos, pero no suspender beneficios migratorios para personas que ya se encuentran dentro del país norteamericano y cumplen con los requisitos establecidos por la legislación federal.

McConnell sostuvo que el Uscis excedió las facultades que le otorga la ley Freepik

Venezolanos y cubanos: cómo impacta el fallo en solicitudes de asilo y permisos de trabajo

Venezuela y Cuba integraban el grupo de 39 países alcanzados por algunas de las políticas anuladas por el tribunal. Durante meses, miles de solicitudes de asilo, permisos de trabajo y otros beneficios migratorios quedaron paralizadas bajo esas directrices. La sentencia impide ahora que el origen nacional sea utilizado como motivo para mantener suspendidos esos trámites.

McConnell describió el impacto que tuvieron estas medidas sobre los inmigrantes afectados. “Las políticas impugnadas pusieron en pausa la vida de innumerables personas únicamente en virtud de sus países de nacimiento”, señaló.

“Más de seis meses después, muchas de esas personas siguen sin trabajo, sin estatus legal y sin ninguna capacidad significativa para planificar su futuro”, agregó. Entre los trámites que podrían volver a avanzar tras el fallo se encuentran:

Solicitudes de asilo

Permisos de trabajo

Residencias permanentes

Procesos de naturalización

Solicitudes de retención de remoción

El tribunal determinó que las medidas implementadas por el Uscis eran arbitrarias y carecían de fundamentos legales Imagen ilustrativa generada con IA

Las cuatro políticas del Uscis anuladas por la corte federal

La sentencia anuló cuatro de las principales políticas implementadas por la agencia. La primera establecía una pausa general en la adjudicación de solicitudes de asilo y de retención de remoción.

La segunda impedía emitir decisiones finales sobre permisos de trabajo, residencias permanentes y procesos de ciudadanía para personas provenientes de los países incluidos en las restricciones.

También quedó sin efecto una política que obligaba a revisar nuevamente beneficios migratorios ya aprobados para determinados solicitantes. Por último, el tribunal anuló una guía interna que instruía a los oficiales a considerar la nacionalidad como un factor negativo al momento de evaluar determinados trámites discrecionales.

La sentencia anuló cuatro de las principales políticas implementadas por Usis Imagen ilustrativa generada con IA

Qué pasa ahora con los trámites migratorios pendientes ante el Uscis

La resolución sostuvo que las pausas indefinidas implementadas por Uscis contradecían obligaciones establecidas por el Congreso para procesar solicitudes migratorias y beneficios previstos por la legislación federal.

El tribunal también concluyó que las medidas generaban un trato diferenciado basado en la nacionalidad, incompatible con las normas que regulan la adjudicación de beneficios migratorios. En otro tramo de la resolución, McConnell rechazó los argumentos utilizados por el gobierno para justificar las restricciones.

“El Gobierno, en la práctica, invita al Tribunal a cerrar los ojos e ignorar las sólidas pruebas de animadversión antiinmigrante que tiene ante sí”, escribió. “Hacerlo requeriría una profunda ingenuidad por parte del Tribunal. Por desgracia para el Gobierno, esa es una invitación que este Tribunal tendrá que declinar”, añadió. El juez también destacó que los demandantes habían seguido los procedimientos previstos por la ley migratoria estadounidense.

El juez no solo eliminó las pausas administrativas, sino también ciertos mecanismos utilizados por el Uscis para evaluar expedientes

“Este caso es un ejemplo perfecto de personas que siguieron la ley e hicieron las cosas de la manera correcta”, afirmó. Con la anulación de estas políticas, el Uscis deberá retomar el procesamiento de los expedientes alcanzados por la medida bajo los procedimientos habituales. Para venezolanos y cubanos con solicitudes pendientes, el fallo elimina una de las restricciones que mantenía detenidos sus casos dentro del sistema migratorio estadounidense.